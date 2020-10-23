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"Рено" сбил лося под Киевом: животное насмерть придавило пассажира. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Киевской области в ДТП с лосем погиб пассажир автомобиля Renault. Животное резко выскочило на дорогу и попало под проезжающий автомобиль.

Об этом сообщают "Вартові Еспресо", передает Цензор.НЕТ.

Известно, что легковой автомобиль "Рено" двигался по трассе Киев-Иванков. В районе села Рудня-Шпилевская на дорогу выскочил лось. Водитель не успел затормозить и сбил животное.

Рено сбил лося под Киевом: животное насмерть придавило пассажира 01

От удара лось вылетел на капот и пробил лобовое стекло автомобиля, придавив пассажира, который сидел на переднем сидении. От полученных травм он погиб на месте. 36-летнего водителя с многочисленными травмами доставили в больницу.

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Рено сбил лося под Киевом: животное насмерть придавило пассажира 02
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Топ комментарии
+22
Беда...никто не застрахован от этого...к сожалению..
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23.10.2020 11:22
+14
У нас границу от россии все еще отгородить не могут.
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23.10.2020 12:03
+12
просто кошмар...побоище какое-то...просто ехали себе...нате!
и тварынку глупую жаль... а пассажира... так вообще слов не подберу... не в том месте и не в ту секунду оказался (ужас!) жизнь человеческая - ничто... паутинка !
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23.10.2020 11:26
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Правила форума Совет форумчан
Сорри, так это лось сбил Рено
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23.10.2020 11:10 Ответить
масса на скорость в квадрате попалам "Рено" сбил лося под Киевом: животное насмерть придавило пассажира - Цензор.НЕТ 9666 даже попалам непомогло ... этож с какой скоростью они перли ночью шоб лося больше100кг себе на капот закинуть "Рено" сбил лося под Киевом: животное насмерть придавило пассажира - Цензор.НЕТ 9666
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23.10.2020 12:07 Ответить
У лося есть такая особенность, как длинные ноги. При столкновении лось - пипец всему, он просто пролетает над капотом и выпиливает человеков в салоне.
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23.10.2020 12:17 Ответить
Судя по фото то затарабанил пасажира он рогами
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23.10.2020 20:46 Ответить
А где "легковой" Рено? Вижу грузовичок с тентованым кузовом.
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23.10.2020 11:12 Ответить
Схоже - " лось" описував цю пригоду !! "Рено" сбил лося под Киевом: животное насмерть придавило пассажира - Цензор.НЕТ 6808 .
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23.10.2020 11:21 Ответить
кошмар какой. Впору ставить знаки - осторожно, транзит лосей..
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23.10.2020 11:17 Ответить
Знаки наверняка стояли. Но мало кто из водителей обращает на них внимание.
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23.10.2020 11:33 Ответить
Беда...никто не застрахован от этого...к сожалению..
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23.10.2020 11:22 Ответить
Другой вопрос если там бегают лоси. Есть ли знаки и ограждение?!
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23.10.2020 11:36 Ответить
Знаки, если и есть, то на них никто не обращает внимания...ограждения нет...
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23.10.2020 11:40 Ответить
В цивилизованном мира уже давно поняли, что знаки знаками, а сетку вдоль дороги в таких местах натягивают...
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23.10.2020 13:12 Ответить
Деньги на опрос нужны, а не на сетки... "Рено" сбил лося под Киевом: животное насмерть придавило пассажира - Цензор.НЕТ 4279
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23.10.2020 13:13 Ответить
Та у нас да... "Рено" сбил лося под Киевом: животное насмерть придавило пассажира - Цензор.НЕТ 2210
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23.10.2020 14:41 Ответить
Главное же т.с. нароТ пАчЮвствовать "Рено" сбил лося под Киевом: животное насмерть придавило пассажира - Цензор.НЕТ 8953
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23.10.2020 14:42 Ответить
просто кошмар...побоище какое-то...просто ехали себе...нате!
и тварынку глупую жаль... а пассажира... так вообще слов не подберу... не в том месте и не в ту секунду оказался (ужас!) жизнь человеческая - ничто... паутинка !
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23.10.2020 11:26 Ответить
Так и есть. В 2009-11 довелось покататься в Чернобыль по работе. Видя лосей, максимум 20 км в час. А бывали лоси и агрессивные. Сами кидались на машину.
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23.10.2020 12:01 Ответить
если учесть вес...и скорость перебегавшего ...
слов нет... такая смертельная нелепица и нереальность...
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23.10.2020 12:10 Ответить
Мозг не с тобой.
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23.10.2020 12:27 Ответить
Собственно мало чем отличается от недавней катастрофы в Харькове, когда 19-й мудак на Ленд Краузере пошел на обгон по встречке и врезался в Ланос пристегнутых отца и его15 летней дочери. Правда у мудака ни царапины, а в Ланосе два трупа сразу.
"Рено" сбил лося под Киевом: животное насмерть придавило пассажира - Цензор.НЕТ 583 "Рено" сбил лося под Киевом: животное насмерть придавило пассажира - Цензор.НЕТ 1273
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23.10.2020 14:55 Ответить
ну как бы...слегка отличается...и только тем, что тут лось перебегал дорогу а там ишак пьяный сидел за рулем
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23.10.2020 14:58 Ответить
Тема трагічна, але... лось, авто, жертви - одразу згадав ось оце (той випадок, коли fan made епізод не поступається оригіналам від Mondo Media).
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24.10.2020 03:03 Ответить
мудрое замечание ув. В.Шевченко насчёт того, что "жизнь человеческая - ничто... рвётся, как паутинка":

