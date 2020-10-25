Украинские и британские военные тренируются вместе выполнять задачи по организации охраны, - Минобороны. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Учения Warrior Watcher 2020 проходят в Николаеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Основная цель учений - ознакомление с теоретическими основами планирования и оценки рисков защиты аэродромов и критических объектов инфраструктуры по стандартам НАТО, повышение уровня совместимости между подразделениями Вооруженных сил Украины и подразделениями охраны Королевских военно-воздушных сил Великобритании.
"Это совершенно разные подходы в планировании и выполнении задач по организации охраны. Такие тренировки будут не только интересными, но и очень динамичными, что позволит перенять опыт ведущих стран мира", - отметил заместитель руководителя учений подполковник Сергей Максименко.
По словам руководителя группы инструкторов ВС Великобритании флайт-лейтенанта Бена Хьюитта, для британских инструкторов важно не только проводить тренировки для украинских коллег, а также обмениваться опытом и мнениями. "Нам очень приятно, что мы уже второй год подряд приезжаем в Украину и углубляем сотрудничество между нашими странами и дружественные связи", - сказал он.
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Тут шо они покажут? Пуляйте ракетами под контролем спутников и юзайте Ф-35?
Ну, а научиться многому могут, напр. выносливо сидеть под минометными залпами, или добежать до сортира, не погибнув
а то шо я написал - в чем-то солгал шоли? не думаю
Так сейчас так уже не воюет никто.
Да и на штыках и на кулаках вас бы, чмошников, гаранированно вынесли бы. Как когда-то под Инкерманном. Кацапам с бритами хронически не везло.
И при чем тут русня то? Я за саму суть написал то. А так - норм. если бы на атаку новичками и полонием они бы чет таки сделали, а не скулили и ввели пару ссанкций, которые курам на смех.
и да, можешь не отвечать так как тупые кричалки не к месту.
И там не англы наверное были, а аборигены из колоний(в том шо ты сказал)
За Фолкленды не оч. читал, но Тетчер нафиг не надо было все потери, значит ситуация такая была.
Ну и за Крымскую - русне валяли с в два раза большего расстояния как правило(ружья то покруче были)
Это гавно только за 10 км и уничтожать, бо ближе воняют сильно
Сколько "крестов" в теме. Здесь кладбище?