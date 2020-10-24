"Слуга народа" Арахамия нашел под крылом своей машины "устройство слежения". ФОТО

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил об обнаружениии под крылом его автомобиля "устройства слежения".

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колёса, под задним правым колесом обнаружил небольшой свёрток", - написал Арахамия.

Он вызвал полицию, прибыла бригада взрывотехников.

"По предварительным данным - устройство слежения", - добавил нардеп.





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