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В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Курьезы Фоторепортаж

Общественная инициатива в российском Комсомольске-на Амуре закончилась скандалом, когда на новом памятнике появился немецкий флот.

Об этом пишет AmurMedia, передает Цензор.НЕТ.

Памятник россияне установили, чтобы почтить память"детей-тружеников тыла", работавших в годы Второй мировой войны на заводе, выпускавшем военные корабли.

Однако на мемориальной доске "Дети - фронту" появился "вражеский" эсминец Третьего рейха проекта 1936-А, что возмутило местных жителей, а чиновники вынуждены были оправдываться.

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"Этот памятник устанавливался судомеханическим техникумом, они сами и деньги собирали. Их идея, и вопрос стоит адресовать им. Администрация города к установке памятника, разработке дизайна проекта и сбору средств отношения не имеет", – ответили в администрации.

В техникуме, который занимался установкой доски, комментировать тоже отказались. Это же сделали и в местном отделении Минобороны.

Согласно предварительным данным, инцидент с памятником случился из-за недоработки фирмы ООО "Мемориал". Вероятной причиной ошибки назван недосмотр дизайнера памятника. Об этом рассказал пресс-секретарь министерства образования и науки края Владимир Цибизов:

— Имел место человеческий фактор. Фирма, занимавшаяся изготовлением, скорее всего, не смогла использовать фотографии предоставленные им музеем техникума и взяла те, что были похожи. Корабль действительно оказался похожий, местами, конечно, отличается, но в целом он схожий, — отвечает Владимир. — Это та информация, что есть сейчас, они еще будут разбираться. В дальнейшем могут появиться новые данные, и если будет установлена ошибка, то недочет будет исправлен.

В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха 01
В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха 02
В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха 03
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Топ комментарии
+69
В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха - Цензор.НЕТ 7562
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23.10.2020 13:15
+49
В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха - Цензор.НЕТ 6994

Вони ще не те можуть утнути. Знай нашіх! В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха - Цензор.НЕТ 7042
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23.10.2020 13:15
+36
там никакой ошибки. паРаша продолжатель "славных" традиций третьего рейха. гитлер и сталин давно подохли, но параша не даст так просто подохнуть их делу.
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23.10.2020 13:06
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Правила форума Совет форумчан
А возможно ето и не случайность и не незнание. Ведь до 1942 года Третий Рейх и ссср были союзниками.
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23.10.2020 13:06 Ответить
В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха - Цензор.НЕТ 7562
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23.10.2020 13:15 Ответить
У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 4636 У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 4636 У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 4636 У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 4636 У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 4636
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23.10.2020 15:38 Ответить
"Дети - фронту"

а если зотчие этого чуда имели ввиду гитлерюгенд !?
ну, типа,
"Дойче зольдатен аух официрен,
Паврам-пам-пам, парам-пам-пам....!" У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 8049
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23.10.2020 13:56 Ответить
всё правильно, дети тоже работали в 40 году когда деребанили Польшу и торговали с другом сталина гитлером.
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23.10.2020 15:07 Ответить
Корабль на монументе должен быть красивым. Но кто виноват, что самые красивые эсминцы сходили со стапелей Третьего Рейха?
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20.12.2020 14:44 Ответить
Воистину Акбар !

Держит проклятый Алоизыч россиянинов за ноги из ада!
К себе приглашает.... У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 8327
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23.10.2020 13:58 Ответить
Памятник россияне установили, чтобы почтить память"детей-тружеников тыла", работавших в годы Второй мировой войны на заводе, выпускавшем военные корабли.

================================================================
Надо было просто название поменять-"детям -труженникам тыла,принудительно работавших в годы Второй мировой войны в нацистской Германии на заводе, выпускавшем военные корабли. У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 3016
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23.10.2020 15:00 Ответить
Ну i нехай....
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24.10.2020 13:03 Ответить
там никакой ошибки. паРаша продолжатель "славных" традиций третьего рейха. гитлер и сталин давно подохли, но параша не даст так просто подохнуть их делу.
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23.10.2020 13:06 Ответить
В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха - Цензор.НЕТ 2753

"Завершил войну в Берлине дед,
А ему теперь глава района
Шлет на праздник пачку сигарет
И четыре кубика бульона!"
И поддакнут тотчас же: "Вот-вот!
А еще открытку шлют под дату,
А на ней дизайнер-идиот
Поместил германского солдата!"

