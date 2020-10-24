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Нацполиция (15725) Ривне (504)

Полиция обнаружила в Ривном более 50 киевлян, раздававших газеты с компроматом на кандидата в мэры. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

В Ривном патрульная полиция обнаружила трех киевлян, которые распространяли газеты с информацией компрометирующего характера против одного из кандидатов в мэры областного центра. Всего в город прибыло более 50 жителей Киева для такой "работы".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД, около трех часов ночи в субботу экипаж патрульной полиции обнаружил трех мужчин из Киева, которые распространяли такие газеты в Ривном.

Информацию о прибытии молодых людей из Киева передали всем экипажам патрульной полиции и в Ривненский отдел полиции.

"Установлено, что 56 человек прибыли из столицы пятью микроавтобусами. Среди них также было десять несовершеннолетних. В отношении 42 человек сотрудники полиции составили административные протоколы", - говорится в сообщении.

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Полицейские изъяли у правонарушителей около 10 тысяч экземпляров газет компрометирующего характера.

Полиция обнаружила в Ривном более 50 киевлян, раздававших газеты с компроматом на кандидата в мэры 01
Полиция обнаружила в Ривном более 50 киевлян, раздававших газеты с компроматом на кандидата в мэры 02
Полиция обнаружила в Ривном более 50 киевлян, раздававших газеты с компроматом на кандидата в мэры 03
Полиция обнаружила в Ривном более 50 киевлян, раздававших газеты с компроматом на кандидата в мэры 04

На пост мэра Ривного баллотируется 16 человек.
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Топ комментарии
+12
а микроавтобус то Зеленый
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24.10.2020 11:31
+6
Та да...
Ещё и лыжные туры...
Точно - зелёные.
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24.10.2020 11:32
+4
Почерк риганалів. А ми, а вони, а ми, а вони...
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24.10.2020 11:29
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24.10.2020 11:28 Ответить
Почерк риганалів. А ми, а вони, а ми, а вони...
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24.10.2020 11:29 Ответить
а микроавтобус то Зеленый
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24.10.2020 11:31 Ответить
Та да...
Ещё и лыжные туры...
Точно - зелёные.
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24.10.2020 11:32 Ответить
На сумочки посмотри.
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24.10.2020 11:31 Ответить
расшифруй Мне тупому
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24.10.2020 11:33 Ответить
у Рыгов синий
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24.10.2020 11:31 Ответить
Зелень маладиє риганали.
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24.10.2020 11:55 Ответить
не дают детям заработать подлицейские
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24.10.2020 11:30 Ответить
Дети паліци
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24.10.2020 11:37 Ответить
Наши Гречку раздают , бумагой сыт не будешь
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24.10.2020 11:41 Ответить
ПреЗЕдент - преЗЕрватів!
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24.10.2020 11:42 Ответить
зеленый
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24.10.2020 11:42 Ответить
Зе вчора чи коли приїздив в Ковель школу відкривати.
На літаку прилетів, у супроводі двох гелікоптерів з чередою чорних автівок.
От я думаю - нахріна ???
Невже місцеві самі не могли відкрити школу, яку будували 4 роки ???
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24.10.2020 11:49 Ответить
Поліція виявила в Рівному понад 50 киян, які роздавали газети з компроматом на кандидата в мери - Цензор.НЕТ 6276
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24.10.2020 11:56 Ответить
Він вже наїздив не на одну школу чи лікарню.
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24.10.2020 12:01 Ответить



Джизус був Æфроукраїнцем

@jaxx_vb

·23 жовт.

Олена Жучинська. Кандидатка в депутати Вінницької міської ради від партії Слуга Народу. Может хватит нам у власти шоуменов, быдла, мастеров маникюра, фотографов, русни, ваты, маргиналов, новых лиц, блоггеров и другого биомусора? А патриотов маловато.

Мат на маті. Це копець яке ЗЕ бидло.
Дивитись всім.
https://twitter.com/jaxx_vb/status/1319527148735074305
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24.10.2020 11:55 Ответить
не буду ,с принципа
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24.10.2020 12:07 Ответить
У президента Польши, который встречался с Зеленским, обнаружили коронавирус
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24.10.2020 12:08 Ответить
ключевые слова "который встречался с .....". Мысль стремная))
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24.10.2020 12:38 Ответить
А агитация у нас под запретом?
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24.10.2020 12:25 Ответить
интересно, против кого листовки, кто знает точно??? походу мож за него и голосовать....
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24.10.2020 12:34 Ответить
Может против директора комунального хозяйства?Выше пишется,шо ему там ночью и машину сожгли.
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24.10.2020 13:05 Ответить
Машину сожгли,это против или за ?
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24.10.2020 14:04 Ответить
Не кияне, а мешканці Києва.
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24.10.2020 12:50 Ответить
Там на выборах жаба с гадюкой - ровенский жулик-застройщик Шакирзян против слуги урода Коваля. Судя по всему Шакирзян нанял титушню потому полиция и среагировала)
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24.10.2020 13:59 Ответить
ТАК ЭТО ШАРИКОВЫ ШАРИЯ !)
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24.10.2020 18:48 Ответить
 
 