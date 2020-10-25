СМИ сообщили о гибели главаря группировки "Призрак" Маркова в ДТП в оккупированном Луганске. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В районе Городка в оккупированном Луганске столкнулись легковой автомобиль, маршрутное такси и "УАЗ". В результате погиб главарь незаконного вооруженного формирования "батальон "Призрак" Алексей Марков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Донецкие новости".
Сообщается, что ДТП произошло 23 октября. "УАЗ" ехал с включенными маячками и сиреной. При столкновении он перевернулся.
Маршрутка "Газель" практически не пострадала, женщина - водитель легкового авто получила незначительные травмы.
Через некоторое время появилось сообщение о том, что в этом ДТП погиб главарь НВФ "батальон "Призрак" Алексей Марков. Судя по всему, он находился в "УАЗе".
Позже интернет-ресурсы наемников РФ подтвердили смерть Маркова - без указания причин.
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"Встановлено, що об'єднання підконтрольне народному депутату та співголові однієї з діючих політичних партій, - зазначається в повідомленні. - Під виглядом спортивного об'єднання членів ГО на замовлення керівництва партії залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, вони брали участь у мітингах і протестних акціях". Крім того, згідно з наявною інформацією правоохоронців, "контроль за діяльністю і фінансування здійснював інший народний депутат від цієї партії, який володіє місцевою охоронною компанією", ідеться в повідомленні СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що учасники об'єднання також контролювали збут наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю і **********, які вилучили під час обшуків правоохоронці.
Двох активних учасників угруповання затримано за місцем проживання, наразі їм готують підозру в скоєнні злочинів, ще трьох оголошено в розшук.
У повідомленні не зазначено назви організації та імен народних депутатів. Водночас, як стало відомо агенції "Інтерфакс-Україна", а також онлайн-виданню "Українська правда", йдеться про голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), народного депутата Віктора Медведчука.
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три кучи ему навалить на мертворожденные сбу, мвд и другие абортированные силовые ведомства...
Фантастика какая-то.
Как можно УАЗик наградить?
Его везли закапывать, а на встречу украинская маршрутка...
Но вот то, что одним врагом стало меньше, можно и отметить, т.к. меньше своих бойцов погибнет из-за него - он уже не прикажет, не укажет, не пошлет кого-то убивать наших. Маленький лучик солнца над океаном крови, грязи и дерьма, которым является война...
Абдалла
Пишут что американцы в ответ на понты Путина снова развернут в Европе ракеты средней и малой дальности. Оптимисты надеюся что ракеты будут стоять под Харьковым. Пессемисты говорят что они будут в Польше.
Правда весело?
НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ КЛЯТВЕ НАРКОМАНА, СЛЕЗАМ балабола-ШУЛЛЕРА , -
И СЛОВУ РУССКОГО ОФИЦЕРА .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!