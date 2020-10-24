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Масштабная схема фальсификации выборов вскрыта в Святошинском районе Киева. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

В Святошинском районе Киева разоблачена масштабная схема, которая имеет признаки подготовки к фальсификации местных выборов 25 октября.

Об этом сообщила председатель комиссии по вопросам культуры туризма и информационной политики в Киевском городском совете Виктория Муха, передает Цензор.НЕТ.

"Члены Святошинской районной ТИК обратили внимание на то, что некоторые люди пачками приносят на участки заявления избирателей о невозможности голосования на избирательном участке и желание проголосовать дома. Беспокойство вызвало и то, что медицинские справки были выданы всего несколькими семейными врачами, а заявления написаны одним почерком", - написала Муха на странице в фейсбуке, прикрепив к публикации соответствующие фото.

Масштабная схема фальсификации выборов вскрыта в Святошинском районе Киева 01Масштабная схема фальсификации выборов вскрыта в Святошинском районе Киева 02
Масштабная схема фальсификации выборов вскрыта в Святошинском районе Киева 03

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По ее словам, также выяснилось, что заявления граждан о желании голосовать дома подавались не родственниками, соседями или знакомыми граждан, а несколькими лицами, которые представлялись представителями партии, представителей которой полиция уже разоблачила на скупке голосов.

"Есть информация, что и получали их в приемных представителя этой партии. Также, внимание наблюдателей привлекло то, что заявления о голосовании на дому были написаны синхронно. Подтверждено, что заявления с просьбой разрешить проголосовать не на избирательном участке написаны почти одновременно - в последнюю неделю перед выборами. А на медицинских справках, которые свидетельствуют о том, что лицо по состоянию здоровья не способно посетить участок, отсутствует фамилия врача, который ее выдал, а также не указана дата выдачи", - отметила Муха.

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Согласно ее информации, сейчас удалось установить семейных врачей ЦПСД №2 Святошинского района (ул. Симиренко, 38) и нескольких лиц, занимающихся организацией массового голосования за пределами избирательных участков.

"Установленная информация уже передана в Национальную полицию Украины для принятия неотложных мер реагирования. Надеемся, что эта давно известная технология фальсификации выборов и скупки голосов будет остановлена, а виновные - привлечены к ответственности!" - подытожила Муха.

Масштабная схема фальсификации выборов вскрыта в Святошинском районе Киева 04
Масштабная схема фальсификации выборов вскрыта в Святошинском районе Киева 05

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Масштабная схема фальсификации выборов вскрыта в Святошинском районе Киева 06
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Топ комментарии
+17
Упс, у партии зеленого наркомана минус пару сотен голосов.
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24.10.2020 14:12
+6
Масштабная схема фальсификации выборов вскрыта в Святошинском районе Киева - Цензор.НЕТ 9648
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24.10.2020 14:20
+5
Ну вот.. то что я недавно говорил...Эти выборы будут настолько грязными что Мы представить даже не можем какими и насколько !!! Масштабная схема фальсификации выборов вскрыта в Святошинском районе Киева - Цензор.НЕТ 7805 .... Никакие выборы уже не помогут Украине и украинцам - а только выборы с помощью АК и виселицы!!! Решать Нам как быть-жить дальше..
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24.10.2020 14:14
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Упс, у партии зеленого наркомана минус пару сотен голосов.
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24.10.2020 14:12 Ответить
Чего решили сто зеленого? Может это были адепты шЫкаладнога?
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24.10.2020 16:11 Ответить
дебилы, вы пока срёте друг-на-друга - проходят всякие петушарии, ********* и другие пальчевские.
Что вава-дурачок, что петя-чоколадный, со всеми своими минусами лучше этих откровенных прокацапов...
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24.10.2020 16:51 Ответить
Так а від якого кандидата чи партії?
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24.10.2020 14:13 Ответить
Ну вот.. то что я недавно говорил...Эти выборы будут настолько грязными что Мы представить даже не можем какими и насколько !!! Масштабная схема фальсификации выборов вскрыта в Святошинском районе Киева - Цензор.НЕТ 7805 .... Никакие выборы уже не помогут Украине и украинцам - а только выборы с помощью АК и виселицы!!! Решать Нам как быть-жить дальше..
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24.10.2020 14:14 Ответить
Ой, как же кому-то хочется дорваться до денежек КИЕВСКОЙ ГРОМАДЫ! Будут проявлять чудеса изобретательности! Такое бы рвение да в повседневной работе на благо этой самой громады.
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24.10.2020 14:14 Ответить
какая разница, шо опзж, шо зеленые, они враги Украины
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24.10.2020 14:18 Ответить
Масштабная схема фальсификации выборов вскрыта в Святошинском районе Киева - Цензор.НЕТ 9648
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24.10.2020 14:20 Ответить
На дому практически нет шансов контролировать. Надо иметь лишнего члена комиссии, машину. Тупо могут отказать ехать вместе. Хочешь едь. Если полиция не взяла за яйца таких дельцов, о чем речь
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24.10.2020 15:18 Ответить
При янике на виборах розкрив таку схему. Було виявлено 22заяви написані одною рукою що не треба голосувати дома. Цікаво,що в цьому списку була моя покійна мама. А писала ці заяви-член ДВК ,що цікава--сусідка мами. Так що це вже накатана технологія пройдисвітів.
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24.10.2020 15:40 Ответить
"...Об этом сообщила председатель комиссии по вопросам культуры туризма и информационной политики в Киевском городском совете Виктория Муха..."

Не зрозумів, за вікном вже Жовтень, а Муха ще до цього часу не полетіла у вирій🤔?
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24.10.2020 18:48 Ответить
А почерк то один на усіх папірцях ! І почерк цей "зєльоного " харанта ! Масштабну схему фальсифікації виборів розкрито у Святошинському районі Києва - Цензор.НЕТ 3955
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24.10.2020 19:03 Ответить
У Мухи хоть лицо нормальное, за зеленых уродов не проголосую никогда
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24.10.2020 19:17 Ответить
 
 