(Юрий Нестеренко) (отрывок)
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23.10.2020 13:06 Ответить
Занятно, что когда этот идеологический эталон "Арийского воина" попал в плен к союзникам, он им доказал, что этим самым эталоном стал, чтобы скрыть своё еврейское происхождение и избежать уничтожения. Американцы поржали и освободили из лагеря военопленных.
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20.12.2020 14:52 Ответить
ну,за Кригсмарине.. В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха - Цензор.НЕТ 966
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23.10.2020 13:06 Ответить
Наливай, за воинов в Вальхалле
https://www.youtube.com/watch?v=oVWEb-At8yc
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23.10.2020 13:53 Ответить
Хахах
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22.12.2020 03:04 Ответить
"А какая разница?!"(с)
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23.10.2020 13:06 Ответить
Ну 99,99% справді не відрізнять совєцький есмінець від німецького.
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23.10.2020 13:12 Ответить
Деньги на памятник освоили, а остальное приложится... В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха - Цензор.НЕТ 3086
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23.10.2020 13:08 Ответить
одобряем!В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха - Цензор.НЕТ 5213
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23.10.2020 13:09 Ответить
Скрепы помноженные на бояру и ВУАЛЯ ..... В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха - Цензор.НЕТ 244
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23.10.2020 13:10 Ответить
А чому дивуватись? З першого вересня 1939 року і по 22 червня 1941 року Гітлер воював в Європі і Атлантиці за повної економічної та політичної підтримки Сталіна та СССР. Цілком можливо, що той есмінець Крігсмаріне коли топив кораблі Британії - був заправлений мазутом з СССР, його снаряди та торпеди були зроблені з металу й тротилу , котрі теж були походженням з СССР. По Північному морському шляху СССР пропустив рейдер Крігсмаріне для дій в Тихому Океані. Нічого дивного не бачу.
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23.10.2020 13:11 Ответить
Ой, бедная Бриташка - у нее кораблей в 5 раз больше было, а тут аж один - страшный эсминец усадил на бутылку имперцев? А чего они не напали на Сралина, если тот помогал ААГ-ру? терпилы и трусы потому что, их даже бурры нагнули почти
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23.10.2020 13:22 Ответить
Ці "терпильі и трусьі" за твоєю версією - наодинці воювали з Гітлером. Може тільки втратам Люфтваффе в битві за Британію і вистояв СССР в 1941 році. Більше 800 літаків втратив Герінг, а що було б якби ці літаки атакували СССР 22-го червня? Британці досить легко збивали Штука Ю87 , які на східному фронті сіяли жах і паніку як серед "соколів Сталіна" так і серед сухопутних військ "нєпобєдімой і лєгєндарной". Не СССР виніс на своїх плечах тягар війни - тягар війни винесла на своїх плечах Британія, на чолі з Черчиллем - воюючи при цьому в Європі, Азії, Африці і Атлантиці. Не скавчали про відкриття другого фронту, як СССР - а просто воювали, з уже другим фронтом в Європі в Італії . Саме Британії, на мою думку, належить основний внесок в розгром нацизму в другій світовій.
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23.10.2020 13:32 Ответить
выстоял совок из-за дебила Хирохито. жаль конечно шо япошка оказался таким говном что просрал страну, типо он "честь" имеет бо имел пакт с совком. Сралину те пакты до одного места, что упырь и продемонстрировал
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23.10.2020 15:16 Ответить
Рейдер це все ж таки не есмінець, мак що загрозя для морських шляхів була.
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23.10.2020 13:45 Ответить
в ПМВ был славный корабль Шарнхорст, рейдерил достойно
в ВМВ вроде тоже был с таким названием
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23.10.2020 15:15 Ответить
Пусть поищут, там еще визитка Яроша должна где-то быть.
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23.10.2020 13:12 Ответить
страна животных, *****!))
Оренбуржье открыли памятник казаку, уничтожившему отряд Чапаева"

