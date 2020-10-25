Хомчак выписал себе квартиру в Киеве, это третья квартира главнокомандующего ВС, - фронтмен "Антител" Тополя. ДОКУМЕНТ

Обязательный пункт реформы армии на пути к НАТО - предоставление государством минимум трех квартир главнокомандующему Вооруженными силами.

Так иронизирует в Facebook фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на ошалелую реорганизации медицинских сил, массовую ликвидацию должностей, вывод за штат и освобождения профессиональных специалистов под видом реформы "типа как в НАТО", есть и хорошие новости! Генерал Вооруженных сил Р. Хомчак расписал на главнокомандующего Вооруженными силами Р. Хомчака еще одну квартиру. Третью! Теперь в столице. Предыдущие он из служебных сделал частными, одну приватизировал на маму (это так мило)", - сообщил Тополя.

"Молодой семье главнокомандующего Р. Хомчака и губернаторши Черниговской обл. А. Коваленко действительно нужны новые квадратные метры! Всем завистникам в погонах, которые десятилетиями стоят в очереди на служебное жилье, советую успокоиться, брать пример и добросовестно служить народу", - пишет фронтмен "Антител".

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Он также извинился, что снова пишет о политике, а не своем творчестве.







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