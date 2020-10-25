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квартира (458) Киев (24529) Хомчак (250)

Хомчак выписал себе квартиру в Киеве, это третья квартира главнокомандующего ВС, - фронтмен "Антител" Тополя. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Обязательный пункт реформы армии на пути к НАТО - предоставление государством минимум трех квартир главнокомандующему Вооруженными силами.

Так иронизирует в Facebook фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на ошалелую реорганизации медицинских сил, массовую ликвидацию должностей, вывод за штат и освобождения профессиональных специалистов под видом реформы "типа как в НАТО", есть и хорошие новости! Генерал Вооруженных сил Р. Хомчак расписал на главнокомандующего Вооруженными силами Р. Хомчака еще одну квартиру. Третью! Теперь в столице. Предыдущие он из служебных сделал частными, одну приватизировал на маму (это так мило)", - сообщил Тополя.

"Молодой семье главнокомандующего Р. Хомчака и губернаторши Черниговской обл. А. Коваленко действительно нужны новые квадратные метры! Всем завистникам в погонах, которые десятилетиями стоят в очереди на служебное жилье, советую успокоиться, брать пример и добросовестно служить народу", - пишет фронтмен "Антител".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая глава Черниговской ОГА Коваленко - жена Главнокомандующего ВСУ Хомчака (обновлено)

Он также извинился, что снова пишет о политике, а не своем творчестве.

Хомчак выписал себе квартиру в Киеве, это третья квартира главнокомандующего ВС, - фронтмен Антител Тополя 01
Хомчак выписал себе квартиру в Киеве, это третья квартира главнокомандующего ВС, - фронтмен Антител Тополя 02
Хомчак выписал себе квартиру в Киеве, это третья квартира главнокомандующего ВС, - фронтмен Антител Тополя 03

Также читайте: С начала реформы армия "попрощалась" с несколькими десятками генералов, - Хомчак

Хомчак выписал себе квартиру в Киеве, это третья квартира главнокомандующего ВС, - фронтмен Антител Тополя 04

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+56
недавно Шварцнегеру была сделана очередная (седьмая) операция на сердце (заменили аортальный клапан).. сейчас он уже вернулся к обычной жизни..
Пожелаем старику Арни здоровья и долгих лет жизни!
Хомчак выписал себе квартиру в Киеве, это третья квартира главнокомандующего ВС, - фронтмен "Антител" Тополя - Цензор.НЕТ 6254
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24.10.2020 20:31
+41
Ты диви, как Хоме масть поперла при зеленой владе....Проснулся годами дремлющий талант бизнессмена?
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24.10.2020 20:27
+31
Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен "Антитіл" Тополя - Цензор.НЕТ 4259
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24.10.2020 21:01
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Этому дезертиру и предателю Украины Хомчаку, место в тюрьме . а не новую квартиру в Кинве получать!!
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24.10.2020 20:56 Ответить
#дедприбарахлился )) и внукам.
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24.10.2020 21:01 Ответить
Здається, Хомчак близька людина до Гриценка (з оточення, як любили писати про Порошенка).
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24.10.2020 21:02 Ответить
швидше до Ігорь Валєріча)
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24.10.2020 21:09 Ответить
Це зараз.
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24.10.2020 21:32 Ответить
Хомчак сам в интервью рассказывал, что стал солдатиком Коломойского в 2014.
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24.10.2020 21:59 Ответить
Ещё одна "бидося"
Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен "Антитіл" Тополя - Цензор.НЕТ 5979
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24.10.2020 21:03 Ответить
Наступного разу постійте на Майдані, побачите, як це вигідно, якщо виживете.
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24.10.2020 21:08 Ответить
"Люблю" зебоб за то, что они всех считают тупыми.
Открываем декларации:
- до 2017 года она практически жила за счет предпринимательской деятельности мужа - вот же дурак, мог бы бизнес "убыточным" сделать;
- в 2017 получает квартиру при разводе;
- в 2018 выходит еще раз замуж, у нового мужа в аренде дом в Михайловке-Рубежовке площадью 216 квадратных метров на участке площадью 2360;
- подведем итог: было 42к USD в год в 2013, а стало 27к USD в год в 2019 - плохо на Майдане скакала.

Какой же потерпевший у нас обидчивый.
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24.10.2020 21:52 Ответить
А играть х..м на рояле, получается, еще выгоднее...
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24.10.2020 22:31 Ответить
А ЗП в 3 штуки баксов - это предел мечтаний по-вашему ?
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24.10.2020 23:06 Ответить
Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен "Антитіл" Тополя - Цензор.НЕТ 5799
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24.10.2020 21:03 Ответить
испортился за год Хомчак )
21.05.19 Что известно о новом начальнике Генштаба Руслане Хомчаке
Автор: Юрий Бутусов

