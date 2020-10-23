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СБУ предотвратила нелегальный вывоз за границу товаров военного назначения. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины предотвратила незаконное перемещение через таможенную границу товаров военного назначения, подлежащих обязательному государственному экспертному контролю.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники и следователи СБУ установили, что житель одного из райцентров Черновицкой области пытался переправить в одну из стран ЕС 55 комплектующих для приборов измерения ионизирующего излучения. Это оборудование, по выводам экспертов, может использоваться для создания оружия, а также военной и специальной техники.

Мужчина перевозил детали на собственном автомобиле в режиме "зеленого коридора" с сокрытием от таможенного контроля. Правоохранители задержали транспортное средство с товаром на пункте пропуска "Порубное-Сирет" Буковинской таможни.

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Следователями Управления СБ Украины в Черновицкой области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

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Продолжается следствие.

СБУ предотвратила нелегальный вывоз за границу товаров военного назначения 02

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры.

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СБУ предотвратила нелегальный вывоз за границу товаров военного назначения 04
Фото: сайт СБУ
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Оружия? Счетчик гейгера что ли?

Кто не знает, это сменные элементы в счетчик гейгера.
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23.10.2020 14:11 Ответить
Это знают все, но СБУ шникам нужен показатель.
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23.10.2020 14:14 Ответить
Когда лес эшелонами прут, то они не видят. Когда запчасти для бронетехники из паРашки тягают, то тоже не видят. А тут "преступление века" раскрыли. Счётчики Гейгера "поймали"
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23.10.2020 14:33 Ответить
Когда запчасти для бронетехники из паРашки тягают\\\\\\\\\\

А что в этом плохого? еще бы сказал шо и патроны нафиг надо, бо с парашки(а стрелять и св. Духом мона)
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23.10.2020 15:12 Ответить
кому эти счетчики нужны? сталкерам на сувениры))) в общем очередной цирк))
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23.10.2020 16:08 Ответить
Зачем рашке нужны детали приборов для измерения радиации? Им же на своё население нас рать.
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23.10.2020 22:51 Ответить
"в одну из стран ЕС" Рашка их сама и делает, в Украине нет производства.
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25.10.2020 13:11 Ответить
 
 