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СБУ (18658) Пальчевский Андрей (36) Андрей Кот (1)

Нардеп Кот просит СБУ проверить информацию о российском гражданстве Пальчевского. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп Кот просит СБУ проверить информацию о российском гражданстве Пальчевского. ДОКУМЕНТ

Народный депутат из группы "Довира" Андрей Кот подал заявление в СБУ после того, как узнал, что у кандидата в мэры Киева Андрея Пальчесвского есть российское гражданство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, копию заявления нардеп опубликовал в фейсбуке.

"Баллотирование российского гражданина на должность главы столицы Украины противоречит не только здравому смыслу, но и законодательству Украины. Обратился с заявлением в Службу безопасности Украины. Копию депутатского обращения добавляю", - написал Кот.

Нардеп Кот просит СБУ проверить информацию о российском гражданстве Пальчевского 01
Нардеп Кот просит СБУ проверить информацию о российском гражданстве Пальчевского 02
Нардеп Кот просит СБУ проверить информацию о российском гражданстве Пальчевского 03

Смотрите также: Кандидат в мэры Киева Пальчевский является гражданином РФ. ВИДЕО+ФОТО
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Топ комментарии
+18
Бакланов отклонит этот позов, бо у пальчевского хранятся анализы зебила и это его перемога Нардеп Кот просит СБУ проверить информацию о российском гражданстве Пальчевского - Цензор.НЕТ 5760
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23.10.2020 11:42
+15
Это получается, что возможный кадровый сотрудник или агент ФСБ\ГРУ делал анализы будущему президенту Украины и мог повлиять на их результаты?... Нардеп Кот просит СБУ проверить информацию о российском гражданстве Пальчевского - Цензор.НЕТ 6286
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23.10.2020 11:50
+9
СБУ рассмотрит... через пару месяцев. А андрей кот попиарился прямо сейчас. Если бы хотел каких-то своевременных решений - должен был обратиться в суд - он обязан по делам выборов принимать решения немедленно.
Делаем выводы, панове избиратели.
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23.10.2020 11:51
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Бакланов отклонит этот позов, бо у пальчевского хранятся анализы зебила и это его перемога Нардеп Кот просит СБУ проверить информацию о российском гражданстве Пальчевского - Цензор.НЕТ 5760
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23.10.2020 11:42 Ответить
а где этот...простите... коматозник.... был раньше? за день до выборов опомнился... мяукнул...
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23.10.2020 11:47 Ответить
Под Тулой проходил военподготовку. Непрошол, теперь пробует себя в Украинской политеке ! Кароч засланый казачек, хоть и не такой ***.тый как *********** Мертведчука !
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23.10.2020 12:22 Ответить
Действительно , Пальчевский ещё тот специалист -политик из за поребрика...
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23.10.2020 13:54 Ответить
Это получается, что возможный кадровый сотрудник или агент ФСБ\ГРУ делал анализы будущему президенту Украины и мог повлиять на их результаты?... Нардеп Кот просит СБУ проверить информацию о российском гражданстве Пальчевского - Цензор.НЕТ 6286
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23.10.2020 11:50 Ответить
и мог повлиять на их результаты

Грязные пальцы пальчевского побывали в пробирке с зеленой мочей зеленского.
Высокие отношения...
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23.10.2020 11:53 Ответить
СБУ рассмотрит... через пару месяцев. А андрей кот попиарился прямо сейчас. Если бы хотел каких-то своевременных решений - должен был обратиться в суд - он обязан по делам выборов принимать решения немедленно.
Делаем выводы, панове избиратели.
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23.10.2020 11:51 Ответить
СБУ гляне у вікіпедію і по першому ж посиланню побачить статтю із сайту Фокус за 2010 рік.Де детально розписано, що Пальчевський отримав громадянство України 2009 року, відмовився від російського, але законами РФ така відмова не передбачена. Хитро, звичайно, але все законно( Хіба що знайти паспорт РФ Пальчевського не за 2006 рік а після 2009 року
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23.10.2020 12:03 Ответить
Да , - Порох соскочил от Анализов Пальчевского , - Значит , что то Знал. А если что то то Зеленского крепко за яйца держит, ведь знает и русня то же.
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23.10.2020 12:12 Ответить
Вы мне справку, что гражданства нет, а я вам отдам баночку с анализами наркомана)))))
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23.10.2020 12:40 Ответить
В сеть выложили документы, подтверждающие наличие российских паспортов у Андрея Пальчевского
21.10.2020
С 2000 года Пальчевскому как минимум 3 раза выдавали паспорт гражданина Российской Федерации - в 2000, 2004, 2006 году. Об этом свидетельствуют данные из формы П1 общероссийской базы полиции.
Скриншоты с данными по ссылке :
https://fex.net/ru/s/lxblsbs
Примечательно, что паспорт в 2000 году был выдан А.Пальчевскому, как военнослужащему РФ. На тот момент ему было 39 лет.
Последний паспорт был выдан в 2006 году и является действительным по сей день - Серия 4508 № 614309.
Также с 2000 года А.Пальчевскому было выдано 4 заграничных паспорта гражданина РФ. Последний в 2009 году, когда он уже был гражданином Украины.
Согласно данным полицейской базы, А.Пальчевский зарегистрирован в Москве по адресу ул.Абрамцевская 14, кв 184. Эта информация подтверждается из открытых источников.
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23.10.2020 12:46 Ответить
Тепер зрозуміло чому 112 канал ОПЖЗ , так пхає Пальчевського на свої "голубі" екрани...
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23.10.2020 13:58 Ответить
А ще нехай перевірять чи перебуває в партії любітєлєй ***** та в партії любітєлєй кацапсячої браги.
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23.10.2020 13:07 Ответить
 
 