СБУ предотвратила нелегальный вывоз за границу товаров военного назначения. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Служба безопасности Украины предотвратила незаконное перемещение через таможенную границу товаров военного назначения, подлежащих обязательному государственному экспертному контролю.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники и следователи СБУ установили, что житель одного из райцентров Черновицкой области пытался переправить в одну из стран ЕС 55 комплектующих для приборов измерения ионизирующего излучения. Это оборудование, по выводам экспертов, может использоваться для создания оружия, а также военной и специальной техники.
Мужчина перевозил детали на собственном автомобиле в режиме "зеленого коридора" с сокрытием от таможенного контроля. Правоохранители задержали транспортное средство с товаром на пункте пропуска "Порубное-Сирет" Буковинской таможни.
Следователями Управления СБ Украины в Черновицкой области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается следствие.
Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры.
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Кто не знает, это сменные элементы в счетчик гейгера.
А что в этом плохого? еще бы сказал шо и патроны нафиг надо, бо с парашки(а стрелять и св. Духом мона)