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Неизвестные в Ривном подожгли Mercedes-Benz кандидата в депутаты облсовета от "Слуги народа" Карауша. ФОТО (обновлено)

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Правоохранители расследуют факт поджога в Ривном автомобиля Mercedes-Benz, который принадлежит 44-летнему директору коммунального предприятия и кандидату в депутаты областного совета.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ривненской области, информация о том, что на улице Клима Савура в областном центре горит автомобиль поступило в полицию в субботу, 24 октября, около 4 часов утра.

"Полицейские на месте происшествия установили, что транспортное средство Mercedes-Benz CLS 350 принадлежит 44-летнему жителю - директору коммунального предприятия и кандидату в депутаты областного совета. Легковушка была припаркована во дворе многоэтажки по месту жительства владельца", - сказано в сообщении.

Неизвестные в Ривном подожгли Mercedes-Benz кандидата в депутаты облсовета от Слуги народа Карауша 01

Так, огнем уничтожен бампер и моторный отсек автомобиля. С места происшествия криминалисты изъяли пластмассовую емкость с остатками горюче-смазочных материалов.

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По факту умышленного повреждения имущества путем поджога следователи полиции начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

По информации местного издания VSE, автомобиль принадлежит директору "Ровнооблводоканала" и кандидату №1 в областной совет от "Слуги народа" Андрею Караушу. Он связывает поджог с политической деятельностью.
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Топ комментарии
+20
Наши люди на Меринах не катаются ... Неизвестные в Ривном подожгли Mercedes-Benz кандидата в депутаты облсовета - Цензор.НЕТ 4425
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24.10.2020 13:01
+20
Интересно, откуда директор комунального предприятия взял деньги на такую тачку особенно если у нас все комунальные предприятия настолько нищие что даже дома покрасить и ямы во дворах заасфальтировать у них денех нету?
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24.10.2020 13:13
+6
Вся печаль в том, что они ссуки покупают эти машины на уворованные деньги из бюджета и взятки. Другими словами за наши же деньги. А мы потом палим эти деньги. А они снова будут воровать их у нас и покупать себе дорогие машины. Круговорот этот может остановить только утилизация подобных мразей.
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24.10.2020 13:15
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Наши люди на Меринах не катаются ... Неизвестные в Ривном подожгли Mercedes-Benz кандидата в депутаты облсовета - Цензор.НЕТ 4425
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24.10.2020 13:01 Ответить
Особливо до хлібної крамниці !!))
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24.10.2020 13:15 Ответить
звичайно московіти на московітськом металомі і жаба гребе що українці можуть вже вибрати не лиш ляда 1.2.чи трійка а і мерсячка чи ще щось відповідного комфорту та надійності
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24.10.2020 15:50 Ответить
как им всем туда надо!!! ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ!!!!!
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24.10.2020 13:02 Ответить
Знаю, вмію, можу...., авжеж патріот. Судячи по авто - Німеччини.
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24.10.2020 13:06 Ответить
Цього разу треба голосувати за кандидата - ПРОТИ ВСІХ!
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24.10.2020 13:07 Ответить
Наворует на ещё один.
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24.10.2020 13:10 Ответить
Вся печаль в том, что они ссуки покупают эти машины на уворованные деньги из бюджета и взятки. Другими словами за наши же деньги. А мы потом палим эти деньги. А они снова будут воровать их у нас и покупать себе дорогие машины. Круговорот этот может остановить только утилизация подобных мразей.
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24.10.2020 13:15 Ответить
Кандидаты нынче пошли,без Мерседеса уже никак.
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24.10.2020 13:11 Ответить
Є ще за Майбахи.
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24.10.2020 13:13 Ответить
Интересно, откуда директор комунального предприятия взял деньги на такую тачку особенно если у нас все комунальные предприятия настолько нищие что даже дома покрасить и ямы во дворах заасфальтировать у них денех нету?
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24.10.2020 13:13 Ответить
Когда на одной чаше весов "Яма",а на другой "Мерс",наши депутаты,кандидаты да и в принципе любой чинуша,у которого есть возможность ********,"Ямы" не выбирает.Та еще и мамы любят скорость...
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24.10.2020 13:31 Ответить
Він пляшки збирав і заробив на Мерса.
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24.10.2020 18:52 Ответить
Мені здається, що в заголовку помилково пропущене слово "герої".
Насправді, мало б звучати так: "Невідомі герої в Рівному...", і далі по тексту
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24.10.2020 13:13 Ответить
Не."Герои"-то если бы вместе с депутатом.А лучше-с группой депутатов
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24.10.2020 13:33 Ответить
Тут можна підозрувати кожного мешканця, котрому комунальне підприємство цього пана регулярно надає неякісні послуги. І цей підпал просто співпав з його депутатством.
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24.10.2020 13:13 Ответить
Неплохая зарплата у коммунальщиков
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24.10.2020 13:16 Ответить
Звісно , що сам підпалив , щоби привернути увагу на себе !
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24.10.2020 13:16 Ответить
Питання ,а цей кандидат від якого кубла ??))
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24.10.2020 13:18 Ответить
ну раз поставил на площадке для сбора мусора-туда и ушла...
а припарковал бы на платной стоянке-и не было бы такого.
экономный,мля...
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24.10.2020 13:19 Ответить
На фото ж явно видно, що авто заважало під`їхати до мусорного контейнера.

