Хомчак выписал себе квартиру в Киеве, это третья квартира главнокомандующего ВС, - фронтмен "Антител" Тополя. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости
Обязательный пункт реформы армии на пути к НАТО - предоставление государством минимум трех квартир главнокомандующему Вооруженными силами.
Так иронизирует в Facebook фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, информирует Цензор.НЕТ.
"Несмотря на ошалелую реорганизации медицинских сил, массовую ликвидацию должностей, вывод за штат и освобождения профессиональных специалистов под видом реформы "типа как в НАТО", есть и хорошие новости! Генерал Вооруженных сил Р. Хомчак расписал на главнокомандующего Вооруженными силами Р. Хомчака еще одну квартиру. Третью! Теперь в столице. Предыдущие он из служебных сделал частными, одну приватизировал на маму (это так мило)", - сообщил Тополя.
"Молодой семье главнокомандующего Р. Хомчака и губернаторши Черниговской обл. А. Коваленко действительно нужны новые квадратные метры! Всем завистникам в погонах, которые десятилетиями стоят в очереди на служебное жилье, советую успокоиться, брать пример и добросовестно служить народу", - пишет фронтмен "Антител".
Он также извинился, что снова пишет о политике, а не своем творчестве.
Пожалуйста, подождите...
Открываем декларации:
- до 2017 года она практически жила за счет предпринимательской деятельности мужа - вот же дурак, мог бы бизнес "убыточным" сделать;
- в 2017 получает квартиру при разводе;
- в 2018 выходит еще раз замуж, у нового мужа в аренде дом в Михайловке-Рубежовке площадью 216 квадратных метров на участке площадью 2360;
- подведем итог: было 42к USD в год в 2013, а стало 27к USD в год в 2019 - плохо на Майдане скакала.
Какой же потерпевший у нас обидчивый.
21.05.19 Что известно о новом начальнике Генштаба Руслане Хомчаке
Автор: Юрий Бутусов
Назначение начальника Генштаба - первое кадровое решение президента Зеленского, которое состоялось прежде всех, даже раньше назначения главы администрации президента. Это наглядно показывает, какие приоритеты у власти. И наглядно показывает, какие требования к профессионализму руководителей выдвигаются. На мой взгляд, Руслан Хомчак - это один из самых профессиональных армейских руководителей, который пользуется огромным авторитетом... Источник: https://censor.net/ru/r3128079
Девчонки полюбили Хомчака.
А у Хомчака должность велика,
И я понимаю, что я пролетаю...
А некоторых замов в той же части командование УПРАШИВАЛО получить трёшку, вместо положенной однокомнатной.
Про схемы воровства служебного жилья вообще молчу. Есть у начальника приватизированная квартира в Николаеве, а ему служебную дают. Типа по необходимости. Потом расслужебливание, семейная неурядица и развод. Дальше опять давали служебную.
Все уголовные дела заканчивались увеличением семейного бюджета начальства и прокуроров. Кстати, схемы воровства служебного жилья смотрю так и не поменялись.так и е поменялись
Там может и здесь, к примеру, собрался Хомчак пойти в наступление и хочет, значит, сэкономить на проезде от квартиры и до линии фронта - а тут опа - и все уже продумано и куплено, аж до Ростова )))
Тільки не забудь про той ФАКТ, що коли наші воїни під Іловайськом просили допомоги, Петро проводив парад і допомоги не надав. Так чи ні? Питаю - так чи ні?
Так що там не корбановими штанами смердить, а саме петіними труселями. Мені на корбанів начхать, але не крути дупою. Петро тобі не заплатить.
2) Йди до дупи зі своїм парадом. Коли блаЗЄнським нема чим заперечити, то вони згадують про парад.
3) А тобі, блаЗЄнське рило, мабуть таки заплатить коломИйський?
Ти пацак чи ні? Написав "додам", а додав не лінки, а лайна з власного кендюху та якісь словеса.
Можна подумати, що ти там був (а не на канапі сидів і дрочив на Хряка). Пішов геть, потворо шоколадно.
Вчися тримати себе пристойно, бабо.
Роман Донік
Комбат 2 бата 24 бригады оголосив догану военнослужащей, за то, что как-то не так приветствовала депутатов. Там какая-то дивчуля приехала. Ей патч 24-ки подарили. Она раньше на Тигипку работала. На построении сказал, типа **** вы такие недружелюбные. Они зарплаты хотят поднять.
В гугле есть: катехизис хомчака в ссср.
НасоНахомячил!
При "барИге" такого не было.
Вам стоит ль так напружить сраку?
1. 2000 г. однокомнатная г. Львов
2. 2009 двухкомнатная г. Белая Церковь
3. 2020 трёхкомнатная г. Киев
как и все нормальные люди я против коррупции и роскоши, но полковник ВСУ не должен жить в квартире размером с курятник. Даже 110 лет назад любой полковник имел в Киеве жилище в виде 7-ми комнатной квартиры с электричеством и с мраморной ванной обшей площадью 140-150 кв. м.