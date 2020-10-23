РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12774 посетителя онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж
4 494 8
Госпогранслужба (5387) Харьковщина (4108)

Гражданин Украины пытался ввезти "конституцию", "уголовный кодекс" и другую печатную продукцию "ЛНР" на Харьковщине, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Вчера в пункте пропуска "Гоптовка" пограничники во время совместного осмотра с представителями таможни обнаружили запрещенную печатную продукцию у нашего соотечественника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Во время осмотра вещей у гражданина Украины были обнаружены так называемая "конституция", "уголовный кодекс", "топографические карты", "картосхемы", "описания государственной символики", "периодические издания" так называемой "ЛНР".

"Мужчина рассказал пограничникам, что ехал в гости к родителям, а также подать документы для получения паспорта гражданина Украины для выезда за границу. А печатную продукцию якобы приобрел по просьбе своего знакомого, в одном из киосков г. Луганск, которую должен был передать ему в г. Лисичанск", - говорится в сообщении.

Пограничники проинформировали представителей Национальной полиции об обнаружении в действиях гражданина признаков совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 436-1 УК Украины "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

Гражданина и печатную продукцию для дальнейшей проверки передали сотрудникам Национальной полиции.

Также смотрите: Находящийся в розыске гражданин Украины устроил дебош в аэропорту "Борисполь": "Провокатор е###ый! Я найду тебя, тварь!". ВИДЕО

Гражданин Украины пытался ввезти конституцию, уголовный кодекс и другую печатную продукцию ЛНР на Харьковщине, - Госпогранслужба 01
Гражданин Украины пытался ввезти конституцию, уголовный кодекс и другую печатную продукцию ЛНР на Харьковщине, - Госпогранслужба 02
Гражданин Украины пытался ввезти конституцию, уголовный кодекс и другую печатную продукцию ЛНР на Харьковщине, - Госпогранслужба 03

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Того кому вез, тоже за шкирки. Сколько этих гнид ползает по нашей неньці
показать весь комментарий
23.10.2020 15:53 Ответить
Залишити у сірій зоні у камері типу "сартир" і хай сидить там поки все не перечитає, а потім хай здає залік по Конституції України
показать весь комментарий
23.10.2020 17:01 Ответить
Надо было притупить, пусть везёт. Но на контроль поставить---кому оно передаст или как. Пора уже тем утыркам по той стороне переименовать в Ворошиловград свою столицу. Как бы его его предложение туда переслать? Может это придурка надоумить---пусть вернётся туда. А мы тут посмеёмся.
показать весь комментарий
23.10.2020 15:57 Ответить
Все это свернуть в тугую трубочку и заткнуть ему в дупочку. А потом можно понять и простить.
показать весь комментарий
23.10.2020 15:58 Ответить
І позбавити українського громадянства.
показать весь комментарий
23.10.2020 16:27 Ответить
Ну і дурень! Пояснив би, що віз здати на макулатуру.
показать весь комментарий
23.10.2020 18:17 Ответить
А в Китаї тоталітарний режим? А в Московії? Щось багато лайна виробленого в цих помийках продається в наших магазинах.
показать весь комментарий
23.10.2020 20:04 Ответить
За таке потрібно засуджувати на 15 років, в іншому разі ця зараза буде розповсюджуватись по Україні як гриби після дощу. Якщо б цього мудака засудили, то інший вже б не захотів щось подібне робити.
показать весь комментарий
23.10.2020 20:29 Ответить
 
 