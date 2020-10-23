Апелляция в деле Маркива: Сегодня состоится 4-е слушание, Аваков называет его "судьбоносным". ФОТО

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в пятницу прибыл в Милан, где состоится очередное заседание апелляционного суда присяжных по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Об єтом говорится на сайте МВД, передает Цензор.НЕТ.

"Именно сейчас в итальянском апелляционном суде защита Виталия Маркива готовится к выступлению. Это уже четвертое слушание по апелляционному делу украинского гвардейца", - говорится в сообщении.

Поддержать Виталия прилетели мама Оксана Максимчук и министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Мы ожидаем, что доказательства защиты будут убедительны. Аргументы, которые мы предоставили суду, уверят в том, что наш солдат не виноват. Я рассчитываю на то, что это заседание, которое сегодня состоится, будет судьбоносным и по решению суда уже скоро мы увидим Виталия в Киеве", - отметил Аваков.

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.