В Оренбургской области на территории храма Вознесения Господня (село Красное) казаки открыли памятник участнику Первой мировой и Гражданской войн Тимофею Сладкову, чей отряд разгромил штаб 25-й дивизии вместе с ее командиром Василием Чапаевым. Об этом в среду, 21 октября, информирует пресс-служба Оренбургского войскового казачьего общества (ОВКО). Отмечается, что инициаторами выступили уральские (яицкие) казаки.

https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/v-orenburzhe-otkryli-pamyatnik-kazaku-unichtozhivshemu-otryad-chapaeva/

В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха - Цензор.НЕТ 8687
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23.10.2020 13:12 Ответить
пикантности ситуации придает то, что находится сей монумент на улице Чапаева У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 9246
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23.10.2020 13:32 Ответить
Небось сам проект судна был скомунизжен, вот и похожи.
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23.10.2020 13:14 Ответить
наши деды Адольф, Герман, Йозеф, Генрих воевали
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23.10.2020 13:15 Ответить
Главное что лента есть георгиевская, остальное фигня!!!! Очередной маяк для ватного мозга - не более!!!
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23.10.2020 13:15 Ответить
В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха - Цензор.НЕТ 6994

Вони ще не те можуть утнути. Знай нашіх! В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха - Цензор.НЕТ 7042
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23.10.2020 13:15 Ответить
А, это вроде "идеальный солдат"? Кстати, который оказался.... таки да, этим самым. Думаю что Фюрер пустил в расход тех кто его так унизил, подобрав "неарийца" мягко говоря)
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23.10.2020 13:18 Ответить
Томск... А ещё был Липецк с Хе-111, Барнаул - с Ю-88...
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23.10.2020 13:43 Ответить
Липецк-колыбель Люфтваффе! У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 1873
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23.10.2020 17:19 Ответить
Та я не про те... Про те я знаю... Просто бачив фото "білборда" Липецького обласного управління лісового господарства, де закликали "Беречь лес от пожаров"... А на ньому "закладає віраж" Хе-111...
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23.10.2020 17:57 Ответить
Так. Вернер Гольдберг. )))
У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 8226
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23.10.2020 17:16 Ответить
Ну, а що.
Братья по оружію.
Союзники по розв'язуванню Другої Світової.
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23.10.2020 13:16 Ответить
Побєдобєсіє, одним словом.
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23.10.2020 13:16 Ответить
Так бо все совковое даже и выглядит как говно.
Особенно смешны плакатики с дебильными рожами, к чему то там призывающие. Советский значит - уродливый. Посмотреть только на очереди(особенно за "горючим") и кислые рожи на фотках. А одежда? Это мазохизм же был и все равно находится быдло скорбящее за этим недоразумением В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха - Цензор.НЕТ 5361
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23.10.2020 13:16 Ответить
В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха - Цензор.НЕТ 6332
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23.10.2020 13:17 Ответить
В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха - Цензор.НЕТ 3340
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23.10.2020 13:18 Ответить
У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 5410
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23.10.2020 13:18 Ответить
У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 2667
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23.10.2020 13:20 Ответить
У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 2807
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23.10.2020 17:22 Ответить
Як каже наш недовеличніший: "А какая разніца!"
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23.10.2020 13:18 Ответить
и мальчик в правильной позе В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха - Цензор.НЕТ 9152
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23.10.2020 13:18 Ответить
Сейчас меня обвинят в кацапничестве, но два дня назад в Львове чуваки в енкаведиской форме бегали с ппш
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23.10.2020 13:19 Ответить
за тобой У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 9680 У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 773
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23.10.2020 13:20 Ответить
Львові до 70-річчя створення Української Повстанської армії відбулося військово-історична реконструкція бою між підрозділами НКВД і відділами УПА.
Скопируй и погугли цензор потер опеоативно
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23.10.2020 13:34 Ответить
О, йа-йа, зеэр гут Вольдемар, зеэр гут!
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23.10.2020 13:21 Ответить
помните, вчера бухой православный воен на БМП проломал забор аэропорта в Волгограде..
это он)) У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 1400
У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 3328
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23.10.2020 13:24 Ответить
Истинный ариец!!!
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23.10.2020 13:31 Ответить
вылез из БМП и "ударился глазом об угол двери"
но то было с "молодыми",
а здесь сидит 30-35 летний контрактник.
Позорище !!!

