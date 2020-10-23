Руководство водочного госпредприятия на Ивано-Франковщине продавало неучтенный спирт на десятки миллионов гривен, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц одного из государственных предприятий Ивано-Франковской области на незаконном изготовлении и сбыте неучтенного спирта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, схема действовала в течение 2020 года. Руководство предприятия без отражения в официальных документах закупало за наличные зерно у местных производителей, из которого потом на заводе изготавливали "левак". Для отгрузки нелегального спирта в один из элементов промышленного комплекса была сделана врезка. По оперативным данным, таким образом злоумышленники выкачивали до 40 тонн спирта ежемесячно.

Готовую продукцию с территории предприятия вывозили ночью на автотранспорте завода. Нелегальный спирт хранили на нескольких арендованных складах. Сбывали фальсификат на территории области через сеть розничной торговли и в учреждения общественного питания.

Правоохранители задержали грузовик во время транспортировки 19 тонн неучтенного спирта. Во время обысков на заводе и на одном из складов обнаружены еще 4,5 тонны неучтенной спиртовой продукции и оборудования, которое использовалось для незаконного отбора спирта. Общая стоимость изъятой продукции составляет более 6 млн гривен.

Производство открыто по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие, устанавливаются все лица, причастные к схеме.

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