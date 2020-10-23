На Одесчине кандидату на пост главы ОТГ бросили во двор "коктейли Молотова", - полиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
В Одесской области кандидату на пост главы одной из объединенных территориальных громад во двор бросили две бутылки с зажигательной смесью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Нацполиции.
Отмечается, что инцидент произошел в селе Троицкое Беляевского района.
"В полицию поступило сообщение от кандидата на пост главы одной из ОТГ о том, что на его двор забросили две бутылки с зажигательной смесью", - сообщает полиция.
В результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц.
По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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Відразу видно, що людина порядна, та невибаглива)