совка уже 30 лет как нет, а совковые двери в рашкинской армии остались У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 3692
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23.10.2020 14:03 Ответить
Жаль,Гитлер не дожил - порадовался бы Адольф Алоисович)
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23.10.2020 13:24 Ответить
А що дивуватися, вони себе вже повністю ототожнюють з фашистами...
У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 8181
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23.10.2020 13:25 Ответить
Как открывать памятники так чиновники из администрации тут как тут, а как отвечать- так студенты техникума виноваты
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23.10.2020 13:28 Ответить
У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 6453
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23.10.2020 13:28 Ответить
Мне больше нравится другая новость: в Оренбуржье на улице Чапаева поставили памятник казаку который его убил. наслаждайтесь
В Раше такой взрыв пуканов что зарево видно и за поребриком
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23.10.2020 13:30 Ответить
Ну там відносно чесно, стоять під прапорами імперії, проти червоних.
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23.10.2020 13:44 Ответить
Тільки купа цих дегенератів, чомусь в Україну поперлася воювати з "хвашистами", а не з комуняками.
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23.10.2020 14:02 Ответить
а вот в этом как раз и ошибка уже нашей декомунизации.....
Это когда вместо памятника украинским матросам левакам (Потемкинцы) ставят памятник екатерине 2, это когда проспект ленинской искры переименовывают в проспект маршала жукова.....
Какая разница каких убеждений был краснопузый чапаев и деникинский доброволец который его шлепнул...
Они российские имперцы....посему наша декомунизация абсурд и фейк...
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23.10.2020 16:22 Ответить
В мире лапотных животных без изменений.
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23.10.2020 13:37 Ответить
Ну, нам не звикати: у нас он за Марко Вовчок у підручниках - Ольга Кобилянська (жодної подібності), а за Миколу Лукаша на пам'ятнику - Юрій Шевельов (теж мало схожого)...

У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 1209
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23.10.2020 13:37 Ответить
а геній перекладу Лукаш
виглядав отак

У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 4574
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23.10.2020 13:38 Ответить
у лаптеносцев каждый год на "пень до беды" просыпается истовая любовь к фашикам
У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 9000

У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 6507
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23.10.2020 13:39 Ответить
С фото летчиков у лапотников промашка вышла. Это экипаж Junkers Ju 88 у него шасси убиралось. А надо было фото из Junkers Ju 87, у него шасси не убиралось и именно его, за обтекатели на шасси, и называли "лапотником". У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 2522
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23.10.2020 14:28 Ответить
А шо, разве они не сражались за родину?)))
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23.10.2020 16:11 Ответить
Ну так през ************ ***** наградило г. Ржев "За героическую оборону". Но там герйски оборонялся вермахт (больше года), совки его сдали практически сразу У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 4489
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23.10.2020 16:41 Ответить
справа тут, певно, у всезагальній захаращеності візуального простору, бо й

