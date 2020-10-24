Неизвестные в Ривном подожгли Mercedes-Benz кандидата в депутаты облсовета от "Слуги народа" Карауша. ФОТО (обновлено)
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
Правоохранители расследуют факт поджога в Ривном автомобиля Mercedes-Benz, который принадлежит 44-летнему директору коммунального предприятия и кандидату в депутаты областного совета.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ривненской области, информация о том, что на улице Клима Савура в областном центре горит автомобиль поступило в полицию в субботу, 24 октября, около 4 часов утра.
"Полицейские на месте происшествия установили, что транспортное средство Mercedes-Benz CLS 350 принадлежит 44-летнему жителю - директору коммунального предприятия и кандидату в депутаты областного совета. Легковушка была припаркована во дворе многоэтажки по месту жительства владельца", - сказано в сообщении.
Так, огнем уничтожен бампер и моторный отсек автомобиля. С места происшествия криминалисты изъяли пластмассовую емкость с остатками горюче-смазочных материалов.
По факту умышленного повреждения имущества путем поджога следователи полиции начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.
По информации местного издания VSE, автомобиль принадлежит директору "Ровнооблводоканала" и кандидату №1 в областной совет от "Слуги народа" Андрею Караушу. Он связывает поджог с политической деятельностью.
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Насправді, мало б звучати так: "Невідомі герої в Рівному...", і далі по тексту
а припарковал бы на платной стоянке-и не было бы такого.
экономный,мля...
Потрібно правильно паркуватися.