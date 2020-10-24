Полиция обнаружила в Ривном более 50 киевлян, раздававших газеты с компроматом на кандидата в мэры. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
В Ривном патрульная полиция обнаружила трех киевлян, которые распространяли газеты с информацией компрометирующего характера против одного из кандидатов в мэры областного центра. Всего в город прибыло более 50 жителей Киева для такой "работы".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД, около трех часов ночи в субботу экипаж патрульной полиции обнаружил трех мужчин из Киева, которые распространяли такие газеты в Ривном.
Информацию о прибытии молодых людей из Киева передали всем экипажам патрульной полиции и в Ривненский отдел полиции.
"Установлено, что 56 человек прибыли из столицы пятью микроавтобусами. Среди них также было десять несовершеннолетних. В отношении 42 человек сотрудники полиции составили административные протоколы", - говорится в сообщении.
Полицейские изъяли у правонарушителей около 10 тысяч экземпляров газет компрометирующего характера.
На пост мэра Ривного баллотируется 16 человек.
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Ещё и лыжные туры...
Точно - зелёные.
На літаку прилетів, у супроводі двох гелікоптерів з чередою чорних автівок.
От я думаю - нахріна ???
Невже місцеві самі не могли відкрити школу, яку будували 4 роки ???
Джизус був Æфроукраїнцем
@jaxx_vb
·23 жовт.
Олена Жучинська. Кандидатка в депутати Вінницької міської ради від партії Слуга Народу. Может хватит нам у власти шоуменов, быдла, мастеров маникюра, фотографов, русни, ваты, маргиналов, новых лиц, блоггеров и другого биомусора? А патриотов маловато.
Мат на маті. Це копець яке ЗЕ бидло.
Дивитись всім.
https://twitter.com/jaxx_vb/status/1319527148735074305