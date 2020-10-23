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Нардеп Кот просит СБУ проверить информацию о российском гражданстве Пальчевского. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат из группы "Довира" Андрей Кот подал заявление в СБУ после того, как узнал, что у кандидата в мэры Киева Андрея Пальчесвского есть российское гражданство.
Как сообщает Цензор.НЕТ, копию заявления нардеп опубликовал в фейсбуке.
"Баллотирование российского гражданина на должность главы столицы Украины противоречит не только здравому смыслу, но и законодательству Украины. Обратился с заявлением в Службу безопасности Украины. Копию депутатского обращения добавляю", - написал Кот.
Топ комментарии
+18 Підлога Маккартні
показать весь комментарий23.10.2020 11:42
+15 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий23.10.2020 11:50
+9 Дорогой Я
показать весь комментарий23.10.2020 11:51
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Грязные пальцы пальчевского побывали в пробирке с зеленой мочей зеленского.
Высокие отношения...
Делаем выводы, панове избиратели.
21.10.2020
С 2000 года Пальчевскому как минимум 3 раза выдавали паспорт гражданина Российской Федерации - в 2000, 2004, 2006 году. Об этом свидетельствуют данные из формы П1 общероссийской базы полиции.
Скриншоты с данными по ссылке :
https://fex.net/ru/s/lxblsbs
Примечательно, что паспорт в 2000 году был выдан А.Пальчевскому, как военнослужащему РФ. На тот момент ему было 39 лет.
Последний паспорт был выдан в 2006 году и является действительным по сей день - Серия 4508 № 614309.
Также с 2000 года А.Пальчевскому было выдано 4 заграничных паспорта гражданина РФ. Последний в 2009 году, когда он уже был гражданином Украины.
Согласно данным полицейской базы, А.Пальчевский зарегистрирован в Москве по адресу ул.Абрамцевская 14, кв 184. Эта информация подтверждается из открытых источников.