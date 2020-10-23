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Пенсионер на Одесчине в разгар ссоры убил топором свою бывшую жену. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В Лиманском районе Одесской области задержан 70-летний мужчина, убивший топором бывшую жену.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лиманский отдел полиции, мужчину задержали вчера в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Отмечается, что супружеская пара давно рассталась, но, не имея возможности разъехаться, жила под одной крышей и постоянно конфликтовала.

Во время последней ссоры на бытовой почве мужчина разбил женщине голову, в результате чего она получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась.

Тело 69-летней потерпевшей обнаружили дети, которые приехали к родителям домой. Объяснить им, как это произошло, отец не смог.

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Пенсионер на Одесчине в разгар ссоры убил топором свою бывшую жену 01
Пенсионер на Одесчине в разгар ссоры убил топором свою бывшую жену 02
Пенсионер на Одесчине в разгар ссоры убил топором свою бывшую жену 03
Пенсионер на Одесчине в разгар ссоры убил топором свою бывшую жену 04
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Топ комментарии
+2
"Б"є - означає кохає" (мокшанська народна "мудрість") ЗИ: "Вбив - любив до нестями!" Пенсионер на Одесчине в разгар ссоры убил топором свою бывшую жену - Цензор.НЕТ 4163
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23.10.2020 17:09
+2
Плешь деду проела?
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23.10.2020 17:10
+2
Придурок.
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23.10.2020 17:13
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"Б"є - означає кохає" (мокшанська народна "мудрість") ЗИ: "Вбив - любив до нестями!" Пенсионер на Одесчине в разгар ссоры убил топором свою бывшую жену - Цензор.НЕТ 4163
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23.10.2020 17:09 Ответить
Плешь деду проела?
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23.10.2020 17:10 Ответить
А детям не западло дом свалился в наследство мамку в гроб папаньку в тюрьму откуда он не выйдет и будет судом выведен из права что то вообще наследовать...после супруги и даже бывшей если дом купили построили в период брака то совместная собственность если дом был на 100% убиенной то вообще голяк если 50 на 50 то думаю ему посоветуют настоятельно оформить дарственную на свою часть детям...сидя даже в СИЗО..
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23.10.2020 17:15 Ответить
Сразу видно - старый спец.. Вы, случайно, не учились на юрфаке с Виктором Владимировичем? Он тоже очень опытный юрист
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23.10.2020 21:36 Ответить
Придурок.
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23.10.2020 17:13 Ответить
за кого интересно голосовал?думаю,не меньше,чем за рыгоаналов.вот еще один с одещины...

О наболевшем? Сбежавший в Россию экс-депутат одесского горсовета выпустил шансон о кокаине

Экс-депутат Одесского горсовета от Партии регионов Олег Марков, младший брат беглого главы пророссийской партии «Родина» и спонсора террористов Игоря Маркова, записал песню «Мелом на белом» - трехминутное признание в любви к кокаину.

«В тонированной машине, с килограммом кокаина, и в себе еще три грамма - это только половина. По спине бегут мурашки, на столе лежат дорожки, пусть дороги любят ноги, а дорожки любят кошки. Засыпают только трусы, этот праздник будет длиться, пока все не побелеют, пока сердце будет биться», - поет Олег Марков.

https://www.youtube.com/watch?v=BmOwhHbE33M
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23.10.2020 17:28 Ответить
Во достала баба мужика, ну что же. Когда нет других аргументов, топор вещь весьма годная)
А теперь ему в 70, как то уже и не важно сколько дадут.
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23.10.2020 18:59 Ответить
Шото раздрай в АДесской области пошел, недавно 44 летний убил 42 летнего в Одессе. а еще судили мужчину с Одесс обл, который на Рождество троих зарубил, а четвертый убился с лестницы в погребе, вот щас тоже непонятная история.... Латентные сепары народ психически нестабильный)
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23.10.2020 20:58 Ответить
А после пошоль за пивОм.
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24.10.2020 05:43 Ответить
За пивОм, за пивОм, ца ца!
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24.10.2020 07:43 Ответить
 
 