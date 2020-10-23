В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха. ФОТОрепортаж

Общественная инициатива в российском Комсомольске-на Амуре закончилась скандалом, когда на новом памятнике появился немецкий флот.

Об этом пишет AmurMedia, передает Цензор.НЕТ.

Памятник россияне установили, чтобы почтить память"детей-тружеников тыла", работавших в годы Второй мировой войны на заводе, выпускавшем военные корабли.

Однако на мемориальной доске "Дети - фронту" появился "вражеский" эсминец Третьего рейха проекта 1936-А, что возмутило местных жителей, а чиновники вынуждены были оправдываться.

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"Этот памятник устанавливался судомеханическим техникумом, они сами и деньги собирали. Их идея, и вопрос стоит адресовать им. Администрация города к установке памятника, разработке дизайна проекта и сбору средств отношения не имеет", – ответили в администрации.

В техникуме, который занимался установкой доски, комментировать тоже отказались. Это же сделали и в местном отделении Минобороны.

Согласно предварительным данным, инцидент с памятником случился из-за недоработки фирмы ООО "Мемориал". Вероятной причиной ошибки назван недосмотр дизайнера памятника. Об этом рассказал пресс-секретарь министерства образования и науки края Владимир Цибизов:

— Имел место человеческий фактор. Фирма, занимавшаяся изготовлением, скорее всего, не смогла использовать фотографии предоставленные им музеем техникума и взяла те, что были похожи. Корабль действительно оказался похожий, местами, конечно, отличается, но в целом он схожий, — отвечает Владимир. — Это та информация, что есть сейчас, они еще будут разбираться. В дальнейшем могут появиться новые данные, и если будет установлена ошибка, то недочет будет исправлен.





