Полиция задержала 21-летнего студента, осквернившего памятник Небесной Сотне в Киеве. Говорит, что был пьян. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Правоохранители задержали 21-летнего студента по подозрению в совершении хулиганских действий на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева, сейчас со злоумышленником проводятся первоочередные следственные действия.
"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками Печерского управления полиции по подозрению в совершении вышеуказанного уголовного преступления задержан 21-летний студент 3-го курса одного из вузов столицы", - сказано в сообщении.
Отмечается, что свои противоправные действия задержанный объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщалось, 22 октября полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий неизвестного, который справил нужду на Аллее Героев Небесной Сотни.
В рамках досудебного расследования, начатого по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко осудил акт вандализма на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве и выразил необходимость усилить охрану мест, связанных с Революцией Достоинства.
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