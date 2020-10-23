В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Курьезы Фоторепортаж
Общественная инициатива в российском Комсомольске-на Амуре закончилась скандалом, когда на новом памятнике появился немецкий флот.
Об этом пишет AmurMedia, передает Цензор.НЕТ.
Памятник россияне установили, чтобы почтить память"детей-тружеников тыла", работавших в годы Второй мировой войны на заводе, выпускавшем военные корабли.
Однако на мемориальной доске "Дети - фронту" появился "вражеский" эсминец Третьего рейха проекта 1936-А, что возмутило местных жителей, а чиновники вынуждены были оправдываться.
"Этот памятник устанавливался судомеханическим техникумом, они сами и деньги собирали. Их идея, и вопрос стоит адресовать им. Администрация города к установке памятника, разработке дизайна проекта и сбору средств отношения не имеет", – ответили в администрации.
В техникуме, который занимался установкой доски, комментировать тоже отказались. Это же сделали и в местном отделении Минобороны.
Согласно предварительным данным, инцидент с памятником случился из-за недоработки фирмы ООО "Мемориал". Вероятной причиной ошибки назван недосмотр дизайнера памятника. Об этом рассказал пресс-секретарь министерства образования и науки края Владимир Цибизов:
— Имел место человеческий фактор. Фирма, занимавшаяся изготовлением, скорее всего, не смогла использовать фотографии предоставленные им музеем техникума и взяла те, что были похожи. Корабль действительно оказался похожий, местами, конечно, отличается, но в целом он схожий, — отвечает Владимир. — Это та информация, что есть сейчас, они еще будут разбираться. В дальнейшем могут появиться новые данные, и если будет установлена ошибка, то недочет будет исправлен.
Пожалуйста, подождите...
а если зотчие этого чуда имели ввиду гитлерюгенд !?
ну, типа,
"Дойче зольдатен аух официрен,
Паврам-пам-пам, парам-пам-пам....!"
Держит проклятый Алоизыч россиянинов за ноги из ада!
К себе приглашает....
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Надо было просто название поменять-"детям -труженникам тыла,принудительно работавших в годы Второй мировой войны в нацистской Германии на заводе, выпускавшем военные корабли.
"Завершил войну в Берлине дед,
А ему теперь глава района
Шлет на праздник пачку сигарет
И четыре кубика бульона!"
И поддакнут тотчас же: "Вот-вот!
А еще открытку шлют под дату,
А на ней дизайнер-идиот
Поместил германского солдата!"
(Юрий Нестеренко) (отрывок)
https://www.youtube.com/watch?v=oVWEb-At8yc
в ВМВ вроде тоже был с таким названием
"В Оренбуржье открыли памятник казаку, уничтожившему отряд Чапаева"
В Оренбургской области на территории храма Вознесения Господня (село Красное) казаки открыли памятник участнику Первой мировой и Гражданской войн Тимофею Сладкову, чей отряд разгромил штаб 25-й дивизии вместе с ее командиром Василием Чапаевым. Об этом в среду, 21 октября, информирует пресс-служба Оренбургского войскового казачьего общества (ОВКО). Отмечается, что инициаторами выступили уральские (яицкие) казаки.
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/v-orenburzhe-otkryli-pamyatnik-kazaku-unichtozhivshemu-otryad-chapaeva/
Вони ще не те можуть утнути. Знай нашіх!
Братья по оружію.
Союзники по розв'язуванню Другої Світової.
Особенно смешны плакатики с дебильными рожами, к чему то там призывающие. Советский значит - уродливый. Посмотреть только на очереди(особенно за "горючим") и кислые рожи на фотках. А одежда? Это мазохизм же был и все равно находится быдло скорбящее за этим недоразумением
Скопируй и погугли цензор потер опеоативно
это он))
но то было с "молодыми",
а здесь сидит 30-35 летний контрактник.
Позорище !!!
совка уже 30 лет как нет, а совковые двери в рашкинской армии остались
В Раше такой взрыв пуканов что зарево видно и за поребриком
Это когда вместо памятника украинским матросам левакам (Потемкинцы) ставят памятник екатерине 2, это когда проспект ленинской искры переименовывают в проспект маршала жукова.....
Какая разница каких убеждений был краснопузый чапаев и деникинский доброволец который его шлепнул...
Они российские имперцы....посему наша декомунизация абсурд и фейк...
виглядав отак
"...візуальна практика ********* українця ВЗАГАЛІ НЕ МІСТИТЬ упізнаваних зображень національних культурних героїв: їх повністю витіснили пики з білбордів +поющіє труси, Квартал ім. Ломброзо і т.п. мохнатікі.
Тому фотопортрети видатних діячів минулого чи позаминулого століття починають сприйматися не "прив'язаними до персоналій", а так само "взаємозамінними", як і ті хтоцілюди, що лізуть нам в очі з екранів і узбіч (справді, какаяразніца - Верещук чи Скабєєва?).
Людина - єдина й неповторна - розчиняється, як у кислоті, в "типажі": інтелектуал... в окулярах... das Edelgesicht... ну подумаєш, ну переплутали Лукаша з Шевельовим, вони ж і справді трохи схожі?..
В майбутньому, якщо людство виживе, нам потрібен буде закон про захист візуального простору. Непевна, чи я до того доживу, - але починати волати про це на все горло треба вже зараз. - Оксана Забужко https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
не могли ремонтувати діти в Комосомльську-на-Амурі.
Хіба під Новий 1946 рік.
Помилку свою зрозумів.