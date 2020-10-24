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Зеленский (16498) опрос (2616)

СМИ показали урны для опроса Зеленского и форму волонтеров. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Стало известно какой вид могут иметь урны для всеукраинского опроса президента Владимира Зеленского и форма волонтеров, которые будут его проводить в день местных выборов.

Как информирует Цензор.НЕТ, снимок с соответствующим примером опубликовала "Украинская правда".

На нем видно, что волонтеры будут одеты в специальные белые жилеты с надписью "5 вопросов от президента".

Что касается урны для голосования, то она сделана из картона и опломбирована бумажной лентой.

Кроме того, на ней также будет наклейка с надписью "5 вопросов от президента", как и на жилетах волонтеров.

СМИ показали урны для опроса Зеленского и форму волонтеров 01

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Отмечается, что интервьюерам запрещено иметь при себе любую агитацию и находиться на территории избирательных участков. Они должны опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах.

Они будут работать с 8:00 до 20:00, с возможностью 4 раза отойти на перерыв в 15 минут. После этого урны отвезут в место подсчета голосов, неиспользованные бланки будут уничтожены, а на использованных подсчитают голоса и составят по результатам подсчетов протоколы.

Интервьюеры также должны быть в масках и перчатках, которыми их обеспечат организаторы.

Специальных палаток или иных конструкции устанавливать не планируется. В случае непогоды интервьюеры должны зайти под навес или в помещение, однако, по инструкции, не заходить непосредственно на территорию участка.
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Топ комментарии
+59
Символично в мусорном пакете
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24.10.2020 15:58
+39
"5 питань від президента".
Це агітація за провладну партію прямо на виборчій дільниці!

Давайте тоді кожна партія буде проводити такі "опитування".
5 питань від Тимошенко
5 питань від Порошенка
5 питань від Бойка....
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24.10.2020 16:02
+29
спасибо, будем знать
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24.10.2020 15:57
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Страница 3 из 3
без порога по 'явке' к ним это фуфло вдвойне
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24.10.2020 22:56 Ответить
ЗМІ показали урни для опитування Зеленського і форму волонтерів - Цензор.НЕТ 743
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24.10.2020 23:21 Ответить
ЗМІ показали урни для опитування Зеленського і форму волонтерів - Цензор.НЕТ 4104
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25.10.2020 03:31 Ответить
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