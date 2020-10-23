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Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Думай... Те

Читайте на "Цензор.НЕТ": Владимир Зеленский и День выборов

Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Опасное задание

Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Выездное заседание

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 100 "слуг народа" на два дня поехали на Донбасс, - замглавы фракции Кравчук. ФОТОрепортаж

Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Шанс

Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Возвращение

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сивохо о "слугах народа": два дня селфились на Донбассе, а к простым людям так и не снизошли

Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Смелое решение

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат в мэры Киева Пальчевский является гражданином РФ. ВИДЕО+ФОТО

Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Большое Зе!строительство

Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

...пять вопросов

Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Опитування будуть проводити волонтери в білих накидках з написом "5 питань від президента"

Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Параллельная реальность

Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Не будем называть фамилий...

Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Не дайте себя обмануть

Больше фотошопов смотрите здесь
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Топ комментарии
+60
Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 112.
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23.10.2020 23:06
+56
Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 956. Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6870 .
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23.10.2020 23:01
+52
Вот это реально супер Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4661
Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9325
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23.10.2020 23:00
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Вот это реально супер Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4661
Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9325
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23.10.2020 23:00 Ответить
между прочим у меня давно пробегала в голове вот такая мысля...не с этим президентом конечно но вот что стремно..Северная Корея население голодает и оно огромное..нам же Украине можно было бы аккуратно так проверить возможность выписать себе в Украину тысяч 50-100 корейцев КНДР кормить их тут обучать даже чтобы они были у нас типа наемного войска армии корейцы воевать могут и очень даже а также бы украина поставляла бы через Китай продовольствие и солому и всего что надо КНДР гуманитарный медицинскую сельского назначения и народного хозяйства продукцию питание оборудование лекарства.. .. а что представляете себе вдруг у Украины так 100 а может и более тысяч войска которым плевать на /скрепы Веру путина Царя Сталина и Ленина вкупе... но это возможно в том случае если нас разведут опть и снова как лохов с будапештом вернее вопросом списания кредитов всех МВФ в счет ЯО и компенсаций или натурой оружие воружение техника флот корабли самолеты и так далее в счет списанного нами ЯО...
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23.10.2020 23:35 Ответить
уже было. Китайцы в составе Красной Армии в годы гражданской войны. Звери хуже ВЧК и белой контрразведки вместе взятых
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24.10.2020 00:08 Ответить
Для наших реалий вспоминаются слова из шуточной песенки-- "Рваная обувь, деревяный костыль, король из войны возвращался хромый. И пели солдаты(депутаты), глотая пыль, и пел с ними вместе король хромый."
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24.10.2020 07:57 Ответить
Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 956. Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6870 .
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23.10.2020 23:01 Ответить
Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8091 это точно на его похоже
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23.10.2020 23:09 Ответить
Серьёзно была такая фраза?
Приехали!
Дайте ссылочку пожалуйста.
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24.10.2020 06:51 Ответить
Консиліум вже зачекався.
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24.10.2020 07:58 Ответить
Лучшее!
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24.10.2020 10:09 Ответить
Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 501
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23.10.2020 23:03 Ответить
зелепад
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24.10.2020 00:09 Ответить
Все(!) жабы актуальны........
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23.10.2020 23:04 Ответить
йоклмн і ****** ,, тепер я відєл всьо .. Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1840 .

Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9092 ..
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23.10.2020 23:04 Ответить
А він такий! Також видно "жертва" режиму Порошенка, а не епохи бідності.
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24.10.2020 07:46 Ответить
Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2291
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23.10.2020 23:05 Ответить
Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 112.
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23.10.2020 23:06 Ответить
Песик почув і проголосував достроково.

Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1414
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24.10.2020 00:50 Ответить
Схоже, що він "положив" на того кандидата.
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24.10.2020 07:48 Ответить
Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 227
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23.10.2020 23:10 Ответить
Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5279
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23.10.2020 23:13 Ответить
депутаты из фракции партии сн выехали с Украины навсегда ? Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6705(Выездное заседание)
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23.10.2020 23:13 Ответить
Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9472
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23.10.2020 23:14 Ответить
Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9926
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23.10.2020 23:16 Ответить
25го буде вже втретє !
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23.10.2020 23:42 Ответить
Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2256Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6986 )))
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24.10.2020 09:01 Ответить
Іди на х#р, совкодрочер. Ти сайтом помилився!
При савєцкій окупації ДніпроГес будували американці, бо всію інтелігенцію воШдь народів розстріляв, лишились лише люмпени і селяни. А заводіки після перемоги дєдовоєвал з Німеччини перетягнути в Сересер. Навіть хвальоний "пломбір" і той у американців стиряли.
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23.10.2020 23:33 Ответить
Не зовсім так! Бетон ногами місили українці,а турбіни встановлювали американці "Дженерал елєктрік".
Вони працювали більш 50 років.
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24.10.2020 09:54 Ответить
Вова, а чого кальоса твого умовного вєліка Україна, на який ти всадив свю сраку, так гучно громихають скандалами?- Так я вчив колись формулу калєса у школі,й це останнє, що я колись у свєму житті вивчив - ПІЕРКВАДРАТ : ПІ -постійна величина , ЕР -постійна величина -виносимо їх за дужки , а КВАДРАТ - він же й гримить скандалами...
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23.10.2020 23:37 Ответить
Такий чудовий день для креативних політиків з цим опитуванням ! Про себе ніззя й проти ЗЕлені теж, а ось проти волонтерів у білих накидках ... Вони ж поза законом - шо з ними хочу то й ворочу ... Не даремно ж Аваков з Геращенко провокують своїми попередженнями...
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23.10.2020 23:50 Ответить
Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8162
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24.10.2020 00:01 Ответить
Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9579
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24.10.2020 00:03 Ответить
там вместо трех точек - всё еще запрещен .
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24.10.2020 00:11 Ответить
О, моя фотожаба "...пять вопросов" в ТОПе. Приятно, черт возьми Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3190
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24.10.2020 00:18 Ответить
Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9539
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24.10.2020 00:48 Ответить
ах, какие же тут таланливые, остроумные, утончённые "кукрыниксы".
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24.10.2020 03:38 Ответить
навеяло...
затевают комуняки большое строительство,
собралися на совещание в парткоме и порешали - строить нужно, но денех нет.
писк комсомольца из угла - а семен моисеевич?, житель нашего города? у него бабло есть он может проспонсировать, надо его на следующее совещание пригласить и убедить.
пригласили, пришел, обьяснили и семен моисеевич вынес свой вердикт - если нет денех не хер начинать большое строительство.
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24.10.2020 06:02 Ответить
Только в промежутке между заседаниями/совещаниями Семен Моисеевич ходил консультироваться со своей женой,и передал ее мнение. "Нет денег -нехер строить!".
ТАК ответить в ТО время он просто не мог.
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24.10.2020 10:00 Ответить
ето ваши домыслюхи - и едьте с ними....
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24.10.2020 10:03 Ответить
Не домыслюхи,а реалный анекдот из 60х.
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24.10.2020 10:13 Ответить
Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4588
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24.10.2020 23:45 Ответить
Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4495
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24.10.2020 23:52 Ответить
 
 