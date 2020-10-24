Масштабная схема фальсификации выборов вскрыта в Святошинском районе Киева. ФОТО

В Святошинском районе Киева разоблачена масштабная схема, которая имеет признаки подготовки к фальсификации местных выборов 25 октября.

Об этом сообщила председатель комиссии по вопросам культуры туризма и информационной политики в Киевском городском совете Виктория Муха, передает Цензор.НЕТ.

"Члены Святошинской районной ТИК обратили внимание на то, что некоторые люди пачками приносят на участки заявления избирателей о невозможности голосования на избирательном участке и желание проголосовать дома. Беспокойство вызвало и то, что медицинские справки были выданы всего несколькими семейными врачами, а заявления написаны одним почерком", - написала Муха на странице в фейсбуке, прикрепив к публикации соответствующие фото.





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По ее словам, также выяснилось, что заявления граждан о желании голосовать дома подавались не родственниками, соседями или знакомыми граждан, а несколькими лицами, которые представлялись представителями партии, представителей которой полиция уже разоблачила на скупке голосов.

"Есть информация, что и получали их в приемных представителя этой партии. Также, внимание наблюдателей привлекло то, что заявления о голосовании на дому были написаны синхронно. Подтверждено, что заявления с просьбой разрешить проголосовать не на избирательном участке написаны почти одновременно - в последнюю неделю перед выборами. А на медицинских справках, которые свидетельствуют о том, что лицо по состоянию здоровья не способно посетить участок, отсутствует фамилия врача, который ее выдал, а также не указана дата выдачи", - отметила Муха.

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Согласно ее информации, сейчас удалось установить семейных врачей ЦПСД №2 Святошинского района (ул. Симиренко, 38) и нескольких лиц, занимающихся организацией массового голосования за пределами избирательных участков.

"Установленная информация уже передана в Национальную полицию Украины для принятия неотложных мер реагирования. Надеемся, что эта давно известная технология фальсификации выборов и скупки голосов будет остановлена, а виновные - привлечены к ответственности!" - подытожила Муха.





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