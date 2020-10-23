Полиция задержала 21-летнего студента, осквернившего памятник Небесной Сотне в Киеве. Говорит, что был пьян. ВИДЕО+ФОТО

Правоохранители задержали 21-летнего студента по подозрению в совершении хулиганских действий на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева, сейчас со злоумышленником проводятся первоочередные следственные действия.

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"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками Печерского управления полиции по подозрению в совершении вышеуказанного уголовного преступления задержан 21-летний студент 3-го курса одного из вузов столицы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что свои противоправные действия задержанный объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Как сообщалось, 22 октября полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий неизвестного, который справил нужду на Аллее Героев Небесной Сотни.

В рамках досудебного расследования, начатого по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко осудил акт вандализма на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве и выразил необходимость усилить охрану мест, связанных с Революцией Достоинства.

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