Потрібно правильно паркуватися.
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24.10.2020 13:22 Ответить
Там мусор ночью собирают? Невідомі в Рівному підпалили Mercedes-Benz кандидата в депутати облради - Цензор.НЕТ 5728
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24.10.2020 13:26 Ответить
У нас сміття вивозять о 3-4 ранку. А вулиці прибирають десь із 5 ранку... Раніше були працівники з мітлами- було тихо, а зараз якась гуркотлива фігня з щітками, омивачами та ін, яку тягають за трактором..
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24.10.2020 13:40 Ответить
Я бы поверил, если бы не законодательство, которое установило 8-часовый рабочий день...Или ты хочешь сказать, что комунальщики работают только до обеда?
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24.10.2020 17:04 Ответить
Саме так. О 12 вони вже йдуть додому.
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24.10.2020 17:31 Ответить
В 12 часов все идут домой... на обед! А чем они добираются на 5 утра, если общественный транспорт еще не ходит?
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24.10.2020 17:46 Ответить
М.Васильків. тут і пішки пройтись можна. Я тебе переконувати не збираюсь. Написав, як є, а ти будуй теорію змови.
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24.10.2020 17:48 Ответить
Припарковался в неположенном месте, мешает проезду других автомобилей. Если бы припарковался на стоянке, никто и не трогал бы его. Просто из за таких водителей нет возможности выехать со двора вовремя
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24.10.2020 13:25 Ответить
А шо,депутаты еще не на великах ездят?
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24.10.2020 13:26 Ответить
Хм... А казали, що комунальні підприємства ледь не збиткові, і з/п там така, що люди не хочуть іти працювати))
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24.10.2020 13:31 Ответить
дерут три шкуры с народа , например устранить порыв воды - 700 грн
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24.10.2020 13:33 Ответить
Хм... Тобто платиш квартплату, а за виклик майстра ще й доплачуєш?
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24.10.2020 13:37 Ответить
горила авта палала , а ОП клоуна плакала
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24.10.2020 13:32 Ответить
Хор Вірьовки заспіває?)))
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24.10.2020 13:38 Ответить
Такой грязной предвыборной компании, как при зебуинах не было со времен Кучмы-Януковоща. О чем это говорит? Правильно. Рыги колорадские рулят в Украине.
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24.10.2020 13:51 Ответить
Тачку сожгли директору Водоканала Караушу. Будущий депутат от слуги урода)
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24.10.2020 13:54 Ответить
не факт, що стане депутаном, а машина мабуть службова
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24.10.2020 17:06 Ответить
Чи й не сенсація. Ось якби це був "Запопоржець"...
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24.10.2020 14:35 Ответить
Мерседес-Бенц. Как можно поджечь такую красоту, испортить замечательную машину.
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24.10.2020 19:02 Ответить
Её осквернили зелёные уродины.
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24.10.2020 21:01 Ответить
Цензоре, політична реклама сьогодні заборонена!
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24.10.2020 19:26 Ответить
Это реклама Мерседеса - типа салон не загорелся - какая хорошая машинка.
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24.10.2020 21:03 Ответить
Я щось слабко вірю, що Мерседесові потрібна така реклама біля смітника. Отже, рекламують або контейнер, або шланг.
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24.10.2020 22:04 Ответить
Брехня, це ніякий не "мерседес" а лісапед Голобородьки.
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24.10.2020 20:33 Ответить
 
 