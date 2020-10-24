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"Слуга народа" Арахамия нашел под крылом своей машины "устройство слежения". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил об обнаружениии под крылом его автомобиля "устройства слежения".
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колёса, под задним правым колесом обнаружил небольшой свёрток", - написал Арахамия.
Он вызвал полицию, прибыла бригада взрывотехников.
"По предварительным данным - устройство слежения", - добавил нардеп.
Топ комментарии
+51 Серж Пир
показать весь комментарий24.10.2020 14:52
+45 Степан Иванов 8d06009e
показать весь комментарий24.10.2020 14:53
+41 vlasta
показать весь комментарий24.10.2020 14:53
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Поетому представил его под крьлом. Но тут у меня снова возник вопрос. Где, цуко, следьі жвачки, гумирабика(кто не знает ето клей на основе соплей), сьірой резиньі и т.п?
Где, цуго средство фикации коробки из двух пласмассок, на внутренней стороне крьіла?
Абизяна, отвечай.
(ця інформація не містить в собі політичної реклами в день тиші))
Где, спрашивается в задаче, следьі жвачки, гумирабика и т.п. вещей с помощью которьіх крепили коробку из двух пластмассок к магниту? Где сам магнит? )))
Ну и на закуску тебе: тьі в курсе что крьіло может бьіть из готовлено из ненамагничивающегося материала? Например из алюминия?
На кого эта хрень расчитана?