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Экс-директор карьера на Виннитчине незаконно добыл свыше 100 000 тонн известняка, - ГБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

ГБР сообщило о подозрении экс-руководителю одного из государственных предприятий Винницкой области, который без спецразрешения за 3 года добыл более 100 000 тонн известняка.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Так, следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, сообщили о подозрении бывшему руководителю государственного предприятия "Мурафский карьер" в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения (ч. 2 ст. 240 УК Украины).

Следствием установлено, что начиная с 2015 года чиновник точно зная о том, что действие специального разрешения на пользование недрами аннулировано, организовал добычу известняка.

"Таким образом, в течение почти 3 лет предприятие незаконно осуществляло добычу полезного ископаемого общегосударственного значения, общим объемом более 58 000 м3, что составляет более 104 000 тонн", - отметили в ГБР.

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Экс-директор карьера на Виннитчине незаконно добыл свыше 100 000 тонн известняка, - ГБР 01
Экс-директор карьера на Виннитчине незаконно добыл свыше 100 000 тонн известняка, - ГБР 02
Экс-директор карьера на Виннитчине незаконно добыл свыше 100 000 тонн известняка, - ГБР 03
Экс-директор карьера на Виннитчине незаконно добыл свыше 100 000 тонн известняка, - ГБР 04
Экс-директор карьера на Виннитчине незаконно добыл свыше 100 000 тонн известняка, - ГБР 05
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пришли за доляхой....- теперь поделится со-многими Экс-директор карьера на Виннитчине незаконно добыл свыше 100 000 тонн известняка, - ГБР - Цензор.НЕТ 9142
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23.10.2020 14:05 Ответить
Кто поделится? Обычно директор карьера подставной Фунт. А за ним прокуроские и СБУшники. Они не при делах!
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23.10.2020 14:32 Ответить
у кого "крыша"- к тем не приходят, при условии соблюдении таблицы и функции "деления"... Ексдиректор кар'єра на Вінниччині незаконно видобув понад 100 000 тонн вапняку, - ДБР - Цензор.НЕТ 7308
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23.10.2020 14:34 Ответить
Бывает бОрзые своего хотят поставить
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23.10.2020 15:38 Ответить
Так. Директор кар'єру - підставна особа ексдиректора вінницького...базару.
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23.10.2020 17:29 Ответить
 
 