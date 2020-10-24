Зеленскому показали разработки в первом инновационном парке Украины. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Технологии
Президент Владимир Зеленский пообщался с молодыми предпринимателями в первом инновационном парке в Украине, где работают компании, стартапы, исследовательские лаборатории.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, президенту представили "умные" жалюзи, аккумулирующие солнечную энергию и превращающие ее в электричество; новые технологии выращивания растений; производство солнечных панелей для остановок и автомобильных стоянок; тренажеры для обучения работников, которые готовятся к работе в опасных условиях, и для медиков; электронные сервисы для медицины и поиска работы, сервисы, которые предоставляют онлайн-консультации и помощь с использованием искусственного интеллекта.
"Также Владимир Зеленский и представители одной из компаний обсудили возможность налаживания производства в Украине электробайков отечественной разработки, которые сейчас изготовляют в Китае и уже продают почти в 40 стран мира. Электробайк тестирует в работе полиция США", - отмечается в сообщении.
Кроме того, Зеленский пообщался с представителями Украинского государственного фонда стартапов, которые рассказали, что за 10 месяцев работы предоставили гранты 58 стартапам. Было отмечено, что государство и фонд не вмешиваются в работу проекта и не принимают участия в капитале, а финансируют его на начальных стадиях.
"Мне кажется, что это очень хорошая философия: помогая людям, можно зарабатывать деньги, делать чистый бизнес", - сказал президент.
Зеленский также напомнил, что сейчас в Украине активно внедряется сервис "Дия" с целью цифровизации всех услуг, которые предоставляет государство.
"Когда я все это увидел, то подумал о том, что мы живем в очень интересный момент: у нас произошло две революции, а за это время параллельно прошла третья – цифровая революция. Мы понимаем, что это важно, поэтому мы проводим цифровизацию, внедряем сервис "Дия" и создали отдельное министерство, потому что с самого начала я понимал – если мы этого не сделаем, то Украина не запрыгнет даже в последний вагон того поезда, который действительно идет в будущее", – добавил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Греты на него нет !!!!
Привели "папуаса" з 95-го кварталу, на виставку інновацій, і показали, як комп"ютер у електромережу включать...
Трохи грошей я собі назбирала
На базарі лісапед я придбала
Найкрутіша на селі баба стала.
Лісапед мій, лісапед
Двохколісний Гранд Черокі
І дзвінок великий є
Шкіряне сідло широке
На багажник покладу
Два мішки із буряками
Я лечу через село
Лісапедом, наче танком.
Я ганяю по селі і балдію
Зупинити лісапед ще не вмію
А на рамі кум сидить і регоче
Я кажу йому: Злізай, - він не хоче.
Газували по селі аж до ночі
Обнімає мене кум і лоскоче
Ну кому яке є діло до того,
Що катаю по селі кума свого...
Як я з горба лісапед розігнала
Там якась падлюка камінь поклала
Ой, зробили з кумом ми подвійне сальто
Він зубами, я - грудьми по асфальту.
Лісапед мій геть увесь розвалився
Слава Богу, кум живий залишився
Та зате тепер кривий беззубий,
А мені він і такий дуже любий.
Знову буду самогон я продавати,
Щоб на цей раз моциклєта вже придбати,
Трьох колісний Гранд Черокі вже надворі,
Кум Іван мені моргає з-за забору.
частиною другою статті 15 цього Закону, наукове, лабораторне і дослідницьке обладнання, а також комплектуючі та матеріали, передбачені проектом наукового парку, що ввозяться науковим парком та партнерами наукового парку для його виконання, звільняються від сплати ввізного мита у порядку, встановленому Митним кодексом України.
Кому интересно , можете здесь посмотреть : https://www.bikester.dk/cykler/el-cykel-pedelec.html
А не - это Зеленский в иновационном парке смотрит велосипед.
В чем новостная ценность этой мимикрии под *****?
А у нас на уровне государства ищут деньга на производство электробайков.
Конечно Бостой Дайнамикс далеко до берестяных "роботов" Роиси.
В Японии подобные игрушки для детей уже 30 лет продают.
Ах да - сами кацапы про себя такое и говорят. Вершина научной мысли из Перми.
Скважину пробурить без британского и американского оборудования не можете.
Самолеты типа свои собираете полностью из импортных запчастей.
Изобретатели хреновы...
смотри не перепутай
Российские наноболты небось используются по всему Миру?
Южная технология - это сбор бананов и кокаин.
Все остальное и на юге, и на востоке - это западные технологии.
Не хватает робота Федора.
Инновации изобретают, производят и реализовывают по всему миру, как например автомобиль тесла.
А это все никому ненужная неконкурентная хрень по типу сколковских изобретений
Де ви бачили той штучний інтелект? Його ще взагалі ніде немає.Є системи керування.
Боже,за що ти так з Україною?
DelFast: украинский электробайк, попавший в Книгу рекордов Гиннесса
25 января 2018
Нормальный обычный велосипед стоит не меньше 400 баксов.
Хороший от 800 до нескольких тысяч баксов (мой, например, стоит 2,5 тысячи).
DelFast стоит порядка 4500 баксов.
Хочешь дешевый - купи себе "Украину".
А лучше найди себе работу, чтобы можно было позволить себе велосипед, а не набор батарейных труб с колесами.
Теперь можешь не волноваться. Тебя что попроще должно интересовать.
Ты скорее тазовод-кредитчик.
Ладно. Гордись своим ланосом.
У "велохрустов" велосипеды стоят дороже, чем твой шарабан. Представь сколько у них стоят машины.
Так что да - куда уж вам "велолюбителям".