Назначение начальника Генштаба - первое кадровое решение президента Зеленского, которое состоялось прежде всех, даже раньше назначения главы администрации президента. Это наглядно показывает, какие приоритеты у власти. И наглядно показывает, какие требования к профессионализму руководителей выдвигаются. На мой взгляд, Руслан Хомчак - это один из самых профессиональных армейских руководителей, который пользуется огромным авторитетом... Источник: https://censor.net/ru/r3128079
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24.10.2020 21:07 Ответить
Всі помиляються, навіть Бутусов. Але ж дає цю інформацію на сайті - оце головне.
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24.10.2020 21:10 Ответить
Аґромний авторитет без квартир -- ніщо. Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен "Антитіл" Тополя - Цензор.НЕТ 5134
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25.10.2020 08:52 Ответить
Не, ну а как? У Хомчака мезальянс - в Шантеклеры потянуло.
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24.10.2020 21:08 Ответить
Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен "Антитіл" Тополя - Цензор.НЕТ 6642
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24.10.2020 21:11 Ответить
Девчонки полюбили не качка,
Девчонки полюбили Хомчака.
А у Хомчака должность велика,
И я понимаю, что я пролетаю...
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24.10.2020 21:13 Ответить
А кто говорит, что в армии одни жебраки служат? Мой бывший начальник штаба в/ч А4465, г. Николаев полковник Матыцин Борис Николаевич по такой схеме получил не три, а ЧЕТЫРЕ квартиры. Пятую он получил путем изменения фамилии. Заменил "И" на "І". Ну, что бы компьютерный поиск в реестре недвижимости не нашел имущества.
А некоторых замов в той же части командование УПРАШИВАЛО получить трёшку, вместо положенной однокомнатной.
Про схемы воровства служебного жилья вообще молчу. Есть у начальника приватизированная квартира в Николаеве, а ему служебную дают. Типа по необходимости. Потом расслужебливание, семейная неурядица и развод. Дальше опять давали служебную.
Все уголовные дела заканчивались увеличением семейного бюджета начальства и прокуроров. Кстати, схемы воровства служебного жилья смотрю так и не поменялись.так и е поменялись
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24.10.2020 21:16 Ответить
Помните, как некто Пудрик рассказывал, зачем ему квартиры в Турции? Чтоб экономить на проживании.
Там может и здесь, к примеру, собрался Хомчак пойти в наступление и хочет, значит, сэкономить на проезде от квартиры и до линии фронта - а тут опа - и все уже продумано и куплено, аж до Ростова )))
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24.10.2020 21:22 Ответить
мразь, бросившая солдат под Иловайском.
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24.10.2020 21:24 Ответить
Якщо не помиляюся, то саме він і завів їх до цього мішка, виконуючи забаганки "асвабадітєля_ДнЄпра" корбана_коломИйського.
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25.10.2020 08:54 Ответить
Помиляєшся, бо переказуєш побрехеньку порошенка, щоб відвести зраду від себе і муженка з хомчидлом.
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25.10.2020 09:01 Ответить
Помиляєшся, бо переказуєш побрехеньку корбана_коломИйського_хомчака, щоб відвести зраду від них та використання Війська для задоволення рейдерських бізнес інтересів названих осіб.
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25.10.2020 09:05 Ответить
Ну тоді давай кидай лінки, тільки не з Петіних ресурсів.

Тільки не забудь про той ФАКТ, що коли наші воїни під Іловайськом просили допомоги, Петро проводив парад і допомоги не надав. Так чи ні? Питаю - так чи ні?

Так що там не корбановими штанами смердить, а саме петіними труселями. Мені на корбанів начхать, але не крути дупою. Петро тобі не заплатить.
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25.10.2020 09:42 Ответить
1) А з чиїх ресурсів "лінки"? З коломИйського_корбана_хомчака?
2) Йди до дупи зі своїм парадом. Коли блаЗЄнським нема чим заперечити, то вони згадують про парад.
3) А тобі, блаЗЄнське рило, мабуть таки заплатить коломИйський? Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен "Антитіл" Тополя - Цензор.НЕТ 839
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25.10.2020 12:10 Ответить
Додам, свиняче блаЗЄнське рило. Коли коломИйський з корбаном та хомчком всупереч завданням Генштабу лізли до іловайського мішка щоб рейдернути для корбана, то про це вже забулося. Так свиняче рило, чи ні? Питаю: так чи ні? Чи ти, свине, з Франції ліпше бачиш? Почитай ФБ Семенченка (якщо не почиств) за той час. Як вони лізли в Іловайськ, незважаючи на заборони Генштабу.
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25.10.2020 12:14 Ответить
Ого, як ти зафонтанував лайном)) Зобидився за свого тюнінгованого хряка?

Ти пацак чи ні? Написав "додам", а додав не лінки, а лайна з власного кендюху та якісь словеса.
Можна подумати, що ти там був (а не на канапі сидів і дрочив на Хряка). Пішов геть, потворо шоколадно.
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25.10.2020 15:27 Ответить
До речы, коли ти пишеш про свиняче рило, то подивися в дзеркало, або на ту, що народила отаке нервове потворисько як ти.
Вчися тримати себе пристойно, бабо. Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен "Антитіл" Тополя - Цензор.НЕТ 9420
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25.10.2020 15:30 Ответить


Роман Донік



Комбат 2 бата 24 бригады оголосив догану военнослужащей, за то, что как-то не так приветствовала депутатов. Там какая-то дивчуля приехала. Ей патч 24-ки подарили. Она раньше на Тигипку работала. На построении сказал, типа **** вы такие недружелюбные. Они зарплаты хотят поднять.

Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен "Антитіл" Тополя - Цензор.НЕТ 2872
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24.10.2020 21:25 Ответить
..ну ниии- а чо начгенштаба хомчак до цих пир ще й доси безхатний...- непорядок у вийську...(((
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24.10.2020 21:38 Ответить
Який преЗедент, такі й генерали . Просто такі поняття як честь і совість вони в школі не вивчали.
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24.10.2020 21:48 Ответить
У другому документі Руслан Борисович, а в третьому Руслан Богданович.
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24.10.2020 21:59 Ответить
И почему эту падлу хомчака не грохнули на донбасе?
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24.10.2020 22:07 Ответить
Его отравит жёнушка ради этих квартир. -
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25.10.2020 04:06 Ответить
так это же и есть Ставка Главнокомандующего))
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24.10.2020 22:15 Ответить
Наверное, Хомчак трижды погиб в АТО, поэтому три квартиры и получил. Тогда справедливо
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24.10.2020 22:21 Ответить
Надо всей военной "элите"( типа дезертира Хомы,интендантов,штабистов н-ского штаба) давать жилье ТОЛЬКО в Крыму, Донецке,Луганске..... Тогда и война закончится.
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25.10.2020 06:51 Ответить
Са самой улице Герцена что-то нет подходящих домов...
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24.10.2020 22:40 Ответить
Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен "Антитіл" Тополя - Цензор.НЕТ 928
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24.10.2020 22:51 Ответить
Ответочка от хомчака не заставила себя ждать))) Мстительное чмо, как и его говнокомандувач.
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24.10.2020 22:54 Ответить
Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен "Антитіл" Тополя - Цензор.НЕТ 1796
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24.10.2020 22:55 Ответить
Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен "Антитіл" Тополя - Цензор.НЕТ 2530
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24.10.2020 22:55 Ответить
Из за этой твари сколько военных погибло, когда он их бросил, а сам дрыснул от них, суку эту под трибунал надо было отдать, а пианист его пригрел и такую ещё должность ему дал, кругом враги, я х#ею Клава.
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24.10.2020 22:58 Ответить
Своим надо помогать - всё по катехизису.
В гугле есть: катехизис хомчака в ссср.
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25.10.2020 04:09 Ответить
Ну Хомчак вероятно руководствуется девизом "Все для армии (для моей пользы), все для победы !"
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24.10.2020 23:08 Ответить
а ху...і ..ви хотіли. в нього молода дружина ..лише тільки но одружився ...якщо знайде потім молодшу ...то треба ж цій щось залишити?))
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24.10.2020 23:40 Ответить
Насо Нахомячил!
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24.10.2020 23:47 Ответить
и чего эту гниду сепары не грохнули? ВИДАТЬ ТО КАЗАЧЕК ТО ЗАСЛАНЫЙ! сколько ребят падла положил, па сам теперь с жиру беситься!
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25.10.2020 00:17 Ответить
А кули, настоящий "Офицер" с бодьшой буквы.
При "барИге" такого не было.
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25.10.2020 05:04 Ответить
Не, ну "Кому война, а кому - мать родна"© никто не отменял. Тем более, у стареющего Шантеклера мезальянс приключился - молоденькая (относительно) курочка узаконила доступ к топтанию собственного организма. А это ко многому обязывает, главным образом, в сфере материально-технического обеспечения курочки. А тем, кто в окопах, оно ж не так надо - их и поубивать может - "Не всіх дурних війна забрала"© тоже никто не отменял.
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25.10.2020 05:46 Ответить
Так то ж - запасные аэродромы, на случай диверсий.
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25.10.2020 08:29 Ответить
Какой бравый генерал - и армией командует и три квартиры успел прибрать к своим ручкам, которые ничего не крали.
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25.10.2020 09:09 Ответить
Как вспенилось гавно! Однако
Вам стоит ль так напружить сраку?

1. 2000 г. однокомнатная г. Львов
2. 2009 двухкомнатная г. Белая Церковь
3. 2020 трёхкомнатная г. Киев
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25.10.2020 10:54 Ответить
Хомячок коломойского выписал себе новую кормушку!
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25.10.2020 14:37 Ответить
Этот командующий испортился, несите нового
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25.10.2020 14:57 Ответить
Предыдущие квартиры Р.Хомчака площадью 17 кв. м и 37 кв. м(на 37 кв. м Руслан Хомчак жил с семьёй в звании Полковника) - это ж какие-то курятники:

как и все нормальные люди я против коррупции и роскоши, но полковник ВСУ не должен жить в квартире размером с курятник. Даже 110 лет назад любой полковник имел в Киеве жилище в виде 7-ми комнатной квартиры с электричеством и с мраморной ванной обшей площадью 140-150 кв. м.
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27.10.2020 03:49 Ответить
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