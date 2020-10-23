В Тернополе облили зеленкой кандидата на должность мэра от партии Ляшко Барну. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
В Тернополе облили зеленкой кандидата на должность мэра от "Радикальной партии Олега Ляшко" Владимира Барну.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об инциденте говорится в сообщении Национальной полиции.
Отмечается, что правоохранители разыскивают злоумышленника, который совершил хулиганские действия в отношении кандидата на должность мэра Тернополя.
"Происшествие случилось в четверг, 22 октября, около 18:43 в Тернополе на улице Елены Кульчицкой. Полицейские устанавливают лицо, причастное к противоправным действиям", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в полицию поступило сообщение от одного из кандидатов на должность мэра Тернополя о том, что неизвестный мужчина нанес ему телесные повреждения и облил лицо зеленкой. В это время заявитель выходил из помещения одного из телеканалов.
Правоохранители провели первоочередные следственные действия: осмотрели место происшествия, установили возможных свидетелей и очевидцев, изъяли видео с камеры наблюдения. Отмечается, что подозреваемый худощавого телосложения был в защитной маске.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.1 ст.296 УК - хулиганство.
Глава Тернопольской областной организации "Радикальной партии Олега Ляшко" Богдан Яциковский сообщил в Facebook, что нападение совершили на кандидата на должность мэра Владимира Барну.
"Только что нашего кандидата на должность мэра Тернополя Владимира Барну после эфира на местном ТВ облили без объяснений зеленкой и нанесли телесные повреждения в лицо. Вызвали скорую и полицию. Детали позже", - написал Яциковский.
Он добавил, что у Барны диагностировали химические ожоги первой и второй степени.
"Требуем от областной полиции объективного расследования и привлечения к ответственности человека, совершившего преступление", - отметил Яциковский.
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Цікаво - він хоч мав якісь шанси у файному місті? Може сам себе облив і тепер верещить?
Если тот - то хорошо, не думаю что он перевоспитался.
Не той.
получил по заслугам
И не только.
І це нормально . Це їх вибір . Вибір здорових людей 🇺🇦😁👍