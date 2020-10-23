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Ляшко Олег (1639) Тернополь (731) Радикальная партия (357)

В Тернополе облили зеленкой кандидата на должность мэра от партии Ляшко Барну. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

В Тернополе облили зеленкой кандидата на должность мэра от "Радикальной партии Олега Ляшко" Владимира Барну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об инциденте говорится в сообщении Национальной полиции.

Отмечается, что правоохранители разыскивают злоумышленника, который совершил хулиганские действия в отношении кандидата на должность мэра Тернополя.

"Происшествие случилось в четверг, 22 октября, около 18:43 в Тернополе на улице Елены Кульчицкой. Полицейские устанавливают лицо, причастное к противоправным действиям", - сказано в сообщении.

В Тернополе облили зеленкой кандидата на должность мэра от партии Ляшко Барну 01

Отмечается, что в полицию поступило сообщение от одного из кандидатов на должность мэра Тернополя о том, что неизвестный мужчина нанес ему телесные повреждения и облил лицо зеленкой. В это время заявитель выходил из помещения одного из телеканалов.

Правоохранители провели первоочередные следственные действия: осмотрели место происшествия, установили возможных свидетелей и очевидцев, изъяли видео с камеры наблюдения. Отмечается, что подозреваемый худощавого телосложения был в защитной маске.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.1 ст.296 УК - хулиганство.

Глава Тернопольской областной организации "Радикальной партии Олега Ляшко" Богдан Яциковский сообщил в Facebook, что нападение совершили на кандидата на должность мэра Владимира Барну.

"Только что нашего кандидата на должность мэра Тернополя Владимира Барну после эфира на местном ТВ облили без объяснений зеленкой и нанесли телесные повреждения в лицо. Вызвали скорую и полицию. Детали позже", - написал Яциковский.

В Тернополе облили зеленкой кандидата на должность мэра от партии Ляшко Барну 02

Он добавил, что у Барны диагностировали химические ожоги первой и второй степени.

"Требуем от областной полиции объективного расследования и привлечения к ответственности человека, совершившего преступление", - отметил Яциковский.

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Топ комментарии
+6
Поглумилися таки над радиКалом якісь скотиняки В Тернополе облили зеленкой кандидата на должность мэра от партии Ляшко Барну - Цензор.НЕТ 1746 .
Цікаво - він хоч мав якісь шанси у файному місті? Може сам себе облив і тепер верещить?
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23.10.2020 14:18
+4
твоє обличчя, коли прийшов барною, а йдеш назад зеленським
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23.10.2020 14:19
+1
Скотиняки! В Тернополе облили зеленкой кандидата на должность мэра от партии Ляшко Барну - Цензор.НЕТ 7891
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23.10.2020 14:24
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Поглумилися таки над радиКалом якісь скотиняки В Тернополе облили зеленкой кандидата на должность мэра от партии Ляшко Барну - Цензор.НЕТ 1746 .
Цікаво - він хоч мав якісь шанси у файному місті? Може сам себе облив і тепер верещить?
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23.10.2020 14:18 Ответить
Барна, чому вас обличчя зелене? -Зельонка в голову вдарила.- А чому синці під очима? - Зельонка була у нічому горшку!
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23.10.2020 17:40 Ответить
У людини на лацкані герб України - "чорну справу" зробили прибічники "русійского міру"
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23.10.2020 14:18 Ответить
твоє обличчя, коли прийшов барною, а йдеш назад зеленським
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23.10.2020 14:19 Ответить
А это часом не тот несун, что яйцунюка за яйцы выносил?
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23.10.2020 14:22 Ответить
он еще и трамвай в Киеве испортил своей Шкодой
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23.10.2020 15:10 Ответить
То Олег Барна
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23.10.2020 15:33 Ответить
Скотиняки! В Тернополе облили зеленкой кандидата на должность мэра от партии Ляшко Барну - Цензор.НЕТ 7891
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23.10.2020 14:24 Ответить
Даже выбрать ради кала будет умнее чем слугу.
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23.10.2020 14:24 Ответить
а разве отличается коломойская подстилка от ахметовской?
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23.10.2020 14:50 Ответить
Интересно, это тот из горе-братьев, которого в 2017 летом за хамство граждане яйцами причастили?
Если тот - то хорошо, не думаю что он перевоспитался.
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23.10.2020 14:25 Ответить
Ні! То був Олько, а се - Володька. І вони навіть не брати. Володька - дуже відомий кореспондент і писатель у вузьких кругах.
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23.10.2020 14:45 Ответить
Ну пацанам тогда криминал за яйца впаривали, хотя за такое хамство можно и ногами...
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23.10.2020 15:04 Ответить
Володи́мир Андрі́йович Ба́рна (нар. 2 червня 1953, с. Товсте Заліщицького району Тернопільської області) - український поет, журналіст, громадський діяч, публіцист, літературознавець, перекладач. Член Національної спілки письменників України (1994) і НСЖУ (1981)
Не той.
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23.10.2020 15:13 Ответить
За ляжка постраждав... Фото викликає співчуття. От якби отого барну, що трамвай взяв на таран, облили - не співчував би, а зловтішався.
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23.10.2020 15:20 Ответить
Даже выбрать ради кала будет умнее чем слугу.
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23.10.2020 14:26 Ответить
Это тот что Яценюка за яйца хватал ???
получил по заслугам
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23.10.2020 14:29 Ответить
То був Олег))
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23.10.2020 14:34 Ответить
а його молодший брат Степан - колишній голова ОДА, нині лідер осередку Європейської Солідарності в Тернопільській області.
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23.10.2020 15:16 Ответить
а вуса однаковi У Тернополі облили зеленкою кандидата на посаду мера від партії Ляшка Барну - Цензор.НЕТ 6701
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24.10.2020 07:42 Ответить
Був радиКАЛУ, а став зєльоним
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23.10.2020 14:39 Ответить
Ну, совершенно понятно, что это месть аваковцев-яйценюков за оторванные яйца киздабола-кролега.
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23.10.2020 14:47 Ответить
А чого в нього штанішкі біля крашанок такі м'яті? Мабуть братєльнік согрішив? В Тернополе облили зеленкой кандидата на должность мэра от партии Ляшко Барну - Цензор.НЕТ 8450
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23.10.2020 14:49 Ответить
Ну и рожа у тебя, барна У Тернополі облили зеленкою кандидата на посаду мера від партії Ляшка Барну - Цензор.НЕТ 509
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23.10.2020 15:35 Ответить
Лысина плохо прокрасилась - надо чаще мыть голову.
И не только.
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23.10.2020 17:03 Ответить
Бычество сцикливое...
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23.10.2020 18:22 Ответить
Ну не хочуть тернополяни ходити з вилами і слухати чухню з телеканалів .
І це нормально . Це їх вибір . Вибір здорових людей 🇺🇦😁👍
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23.10.2020 22:24 Ответить
 
 