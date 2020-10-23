Экс-директор карьера на Виннитчине незаконно добыл свыше 100 000 тонн известняка, - ГБР. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
ГБР сообщило о подозрении экс-руководителю одного из государственных предприятий Винницкой области, который без спецразрешения за 3 года добыл более 100 000 тонн известняка.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
Так, следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, сообщили о подозрении бывшему руководителю государственного предприятия "Мурафский карьер" в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения (ч. 2 ст. 240 УК Украины).
Следствием установлено, что начиная с 2015 года чиновник точно зная о том, что действие специального разрешения на пользование недрами аннулировано, организовал добычу известняка.
"Таким образом, в течение почти 3 лет предприятие незаконно осуществляло добычу полезного ископаемого общегосударственного значения, общим объемом более 58 000 м3, что составляет более 104 000 тонн", - отметили в ГБР.
Пожалуйста, подождите...