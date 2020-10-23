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Пенсионер на Одесчине в разгар ссоры убил топором свою бывшую жену. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Общество
В Лиманском районе Одесской области задержан 70-летний мужчина, убивший топором бывшую жену.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лиманский отдел полиции, мужчину задержали вчера в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Отмечается, что супружеская пара давно рассталась, но, не имея возможности разъехаться, жила под одной крышей и постоянно конфликтовала.
Во время последней ссоры на бытовой почве мужчина разбил женщине голову, в результате чего она получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась.
Тело 69-летней потерпевшей обнаружили дети, которые приехали к родителям домой. Объяснить им, как это произошло, отец не смог.
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О наболевшем? Сбежавший в Россию экс-депутат одесского горсовета выпустил шансон о кокаине
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«В тонированной машине, с килограммом кокаина, и в себе еще три грамма - это только половина. По спине бегут мурашки, на столе лежат дорожки, пусть дороги любят ноги, а дорожки любят кошки. Засыпают только трусы, этот праздник будет длиться, пока все не побелеют, пока сердце будет биться», - поет Олег Марков.
https://www.youtube.com/watch?v=BmOwhHbE33M
А теперь ему в 70, как то уже и не важно сколько дадут.