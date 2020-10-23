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Апелляция в деле Маркива: Сегодня состоится 4-е слушание, Аваков называет его "судьбоносным". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Апелляция в деле Маркива: Сегодня состоится 4-е слушание, Аваков называет его

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в пятницу прибыл в Милан, где состоится очередное заседание апелляционного суда присяжных по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Об єтом говорится на сайте МВД, передает Цензор.НЕТ.

"Именно сейчас в итальянском апелляционном суде защита Виталия Маркива готовится к выступлению. Это уже четвертое слушание по апелляционному делу украинского гвардейца", - говорится в сообщении.

Поддержать Виталия прилетели мама Оксана Максимчук и министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Мы ожидаем, что доказательства защиты будут убедительны. Аргументы, которые мы предоставили суду, уверят в том, что наш солдат не виноват. Я рассчитываю на то, что это заседание, которое сегодня состоится, будет судьбоносным и по решению суда уже скоро мы увидим Виталия в Киеве", - отметил Аваков.

Апелляция в деле Маркива: Сегодня состоится 4-е слушание, Аваков называет его судьбоносным 01

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.
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Топ комментарии
+4
Арсен Борисович-вы бы прибыли на суд,по делу Шеремета.Благодаря вам люди пол года,в СИЗО-парятся. Апелляция в деле Маркива: Сегодня состоится 4-е слушание, Аваков называет его "судьбоносным" - Цензор.НЕТ 1482
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23.10.2020 11:35
+4
УКРАИНА МОЖЕТ И ДОЛЖНА ПОСТУПИТЬ С ИТАЛЬЯНЦАМИ ЗЕРКАЛЬНО . Арестовать по любому поводу , любого значимого гражданина Италии и судить по любому надуманному обвинению , как это сделали итальянцы . Благо нашим судам к этому не привыкать . Это будет железный аргумент для обмена нашего героя . Почему наши импотентные власти так не делают , это вопрос .
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23.10.2020 11:45
+1
Я конешно все понимаю, но выборы на носу, а Арсен Барисыч поехал шопицца до Милану Апелляция в деле Маркива: Сегодня состоится 4-е слушание, Аваков называет его "судьбоносным" - Цензор.НЕТ 5604
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23.10.2020 11:36
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Из Вики... .."суд над Маркивым стал, по сути, судом над Украиной! Это отлично понимали в Москве, и, с учетом продажности итальянцев - о чем я уже писал, Москва, вне всякого сомнения, использовала коррупционные инструменты на полную мощность".
Апелляция в деле Маркива: Сегодня состоится 4-е слушание, Аваков называет его "судьбоносным" - Цензор.НЕТ 4872
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23.10.2020 11:32 Ответить
Из какой вики?
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23.10.2020 11:55 Ответить
С той самой - раисянской
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23.10.2020 12:32 Ответить
Арсен Борисович-вы бы прибыли на суд,по делу Шеремета.Благодаря вам люди пол года,в СИЗО-парятся. Апелляция в деле Маркива: Сегодня состоится 4-е слушание, Аваков называет его "судьбоносным" - Цензор.НЕТ 1482
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23.10.2020 11:35 Ответить
перефразируя Вас...лучше было бы чтоб авакок и зельц не учавствовали в той шоу-презентации расследования...может тогда бы менты-копы спокойнее б работали по сбору доказательств, а не подгонки фактов под определенные присутствием преЗЕдента и министра... жертвы (и как теперь извиняться или таки изгиляться...чтоб совпало? )
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23.10.2020 11:40 Ответить
Я конешно все понимаю, но выборы на носу, а Арсен Барисыч поехал шопицца до Милану Апелляция в деле Маркива: Сегодня состоится 4-е слушание, Аваков называет его "судьбоносным" - Цензор.НЕТ 5604
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23.10.2020 11:36 Ответить
Він поїхав піаритися.
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23.10.2020 12:43 Ответить
тьху...тьху!
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23.10.2020 11:36 Ответить
УКРАИНА МОЖЕТ И ДОЛЖНА ПОСТУПИТЬ С ИТАЛЬЯНЦАМИ ЗЕРКАЛЬНО . Арестовать по любому поводу , любого значимого гражданина Италии и судить по любому надуманному обвинению , как это сделали итальянцы . Благо нашим судам к этому не привыкать . Это будет железный аргумент для обмена нашего героя . Почему наши импотентные власти так не делают , это вопрос .
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23.10.2020 11:45 Ответить
Это нужно делать уже после всех апеляций, если они не принесут результата.
Там и повод думать не надо, можно поднять всех журналюх которые заезжали в 2014-м и далее за содействие терроистам.
А по репортажам можно найти и тех, кто заезжал через рф на неподконтрольньіе территории за все 6 лет. Думаю там десятки итальяшек можно найти.
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23.10.2020 12:43 Ответить
 
 