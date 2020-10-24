СМИ показали урны для опроса Зеленского и форму волонтеров. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Стало известно какой вид могут иметь урны для всеукраинского опроса президента Владимира Зеленского и форма волонтеров, которые будут его проводить в день местных выборов.
Как информирует Цензор.НЕТ, снимок с соответствующим примером опубликовала "Украинская правда".
На нем видно, что волонтеры будут одеты в специальные белые жилеты с надписью "5 вопросов от президента".
Что касается урны для голосования, то она сделана из картона и опломбирована бумажной лентой.
Кроме того, на ней также будет наклейка с надписью "5 вопросов от президента", как и на жилетах волонтеров.
Отмечается, что интервьюерам запрещено иметь при себе любую агитацию и находиться на территории избирательных участков. Они должны опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах.
Они будут работать с 8:00 до 20:00, с возможностью 4 раза отойти на перерыв в 15 минут. После этого урны отвезут в место подсчета голосов, неиспользованные бланки будут уничтожены, а на использованных подсчитают голоса и составят по результатам подсчетов протоколы.
Интервьюеры также должны быть в масках и перчатках, которыми их обеспечат организаторы.
Специальных палаток или иных конструкции устанавливать не планируется. В случае непогоды интервьюеры должны зайти под навес или в помещение, однако, по инструкции, не заходить непосредственно на территорию участка.
Пожалуйста, подождите...
Це агітація за провладну партію прямо на виборчій дільниці!
Давайте тоді кожна партія буде проводити такі "опитування".
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