как-то раз участвовал в приёме делегации из Великого Новгорода во главе с мэром:

энергичный деловой мужчина лет 48-ми, предложил много интересных проектов по развитию сотрудничества, подписали много соглашений, а через пару недель узнаём, что его в гараже случайно задавила служебным джипом его секретарша, которая попросилась сесть за руль и попробовать заехать в гаражные двери для тренировки.

Девка по неопытности резко газанула, джип дёрнулся "козлом"-рывком и впечатал мэра в стену гаража.
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24.10.2020 03:09 Ответить
Вероятнее наверное в лотарею выиграть джек-пота, чем быть задушенным лосем в салоне автомобиля "Рено" сбил лося под Киевом: животное насмерть придавило пассажира - Цензор.НЕТ 9004
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23.10.2020 11:32 Ответить
Не так уж это маловероятно, особенно если каждый день ездишь по участку, где лоси перебегают дорогу.
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23.10.2020 12:27 Ответить
Той випадок, коли лось за кермом...
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24.10.2020 02:56 Ответить
Жахлива новина. Такі фото не треба викладати.
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23.10.2020 11:33 Ответить
В Польше многие трассы ограждены сеткой.Сколько жизней это спасло.
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23.10.2020 11:41 Ответить
У нас границу от россии все еще отгородить не могут.
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23.10.2020 12:03 Ответить
не хотят
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23.10.2020 12:34 Ответить
Хотели меньше, чем Сеня хотел себе денег.
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23.10.2020 14:56 Ответить
это такой же фейк как и липецкая фабрика и "свинарчуки"
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24.10.2020 08:09 Ответить
Бла-бла-бла
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24.10.2020 12:37 Ответить
И не просто сеткой, а ещё и мосты специально для животных сделаны через автострады.И не просто мосты влепили где попало, а перед строительствои автострады и тех мостов узнали постоянные пути миграции животных через старую дорогу. Там и постоили.Потому что мозги у людей на месте. А в Украине только пиариться могут, сколько они дорог посторили, которые через год развалятся.
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23.10.2020 12:16 Ответить
Так и есть, нам до Польши еще лет 200.
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23.10.2020 12:28 Ответить
наш генофонд и социальное поведение, испорчены кацапизмом. Это может исправить только эволюция и для неё 1000 лет не срок. Мы никогда не будем жить, хотя бы, как в Польше. Увы.
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23.10.2020 13:13 Ответить
Не подскажете, как кацапы испортили вашу 24 хромосому? Ведь это они заставляют Вас нарушать ПДД, обсцы...ть подъезды, красть, врать, кидать камнями в ментов,...?
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23.10.2020 14:09 Ответить
в ментов и гранатами мона.
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23.10.2020 19:01 Ответить
Генофонд нормальный, вот только с октября 1917-го нами правят Троцкие, Зиновьевы, Каменевы, Андроповы, Азаровы, Колесниковы, Пинчуки, Порошенки, Зеленские...
Когда правил Брежнев, то из этих ста лет хоть немножко лучше пожили.
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23.10.2020 14:59 Ответить
все за "потеплінням" ностальгуєш? Чи просто в тебе тоді ерекція була кращою ніж зараз??
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23.10.2020 15:53 Ответить
Нет. Просто это единственный случай, за сто лет, когда у руля был представитель украинского генофонда, про который ТАК написал ИВАН РЯБОШТАН
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23.10.2020 18:32 Ответить
Совершенно верно. Я когда первый раз мост для животных в Германии увидела, поняла какая пропасть между нами и цивилизацией ((
И эти мосты еще и благоустроены зелеными насаждениями и сеткой
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23.10.2020 13:45 Ответить