"...візуальна практика ********* українця ВЗАГАЛІ НЕ МІСТИТЬ упізнаваних зображень національних культурних героїв: їх повністю витіснили пики з білбордів +поющіє труси, Квартал ім. Ломброзо і т.п. мохнатікі.
Тому фотопортрети видатних діячів минулого чи позаминулого століття починають сприйматися не "прив'язаними до персоналій", а так само "взаємозамінними", як і ті хтоцілюди, що лізуть нам в очі з екранів і узбіч (справді, какаяразніца - Верещук чи Скабєєва?).
Людина - єдина й неповторна - розчиняється, як у кислоті, в "типажі": інтелектуал... в окулярах... das Edelgesicht... ну подумаєш, ну переплутали Лукаша з Шевельовим, вони ж і справді трохи схожі?..
В майбутньому, якщо людство виживе, нам потрібен буде закон про захист візуального простору. Непевна, чи я до того доживу, - але починати волати про це на все горло треба вже зараз. - Оксана Забужко https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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23.10.2020 13:41 Ответить
Треба просто першу цифру замінити на 1939. І тоді ніякої помилки. СРСР активно допомагав перші два роки II Світової своїм коричневим братам всім чим міг: зерном, сталлю, порохом, нафтою. Так що німецькому есмінцю там саме місце
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23.10.2020 13:41 Ответить
Наверное, это памятник немецким детям. Пусть в Германию продадут У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 8637
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23.10.2020 13:42 Ответить
Все змішалось в країні облмових... коні люди , здорові і хворі на голову. Як добре що Україна уходить від цієї Самої великої психіатричної больниці в світі під назвою Росія. шизфренія = громадянству Росії
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23.10.2020 13:44 Ответить
У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 6641
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23.10.2020 13:51 Ответить
Там не всьо так адназначна. Цей чайник швидше за все був зроблений з совєцкого заліза і інших матеріалів які сралін роками гнав німцям практично до самого 22 червня 1941.
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23.10.2020 13:59 Ответить
Дєдивоєвалі...
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23.10.2020 14:02 Ответить
Дєдивоєвалі, внуки пропівалі.
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23.10.2020 16:19 Ответить
Давно уже не секрет, что фанаты рузкай истории и йазыга не знают ни того, ни другого
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23.10.2020 14:07 Ответить
Все правильно. Якби не Гітлер, то росії не було б про що говорити й чим "пишатися". Будуть ще й пам'ятники Гітлеру в росії, я вас запевняю
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23.10.2020 14:08 Ответить
За то, чтоб внуки шпили-вилли. У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 7178
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23.10.2020 14:29 Ответить
Это эскадренный миноносец типа 1936A, один из которых Z-33 выведен из состава кригсмарине в конце апреля 1945 и в декабре передан СССР в качестве репараций. Впоследствии служил в советском ВМФ, в котором носил имя «Проворный», до апреля 1955, когда был переделан в плавучую казарму. Серьезно поврежден огнём в 1960 и отдан на слом в 1962
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23.10.2020 14:34 Ответить
Якщо іноформація точна, то вона доводиить, що цей корабель ніяк
не могли ремонтувати діти в Комосомльську-на-Амурі.
Хіба під Новий 1946 рік.
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23.10.2020 15:00 Ответить
В Комсомольск-на-Амуре точно не могли ремонтировать, так как корабль служил в Краснознаменном Балтийском флоте.
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23.10.2020 15:42 Ответить
И как написано в Википедии на этом заводе в период Великой Отечественной войны было освоено производство вооружения, производились фугасные бомбы ФАБ-100 и ФАБ-250, успешно прошли ремонт 17 подводных лодок, про надводные корабли ничего не говориться, поэтому какой смысл в изображении корабля не совсем понятно
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23.10.2020 15:50 Ответить
Я чомусь подумав, що ви намагаєтесь оправдати "творців" меморіалу.

Помилку свою зрозумів.
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24.10.2020 10:29 Ответить
У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 8553
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23.10.2020 14:45 Ответить
Эти матери из Комсомольска-на-Конго. У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 9983
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23.10.2020 16:44 Ответить
Немцев они победили, недоумки! Ну повторите если сможете.
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23.10.2020 15:28 Ответить
какая разница
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23.10.2020 16:12 Ответить
Слишком часто такие ошибки. А может это и не ошибки? А убеждения дизайнеров? Хотя и правда, откуда может художник разбираться в таких тонкостях военного дела и истории.
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23.10.2020 16:38 Ответить
патамушта тупиє У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 5702
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24.10.2020 12:51 Ответить
Хайль!
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24.10.2020 13:19 Ответить
 
 