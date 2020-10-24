РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13596 посетителей онлайн
Новости Фото Политика Украины
17 690 142
слежка (171) Арахамия (956)

"Слуга народа" Арахамия нашел под крылом своей машины "устройство слежения". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил об обнаружениии под крылом его автомобиля "устройства слежения".

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колёса, под задним правым колесом обнаружил небольшой свёрток", - написал Арахамия.

Он вызвал полицию, прибыла бригада взрывотехников.

"По предварительным данным - устройство слежения", - добавил нардеп.

Слуга народа Арахамия нашел под крылом своей машины устройство слежения 01
Слуга народа Арахамия нашел под крылом своей машины устройство слежения 02

Читайте также: Арахамия об опросе Зеленского: Почему сейчас? Потому что он так решил

Слуга народа Арахамия нашел под крылом своей машины устройство слежения 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+51
Скоро будет видео, как Петя лично его монтировал Арахамия нашел под крылом своей машины "устройство слежения" - Цензор.НЕТ 2893
показать весь комментарий
24.10.2020 14:52
+45
А Турчинов на шухере?))
показать весь комментарий
24.10.2020 14:53
+41
Вспомнил анекдот о Неуловимом Джо.
показать весь комментарий
24.10.2020 14:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
а може то гумно пресоване
показать весь комментарий
24.10.2020 15:49 Ответить
Еще и компактно прицепили а могли Р-107М проволокой прикрутить.
показать весь комментарий
24.10.2020 15:58 Ответить
у хламидии нашли устройство слежения
показать весь комментарий
24.10.2020 15:59 Ответить
Може це біологи відслідковують міграцію тваринок? Арахамія знайшов під крилом своєї машини "пристрій стеження" - Цензор.НЕТ 1992
Арахамія знайшов під крилом своєї машини "пристрій стеження" - Цензор.НЕТ 4088
показать весь комментарий
24.10.2020 16:00 Ответить
Такие обезьяны в Европе только под Сухуми и на горе Гибралтар раньше водились. А сейчас и сюда занесло, а некторые от низхких температур хвосты потеряли.
показать весь комментарий
24.10.2020 16:04 Ответить
И за зебуина голосуют
показать весь комментарий
24.10.2020 19:47 Ответить
Эту ему свои поставили. Из ФСБ.
показать весь комментарий
24.10.2020 16:01 Ответить
То нЄ Ано!!! Арахамія знайшов під крилом своєї машини "пристрій стеження" - Цензор.НЕТ 66 Я пА тєлєвізАру бачив Шо ще повинна бути лапАчка Шо мігаєт! Арахамія знайшов під крилом своєї машини "пристрій стеження" - Цензор.НЕТ 2482
показать весь комментарий
24.10.2020 16:12 Ответить
Що за дурня? Шини оглядають зазвичай дивлячись на них згори, а не присідаючи і заглядаючи у підкрилок. Арахамія, ти брехун.
показать весь комментарий
24.10.2020 16:12 Ответить
Казочки для зехторату перед виборами.
показать весь комментарий
24.10.2020 16:15 Ответить
Обизяна написала что нашла прилад под колесом. Я напрягал-напрягал фантазию да так и не смог представить девайс в рабочем состоянии под колесом.
Поетому представил его под крьлом. Но тут у меня снова возник вопрос. Где, цуко, следьі жвачки, гумирабика(кто не знает ето клей на основе соплей), сьірой резиньі и т.п?
Где, цуго средство фикации коробки из двух пласмассок, на внутренней стороне крьіла?

Абизяна, отвечай.
показать весь комментарий
24.10.2020 16:16 Ответить
Ця новина переслідує мету зробити інформ привід, що якісь потужні спецслужби слідкують за реформатором Арахамією, щоб завадити йому проводити потужні реформи. Про прогресивні реформи історія замовчує, як і про оперативні дії по пошуку злочинців. Головний посил - Арахамія має потужних ворогів і його треба підтримати взавтра на виборах
(ця інформація не містить в собі політичної реклами в день тиші))
показать весь комментарий
24.10.2020 16:42 Ответить
Про магниты никогда не слыхал, не? А про неодимовые, не, не в курсе?Арахамія знайшов під крилом своєї машини "пристрій стеження" - Цензор.НЕТ 144
показать весь комментарий
24.10.2020 19:06 Ответить
О, вот и зебильчик нарисовалсо ))) думал что слиняли они отсюда, ан-нет здесь, радуют нас своей непосредственностью )))
Где, спрашивается в задаче, следьі жвачки, гумирабика и т.п. вещей с помощью которьіх крепили коробку из двух пластмассок к магниту? Где сам магнит? )))