А заводы, в Восточной Германии, обанкроченные западными немцами, чтобы убить конкурентов, вы там часом не заметили?
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23.10.2020 15:00 Ответить
Нет. А что в вост.Германии были какие-то прибыльные заводы, производящие что-то стоящее?
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23.10.2020 15:09 Ответить
Были. Большие заводы были, например траулеры строили, потому как самолеты и ракеты им страны победительницы строить запретили. И ГДРовская продукция в Союзе редко попадалась, чтобы на ее фоне московская дерьмом не выглядела. Ну был в Мацкве магазин "Лейбциг" (одежда, обувь...), так к нему километровые очереди стояли... Или вы думаете, что все великолепнейшие инженеры гитлеровской Германии, после поражения Гитлера сразу вымерли?
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23.10.2020 15:31 Ответить
Судостроительные заводы закрываются во всем мире. Слишком много их было, сейчас нет такой необходимости.
Ну, на фоне мацковского гэ, и болгарские товары хорошо выглядели)))
Я знаю, что западная Германия инвестировала (и продолжает инвестировать) миллионы в инфраструктуру, дороги, ремонты и прочее в Вост.Германии. Западных немцев обложили даже специальными налогами.
Теперь иногда города в вост.Германии более ухоженные, чем в западной
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23.10.2020 15:40 Ответить
Это смотря КАКИЕ судостроительные заводы и что за корабли строит верфь. Есть верфи, которые закрылись и есть новые верфи.
Ага, сначала угробили, потом восточные немцы привыкли жить на соц пособие, теперь западные вкладывают вшивые миллионы, при бюджете страны в 4 триллиона.
"Рено" сбил лося под Киевом: животное насмерть придавило пассажира - Цензор.НЕТ 9611
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23.10.2020 18:12 Ответить
1:1
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23.10.2020 11:44 Ответить
Помста не забарилась
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23.10.2020 11:45 Ответить
Проблема а том что у лося ночью глаза не светятся как у оленя или косули и его замечают в последний момент когда уже поздно тормозить. Ноги подламываются как спички и туша падает прямо в лобовое.
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23.10.2020 12:11 Ответить
Не так давно лось каким то макаром оказался в центре Киева у байкового кладбища.
Вопрос - как???
Забавные животины. И здоровые же. Но оказываются зненацька в самых неподходящих местах.
Не в этом, в прошлом году ходил за грибами.
лесок - с одной стороны Одесская трасса, еще с одной ж/д и поле, с двух - частный сектор.
Квадрат такой.
Откуда там взялся лось - ХЗ. Столкнулись нос к носу. Ну как к носу? Махина такая.... )) Отжэж..
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23.10.2020 12:16 Ответить
В Киеве на самом деле полно лосей. И не важно на Жигулях они или в Роллс-Ройсе.
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23.10.2020 12:34 Ответить
и без единого выстрела!
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23.10.2020 13:48 Ответить
Жесть!
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23.10.2020 14:15 Ответить
Жалко что лось погиб на месте. Лучше бы люди в автобуссе.
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23.10.2020 15:02 Ответить
Чорний гумор - побачити лося і померти ....
Не в тому місці, не в той час, от нащо молитви до Бога портібні
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23.10.2020 15:24 Ответить
фінасє лось був ((.
Взагалі то там мають бути встановлені дорожні знаки с відповідними символами та припустимою для цього відрізку дороги швидкістю. Там є таке?
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23.10.2020 15:51 Ответить
Лось сидел за рулём.
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23.10.2020 16:55 Ответить
Власне воно.
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24.10.2020 03:00 Ответить
Кстати о птичках...а значек на дороге стоял или нет????
"Рено" сбил лося под Киевом: животное насмерть придавило пассажира - Цензор.НЕТ 4411
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23.10.2020 16:59 Ответить
 
 