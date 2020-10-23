42 092 61
"Рено" сбил лося под Киевом: животное насмерть придавило пассажира. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Киевской области в ДТП с лосем погиб пассажир автомобиля Renault. Животное резко выскочило на дорогу и попало под проезжающий автомобиль.
Об этом сообщают "Вартові Еспресо", передает Цензор.НЕТ.
Известно, что легковой автомобиль "Рено" двигался по трассе Киев-Иванков. В районе села Рудня-Шпилевская на дорогу выскочил лось. Водитель не успел затормозить и сбил животное.
От удара лось вылетел на капот и пробил лобовое стекло автомобиля, придавив пассажира, который сидел на переднем сидении. От полученных травм он погиб на месте. 36-летнего водителя с многочисленными травмами доставили в больницу.
Топ комментарии
+22 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий23.10.2020 11:22
+14 Roman Podyu 5027fa4e
показать весь комментарий23.10.2020 12:03
+12 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий23.10.2020 11:26
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
и тварынку глупую жаль... а пассажира... так вообще слов не подберу... не в том месте и не в ту секунду оказался (ужас!) жизнь человеческая - ничто... паутинка !
слов нет... такая смертельная нелепица и нереальность...
как-то раз участвовал в приёме делегации из Великого Новгорода во главе с мэром:
энергичный деловой мужчина лет 48-ми, предложил много интересных проектов по развитию сотрудничества, подписали много соглашений, а через пару недель узнаём, что его в гараже случайно задавила служебным джипом его секретарша, которая попросилась сесть за руль и попробовать заехать в гаражные двери для тренировки.
Девка по неопытности резко газанула, джип дёрнулся "козлом"-рывком и впечатал мэра в стену гаража.
Когда правил Брежнев, то из этих ста лет хоть немножко лучше пожили.
И эти мосты еще и благоустроены зелеными насаждениями и сеткой
Ну, на фоне мацковского гэ, и болгарские товары хорошо выглядели)))
Я знаю, что западная Германия инвестировала (и продолжает инвестировать) миллионы в инфраструктуру, дороги, ремонты и прочее в Вост.Германии. Западных немцев обложили даже специальными налогами.
Теперь иногда города в вост.Германии более ухоженные, чем в западной
Ага, сначала угробили, потом восточные немцы привыкли жить на соц пособие, теперь западные вкладывают вшивые миллионы, при бюджете страны в 4 триллиона.
Вопрос - как???
Забавные животины. И здоровые же. Но оказываются зненацька в самых неподходящих местах.
Не в этом, в прошлом году ходил за грибами.
лесок - с одной стороны Одесская трасса, еще с одной ж/д и поле, с двух - частный сектор.
Квадрат такой.
Откуда там взялся лось - ХЗ. Столкнулись нос к носу. Ну как к носу? Махина такая.... )) Отжэж..
Не в тому місці, не в той час, от нащо молитви до Бога портібні
Взагалі то там мають бути встановлені дорожні знаки с відповідними символами та припустимою для цього відрізку дороги швидкістю. Там є таке?