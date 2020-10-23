Депутат Черкасского горсовета на рекламных бордах незаконно агитировал за свою кандидатуру на местных выборах, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Служба безопасности Украины разоблачила директора одного из коммунальных предприятий Черкасс в нечестной агитации за одну из политсил.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным предварительного следствия, директор одного из коммунальных предприятий областного центра, депутат нынешнего созыва Черкасского горсовета, который одновременно баллотируется на местных выборах, в августе 2020 заключил договора с несколькими фирмами на изготовление рекламной продукции на сумму более чем 80 тыс. гривен. В то же время, на билбордах кроме официальной информации о деятельности предприятия, по указанию директора, была размещена скрытая реклама одной из партий. В частности, рекламные борды содержали ссылку на его личную интернет страницу, оформленную в цветах и символике политсилы, от которой он планирует повторно баллотироваться в городской совет.
Такая скрытая реклама является прямым нарушением Закона Украины "О политических партиях в Украине".
Сейчас депутату направлено сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159-1 (нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации по всеукраинского или местного референдума) Уголовного кодекса Украины.
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директор одного из коммунальных предприятий... реклама одной из партий...
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Одін із дєпутатов, балотіруясь от одной із партій, совєршил одно із нарушеній одного із законов, будучі дірєктором одного із прєдпріятій одного із городов одной із стран.
Одна із спєцслужб прєдупрєділа одного із дєпутатов, шо він получить по одному мєсту.