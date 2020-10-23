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На Одесчине кандидату на пост главы ОТГ бросили во двор "коктейли Молотова", - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

В Одесской области кандидату на пост главы одной из объединенных территориальных громад во двор бросили две бутылки с зажигательной смесью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Нацполиции.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Троицкое Беляевского района.

"В полицию поступило сообщение от кандидата на пост главы одной из ОТГ о том, что на его двор забросили две бутылки с зажигательной смесью", - сообщает полиция.

В результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

На Одесчине кандидату на пост главы ОТГ бросили во двор коктейли Молотова, - полиция 01
На Одесчине кандидату на пост главы ОТГ бросили во двор коктейли Молотова, - полиция 02

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23.10.2020 11:31 Ответить
Дев*яності відпочивають. Харківські специ доб*ють поліцію і люди скоро самі себе будуть захищати. Як сказав Антон Геращенко - головне щоб на виборах відповіли на 5 хотєлок преЗедента, а то буде "но-но-но".
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23.10.2020 11:54 Ответить
Исполнители низкоквалифицированные))) Вот Кивалову на прошлых выборах аккуратненько бросили на газон, который можно за десять минут пересадить, а тут рукожопы плитку повредили, может и не отмыться)))
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23.10.2020 12:42 Ответить
А подвір^я з дорогих, але ^незатейливых^.
Відразу видно, що людина порядна, та невибаглива)
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23.10.2020 16:10 Ответить
 
 