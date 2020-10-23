Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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...пять вопросов
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Параллельная реальность
Не будем называть фамилий...
Не дайте себя обмануть
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При савєцкій окупації ДніпроГес будували американці, бо всію інтелігенцію воШдь народів розстріляв, лишились лише люмпени і селяни. А заводіки після перемоги дєдовоєвал з Німеччини перетягнути в Сересер. Навіть хвальоний "пломбір" і той у американців стиряли.
Вони працювали більш 50 років.
затевают комуняки большое строительство,
собралися на совещание в парткоме и порешали - строить нужно, но денех нет.
писк комсомольца из угла - а семен моисеевич?, житель нашего города? у него бабло есть он может проспонсировать, надо его на следующее совещание пригласить и убедить.
пригласили, пришел, обьяснили и семен моисеевич вынес свой вердикт - если нет денех не хер начинать большое строительство.
ТАК ответить в ТО время он просто не мог.