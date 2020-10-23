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Киев (24526) осквернение (53) памятник (2209) Нацполиция (15725) хулиганство (340)

Полиция задержала 21-летнего студента, осквернившего памятник Небесной Сотне в Киеве. Говорит, что был пьян. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Правоохранители задержали 21-летнего студента по подозрению в совершении хулиганских действий на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева, сейчас со злоумышленником проводятся первоочередные следственные действия.

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками Печерского управления полиции по подозрению в совершении вышеуказанного уголовного преступления задержан 21-летний студент 3-го курса одного из вузов столицы", - сказано в сообщении.

Полиция задержала 21-летнего студента, осквернившего памятник Небесной Сотне в Киеве. Говорит, что был пьян 01

Отмечается, что свои противоправные действия задержанный объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Как сообщалось, 22 октября полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий неизвестного, который справил нужду на Аллее Героев Небесной Сотни.

В рамках досудебного расследования, начатого по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко осудил акт вандализма на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве и выразил необходимость усилить охрану мест, связанных с Революцией Достоинства.

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Топ комментарии
+100
Тупое, ватное быдло.
Почему пьяным не пошел крушить офис ОПЗЖ?
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23.10.2020 10:49
+80
квота на вступление в вузы жителей домбвабве Полиция задержала 21-летнего студента, осквернившего памятник Небесной Сотне в Киеве. Говорит, что был пьян - Цензор.НЕТ 8891 Полиция задержала 21-летнего студента, осквернившего памятник Небесной Сотне в Киеве. Говорит, что был пьян - Цензор.НЕТ 4432
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23.10.2020 10:49
+50
На кол!
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23.10.2020 10:48
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вот дамбасятина без пикселизации
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23.10.2020 17:04 Ответить
https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/352589445946027
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23.10.2020 17:05 Ответить
Бидлу пощастило, що цілим залишився....
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23.10.2020 17:50 Ответить
Студент ДУТа. Отчислить НЕМЕДЛЕННО эту даунецкую МРАЗЬ!!!
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23.10.2020 18:18 Ответить
Повестку и на призывной пункт.Обосцытся ещё раз даже не доехав.А там воспитательная работа(в армии)есть шанс,что вернётся нормальным пацаном...
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23.10.2020 21:49 Ответить
кто там "растреливать собирался"!? пацан молодой и глупый (под воздейстаием дерьма руссосми), вкатать большой штраф за нанесеный материальеыйи моральный ущерб, чтоб лет 10 расплачивался (половиной своих доходов)!
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23.10.2020 19:17 Ответить
че воспитали-то и получили.не про что тут говорить!
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23.10.2020 20:07 Ответить
А если бы это случилось в Лугандоне ,у же бы приказали 😡😡😡
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24.10.2020 04:14 Ответить
Прикопали
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24.10.2020 04:15 Ответить
ну дик алкоголь є ОБТЯЖУЮЧОЮ обставиною, тому... ВПАЯТИ ЙОМУ ПО ПОВНІЙ!!!
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24.10.2020 10:26 Ответить
заставить под видео обосать портрет путина...и пусть гуляет....новичок догонит
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24.10.2020 12:53 Ответить
Вигнати з інституту та на істаріческаую родіну на даунбас нах. Бо толку з ублюдка не буде,на жаль.
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24.10.2020 14:09 Ответить
пиксельный фэйс похож на пальчевского заточку.
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24.10.2020 15:55 Ответить
Повестку в зубы и в армию,там будет сцать только под себя когда дедушки дадут люлей!
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24.10.2020 16:39 Ответить
Это ответ президенту-писюнисту,что давайте им показывать,в Украине лучше и они проникнутся к ней любовью!Их не изменит ничего!!!
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24.10.2020 19:22 Ответить
Это для этой донецкой мрази Зеленский сделал подарок - льготное поступление в украиские вузы.... Террористы не зря воевали против ВСУ... обеспечили льготы для поступления для своих выкидышей.
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25.10.2020 12:49 Ответить
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