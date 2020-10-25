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Украинские и британские военные тренируются вместе выполнять задачи по организации охраны, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Учения Warrior Watcher 2020 проходят в Николаеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Основная цель учений - ознакомление с теоретическими основами планирования и оценки рисков защиты аэродромов и критических объектов инфраструктуры по стандартам НАТО, повышение уровня совместимости между подразделениями Вооруженных сил Украины и подразделениями охраны Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

"Это совершенно разные подходы в планировании и выполнении задач по организации охраны. Такие тренировки будут не только интересными, но и очень динамичными, что позволит перенять опыт ведущих стран мира", - отметил заместитель руководителя учений подполковник Сергей Максименко.

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По словам руководителя группы инструкторов ВС Великобритании флайт-лейтенанта Бена Хьюитта, для британских инструкторов важно не только проводить тренировки для украинских коллег, а также обмениваться опытом и мнениями. "Нам очень приятно, что мы уже второй год подряд приезжаем в Украину и углубляем сотрудничество между нашими странами и дружественные связи", - сказал он.

Украинские и британские военные тренируются вместе выполнять задачи по организации охраны, - Минобороны 01
Украинские и британские военные тренируются вместе выполнять задачи по организации охраны, - Минобороны 02
Украинские и британские военные тренируются вместе выполнять задачи по организации охраны, - Минобороны 03
Украинские и британские военные тренируются вместе выполнять задачи по организации охраны, - Минобороны 04

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
Good!
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24.10.2020 19:05
+5
Британці старі та чудові вояки. Такий обмін досвідом нам та їм точно на користь.
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24.10.2020 19:07
+2
А ты предлагаешь в штыковую, или на кулаках, придурок кацапский?
Так сейчас так уже не воюет никто.

Да и на штыках и на кулаках вас бы, чмошников, гаранированно вынесли бы. Как когда-то под Инкерманном. Кацапам с бритами хронически не везло.
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24.10.2020 20:07
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Good!
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24.10.2020 19:05 Ответить
Британці старі та чудові вояки. Такий обмін досвідом нам та їм точно на користь.
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24.10.2020 19:07 Ответить
Ну конечно шо воячки - тупо бомбить или обстреливать за 10км., имея спутниковую всякую фигню - это просто вершина мастерства.
Тут шо они покажут? Пуляйте ракетами под контролем спутников и юзайте Ф-35?

Ну, а научиться многому могут, напр. выносливо сидеть под минометными залпами, или добежать до сортира, не погибнув
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24.10.2020 19:26 Ответить
Українські та британські військові тренуються разом виконувати завдання з організації охорони, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9404 ох і дурне ж ...
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24.10.2020 19:36 Ответить
Контужений?
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24.10.2020 19:38 Ответить
я ж те не доктор шоп говорить о твоем здоровье то.
а то шо я написал - в чем-то солгал шоли? не думаю
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24.10.2020 20:00 Ответить
"не думаю"- то в тебе попереду.
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24.10.2020 20:05 Ответить
А ты предлагаешь в штыковую, или на кулаках, придурок кацапский?
Так сейчас так уже не воюет никто.

Да и на штыках и на кулаках вас бы, чмошников, гаранированно вынесли бы. Как когда-то под Инкерманном. Кацапам с бритами хронически не везло.
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24.10.2020 20:07 Ответить
Так я только сказал шо невелик подвиг был напр застрелить из арбалета рыцаря, конечно все средства хороши, но суть то какая? Против русни все средства норм, но чего я сказал то? - то шо не нужно называть супервоином того кто даже тебе не покажется на вид.
И при чем тут русня то? Я за саму суть написал то. А так - норм. если бы на атаку новичками и полонием они бы чет таки сделали, а не скулили и ввели пару ссанкций, которые курам на смех.
и да, можешь не отвечать так как тупые кричалки не к месту.
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24.10.2020 20:18 Ответить
Был какой-то Маршал во Франции, понабирал наемников и шоб не платить - сдал их в окружение испанцев, а сам быстренько выкупился из плена.
И там не англы наверное были, а аборигены из колоний(в том шо ты сказал)
За Фолкленды не оч. читал, но Тетчер нафиг не надо было все потери, значит ситуация такая была.
Ну и за Крымскую - русне валяли с в два раза большего расстояния как правило(ружья то покруче были)
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24.10.2020 20:45 Ответить
А ты хотел чтобы с твоими лишнехромосомными братьями да в рукопашную? Українські та британські військові тренуються разом виконувати завдання з організації охорони, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8795
Это гавно только за 10 км и уничтожать, бо ближе воняют сильно Українські та британські військові тренуються разом виконувати завдання з організації охорони, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3847
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24.10.2020 20:09 Ответить
Да ребятки, перед тем, как принимать авиацию стран партнёров, а в будущем и союзников, и желательно на постоянной основе, надо научиться надёжно охранять аэродромы. Чтобы как с арсеналами не получилось
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24.10.2020 19:29 Ответить
Боже!!!
Сколько "крестов" в теме. Здесь кладбище?
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24.10.2020 19:44 Ответить
ТАК ПУСТЬ ВЕРНУТ ЗОЛОТО ПОЛУБОТКА !!!
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24.10.2020 20:17 Ответить
И КАЖДОМУ ЧЕРТУ ПЕТРУ ПО ХЙЛУ )))
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25.10.2020 06:54 Ответить
 
 