Ну и на закуску тебе: тьі в курсе что крьіло может бьіть из готовлено из ненамагничивающегося материала? Например из алюминия?
показать весь комментарий
24.10.2020 21:13 Ответить
На фотку посмотри, васек. Ты вообще в курсе что такое крыло?
показать весь комментарий
24.10.2020 22:04 Ответить
Зебил, обтекай молча
показать весь комментарий
25.10.2020 04:46 Ответить
Дайте арахамии галоперидолу.
показать весь комментарий
24.10.2020 16:21 Ответить
Да кому он нужен?
показать весь комментарий
24.10.2020 16:24 Ответить
кому ты нужен чучело?подбросили сами для пиара мол такая партия крутая у слуг что хотят даже их поубивать конуренты, для 73% расчитано, они еще и скажут что то Порох сам полез
показать весь комментарий
24.10.2020 16:33 Ответить
Это ж устройство для отпугивания грызунов,которые госрезерв заточили.
показать весь комментарий
24.10.2020 16:42 Ответить
Кумедна все ж таки ця хламідія, тьху ти, арахамія.
показать весь комментарий
24.10.2020 16:50 Ответить
Було б за ким стежити.Хіба,що маршрут до Пороха напередодні виборів!
показать весь комментарий
24.10.2020 16:51 Ответить
Да кому ты нужен? Чиполлино.
показать весь комментарий
24.10.2020 17:00 Ответить
Все намного проще. Поставила жена, чтобы знать, где сейчас ее чмошный бестолковый мачо и иметь время на тесное и плодотворное общение с настоящим джентельменом.
показать весь комментарий
24.10.2020 17:03 Ответить
Сам собі підклав. Кому потрібен цей чурка?
показать весь комментарий
24.10.2020 17:07 Ответить
Ну надо ж так вовремя сработал датчик давления шин и именно на этом колесе. Надо бы "экстрасенсов Бородянского" подключить,они этой ара хамии по знакомству быстро отыщут "агента 007" который по заданию спецслужб всего мира следил за такой важной персоной. Кстати Ара Хамия подрабатывал в этом шоу, за 300 гривен он изображал "миллионера с большой душой" и вместе с Бородянским разводил лохов..
показать весь комментарий
24.10.2020 17:10 Ответить
Представление рассчитанное на тупых зебилов не имеющих мозгов..
показать весь комментарий
24.10.2020 17:10 Ответить
Головне, щоб на тому пристрої відбитків пальців власника авто не виявили!
показать весь комментарий
24.10.2020 17:27 Ответить
Смешной же этот хламидия, ой смешной... Самое интересное, что в эту куйню никто не верит и просто жестко стебутся над попыткой абизяны поднять себе рейтинг. )))
показать весь комментарий
24.10.2020 17:44 Ответить
Прям вижу, как Арахнид каждый раз перед поездкой осматривает днище своего авто.

На кого эта хрень расчитана?
показать весь комментарий
24.10.2020 17:47 Ответить
Как на кого? На тупых зебилов...они и не такое гавно хавают...
показать весь комментарий
24.10.2020 18:04 Ответить
Кацап "йо-кает" по русски, хотя как бы укр. дупутат. И мне неудивительно - кто будет уважать тех кто его, инородца причем вообще из гор, сделал тем кем оно есть?
показать весь комментарий
24.10.2020 18:21 Ответить
Давно пора грохнут этого неадекватного жидяру и дебила Арахамию!!
показать весь комментарий
24.10.2020 18:29 Ответить
Постановка. В то место только полный дебил мог поставить.
показать весь комментарий
24.10.2020 19:04 Ответить
а кто должен этого лошару (галава фрикции слуг урода) покрывать - Баканов или Аваков?
показать весь комментарий
24.10.2020 19:07 Ответить
это он сам его прикрутил! потому что пиарится. а ведь на самом деле ты арахамия и на фиг никому не нужен! эдакий неуловимый джо!
показать весь комментарий
24.10.2020 19:22 Ответить
Цензоре, політична реклама сьогодні заборонена!
показать весь комментарий
24.10.2020 19:27 Ответить
Очко в дзеркалі роздивився? Арахамія знайшов під крилом своєї машини "пристрій стеження" - Цензор.НЕТ 7986
показать весь комментарий
24.10.2020 20:13 Ответить
Жена хочет знать сколько сосен на зарплате.
показать весь комментарий
24.10.2020 21:05 Ответить
Арахамія знайшов під крилом своєї машини "пристрій стеження" - Цензор.НЕТ 9253
показать весь комментарий
24.10.2020 23:35 Ответить
Кому он нужен этот пророссийский, обосраный Жидяра Арахамия!!
показать весь комментарий
25.10.2020 10:40 Ответить
Страница 2 из 2
 
 