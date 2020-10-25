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По фактам нарушений в "день тишины" открыто 29 уголовных производств, составлено 109 админпротоколов, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Больше всего нарушений в "день тишины" зафиксировано в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.

"По состоянию на 21:00 полицейские зафиксировали 891 заявление и сообщение о нарушениях. По 29 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Также полицейские составили 109 протоколов о совершении административных правонарушений избирательного законодательства", - говорится в сообщении.

Правоохранители уточнили, что из всех зафиксированных нарушений 507 - связаны с незаконной агитацией. Из них больше всего зафиксировано случаев агитации на билбордах - 218, 125 - агитация в зданиях, 83 - раздача агитационной продукции, 35 - призывы голосовать за партию или кандидата, 17 - агитация в СМИ, 12 - агитация на автомобилях, 8 - агитация без признаков принадлежности к политической силе, 6 - установление агитационных палаток, 3 - агитация в общественном транспорте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине "день тишины", агитация запрещена

Больше всего нарушений зафиксировано в Днепропетровской области - 62, в Ривненской - 59, в Донецкой - 48, в Харьковской - 44, во Львовской - 35, в Киевской - 29, в Черновицкой - 26, в Херсонской - 21, в Ивано-Франковской - 17 , в Одесской и Черниговской - по 16, в Винницкой, Николаевской и Черкасской - по 15, в Кировоградской - 14, в городе Киеве - 13, в Полтавской - 12, в Волынской - 11, Житомирской - 10, в Тернопольской и Луганской - по 9, в Сумской - 5, в Хмельницкой - 4, в Запорожской - 2.

По информации пресс-службы, по состоянию на 21:00 субботы, полицейские составили 109 протоколов о совершении административных правонарушений. Из них 51 протокол - по ст. 212-10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации), 47 - по ст. 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении...), 4 - по ст. 152 (Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов), 2 - по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей), 2 - по ст. 212-14 (Нарушение порядка размещения агитационных материалов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также по одному протоколу было составлено по ст. 212-20 (Нарушение порядка опубликования документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдума) ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского...) КоАП.

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По фактам нарушений в день тишины открыто 29 уголовных производств, составлено 109 админпротоколов, - Нацполиция 01

По 29 фактам сведения внесены в ЕРДР. Из них 24 - по событиям, которые были совершены непосредственно в "день тишины". Из всех уголовных производств 8 - по ст. 157 (Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя), 6 - ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму), 3 - по ст. 185 (кража), 3 - по ст. 158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей), 2 - ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и еще 2 - по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Также по одному уголовному производству было открыто по ст. 159-1 (Нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации или агитации референдума), ст. 382 (Неисполнение судебного решения), ст. 296 (хулиганство), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Анна Судак
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А на пляшущего весь день на экранах ТВ ЗЕ-наркомана дело открыто?
По фактам нарушений в "день тишины" открыто 29 уголовных производств, составлено 109 админпротоколов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7351
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25.10.2020 00:42 Ответить
В Англии, Швеции и Германии "дня тишины" нет!
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25.10.2020 00:46 Ответить
Выборы в США - высший уровень... По фактам нарушений в "день тишины" открыто 29 уголовных производств, составлено 109 админпротоколов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6246
По фактам нарушений в "день тишины" открыто 29 уголовных производств, составлено 109 админпротоколов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1658
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25.10.2020 00:52 Ответить
Посмотрим, как завтра полиция будет бороться за тишину с незаконной агитацией ЗЕ и СН.
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25.10.2020 01:15 Ответить
Бодя развесил свои лозунги, без указания партии, но с логотипом своей прапазиции , типа «голосуй за Днипро» и тому подобное
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25.10.2020 05:58 Ответить
 
 