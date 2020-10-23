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контрафакт (244) СБУ (18658) спирт (259) Ивано-Франковская область (837)

Руководство водочного госпредприятия на Ивано-Франковщине продавало неучтенный спирт на десятки миллионов гривен, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц одного из государственных предприятий Ивано-Франковской области на незаконном изготовлении и сбыте неучтенного спирта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, схема действовала в течение 2020 года. Руководство предприятия без отражения в официальных документах закупало  за наличные зерно у местных производителей, из которого потом на заводе изготавливали "левак". Для отгрузки нелегального спирта в один из элементов промышленного комплекса была сделана врезка. По оперативным данным, таким образом злоумышленники выкачивали до 40 тонн спирта ежемесячно.

Готовую продукцию с территории предприятия вывозили ночью на автотранспорте завода. Нелегальный спирт хранили на нескольких арендованных складах. Сбывали фальсификат на территории области через сеть розничной торговли и в учреждения общественного питания.

Правоохранители задержали грузовик во время транспортировки 19 тонн неучтенного спирта. Во время обысков на заводе и на одном из складов обнаружены еще 4,5 тонны неучтенной спиртовой продукции и оборудования, которое использовалось для незаконного отбора спирта. Общая стоимость изъятой продукции составляет более 6 млн гривен.

Производство открыто по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие, устанавливаются все лица, причастные к схеме.

Также читайте: Артемовский спиртзавод продали за 50 млн грн, - Фонд госимущества

Руководство водочного госпредприятия на Ивано-Франковщине продавало неучтенный спирт на десятки миллионов гривен, - СБУ 01
Руководство водочного госпредприятия на Ивано-Франковщине продавало неучтенный спирт на десятки миллионов гривен, - СБУ 02
Руководство водочного госпредприятия на Ивано-Франковщине продавало неучтенный спирт на десятки миллионов гривен, - СБУ 03

Автор: Богдан Гуньковський
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що , не поділились .... Руководство водочного госпредприятия на Ивано-Франковщине продавало неучтенный спирт на десятки миллионов гривен, - СБУ - Цензор.НЕТ 1631- так завжди було
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23.10.2020 13:37 Ответить
молодці мужики!!! Нехай ті падли з верхів пьють горілку по 100 гривень за пляшку. А народ краще буде пити по 35-40 гривень розбавлений спирт за пляшку.
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23.10.2020 13:47 Ответить
Если мыши могли сожрать 200 тыщ тонн зерна (или сколько там было), то почему не могло испариться немного спирта? Это же доля ангелов.
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23.10.2020 14:03 Ответить
я предполагаю, что эти занимаются ВСЕ спиртзаводы.
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23.10.2020 14:15 Ответить
Все ГОСУДАРСТВЕННЫЕ спиртзаводы Руководство водочного госпредприятия на Ивано-Франковщине продавало неучтенный спирт на десятки миллионов гривен, - СБУ - Цензор.НЕТ 9642
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23.10.2020 14:34 Ответить
Хех.
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23.10.2020 14:38 Ответить
 
 