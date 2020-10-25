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СМИ сообщили о гибели главаря группировки "Призрак" Маркова в ДТП в оккупированном Луганске. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В районе Городка в оккупированном Луганске столкнулись легковой автомобиль, маршрутное такси и "УАЗ". В результате погиб главарь незаконного вооруженного формирования "батальон "Призрак" Алексей Марков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Донецкие новости".

Сообщается, что ДТП произошло 23 октября. "УАЗ" ехал с включенными маячками и сиреной. При столкновении он перевернулся.

Маршрутка "Газель" практически не пострадала, женщина - водитель легкового авто получила незначительные травмы.

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Через некоторое время появилось сообщение о том, что в этом ДТП погиб главарь НВФ "батальон "Призрак" Алексей Марков. Судя по всему, он находился в "УАЗе".

Позже интернет-ресурсы наемников РФ подтвердили смерть Маркова - без указания причин.

СМИ сообщили о гибели главаря группировки Призрак Маркова в ДТП в оккупированном Луганске 01
СМИ сообщили о гибели главаря группировки Призрак Маркова в ДТП в оккупированном Луганске 02
СМИ сообщили о гибели главаря группировки Призрак Маркова в ДТП в оккупированном Луганске 03

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+83
Собаке ... собачий билет на концерт Кобзона и хора Александрова.
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25.10.2020 01:52
+50
і земля йому бетоном.
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25.10.2020 01:54
+47
Земля скловатою для виродка.
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25.10.2020 01:53
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Собаке ... собачий билет на концерт Кобзона и хора Александрова.
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25.10.2020 01:52 Ответить
і земля йому бетоном.
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25.10.2020 01:54 Ответить
СМИ сообщили о гибели главаря группировки "Призрак" Маркова в ДТП в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 1505
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25.10.2020 09:31 Ответить
Земля скловатою для виродка.
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25.10.2020 01:53 Ответить
СМИ сообщили о гибели главаря группировки "Призрак" Маркова в ДТП в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 8292
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25.10.2020 09:28 Ответить
Співробітники Служби безпеки України затримали в Київській області двох учасників однієї з громадських організацій, яку фінансували народні депутати для участі в рейдерських захопленнях, мітингах та акціях протесту. Про затримання повідомляється у п'ятницю, 23 жовтня, на сайті СБУ.
"Встановлено, що об'єднання підконтрольне народному депутату та співголові однієї з діючих політичних партій, - зазначається в повідомленні. - Під виглядом спортивного об'єднання членів ГО на замовлення керівництва партії залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, вони брали участь у мітингах і протестних акціях". Крім того, згідно з наявною інформацією правоохоронців, "контроль за діяльністю і фінансування здійснював інший народний депутат від цієї партії, який володіє місцевою охоронною компанією", ідеться в повідомленні СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що учасники об'єднання також контролювали збут наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю і **********, які вилучили під час обшуків правоохоронці.
Двох активних учасників угруповання затримано за місцем проживання, наразі їм готують підозру в скоєнні злочинів, ще трьох оголошено в розшук.
У повідомленні не зазначено назви організації та імен народних депутатів. Водночас, як стало відомо агенції "Інтерфакс-Україна", а також онлайн-виданню "Українська правда", йдеться про голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), народного депутата Віктора Медведчука.
...


Постійне посилання https://p.dw.com/p/3kN5E
...
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25.10.2020 01:56 Ответить
мертвечук уже на Владимирской, в подавалах СБУ? ЗМІ повідомили про загибель ватажка угруповання "Привид" Маркова у ДТП в окупованому Луганську - Цензор.НЕТ 3435 ЗМІ повідомили про загибель ватажка угруповання "Привид" Маркова у ДТП в окупованому Луганську - Цензор.НЕТ 3435 ЗМІ повідомили про загибель ватажка угруповання "Привид" Маркова у ДТП в окупованому Луганську - Цензор.НЕТ 3435 ))))))))

три кучи ему навалить на мертворожденные сбу, мвд и другие абортированные силовые ведомства... ЗМІ повідомили про загибель ватажка угруповання "Привид" Маркова у ДТП в окупованому Луганську - Цензор.НЕТ 4532
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25.10.2020 14:17 Ответить
ну и стекловатой ему с бетоном..
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25.10.2020 01:59 Ответить
Це він, ****, від коронавірусу в такий спосіб втік
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25.10.2020 02:02 Ответить
Годится.
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25.10.2020 02:06 Ответить
Дайошь ісчо !!!
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25.10.2020 02:11 Ответить
в уазіку подушки безпеки не спрацювали , треба скаргу писати на завод виробник !
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25.10.2020 02:13 Ответить
Не СКАРГУ , а БЛАГОДАРНОСТЬ !
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25.10.2020 02:24 Ответить
Уявляю "бобік" з подушками безпеки ЗМІ повідомили про загибель ватажка угруповання "Привид" Маркова у ДТП в окупованому Луганську - Цензор.НЕТ 4137
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25.10.2020 11:30 Ответить
цигани на таких їздять ! гарні такі подушки з гусячого пір'я !
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25.10.2020 11:32 Ответить
Індик швидше і повніше надувається ніж гусак. Цигани нє дотягівают
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25.10.2020 14:07 Ответить
Одним меньше...
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25.10.2020 02:17 Ответить
Отличная машина УАЗ
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25.10.2020 02:57 Ответить
Я теж був про неї гіршої думки.
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25.10.2020 07:24 Ответить
СЄПАР БАГАТО ЗНАВ ДЛЯ ГААГИ СМИ сообщили о гибели главаря группировки "Призрак" Маркова в ДТП в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 1961
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25.10.2020 03:17 Ответить
Гражданские целы, а "ихтамнет" из Москвы - сам уволился и засекретился...
Фантастика какая-то.
Как можно УАЗик наградить?
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25.10.2020 03:25 Ответить
Поверніть йому народну кличку "бобік"
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25.10.2020 08:52 Ответить
А служил бы в НАТО и ездил на Хамви - был бы жив...
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25.10.2020 03:34 Ответить
таких не беруть в космонавти !
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25.10.2020 10:03 Ответить
СМИ сообщили о гибели главаря группировки "Призрак" Маркова в ДТП в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 9686
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25.10.2020 06:16 Ответить
По традиции...
СМИ сообщили о гибели главаря группировки "Призрак" Маркова в ДТП в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 2275
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25.10.2020 06:17 Ответить
Подохла тварь и мир стал лучше...
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25.10.2020 06:19 Ответить
СМИ сообщили о гибели главаря группировки "Призрак" Маркова в ДТП в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 9842 СМИ сообщили о гибели главаря группировки "Призрак" Маркова в ДТП в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 8127
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25.10.2020 06:31 Ответить
УАЗ упал на бок и террористу сразу кранты. Остальные живы....Больше похоже на обставу очередной уборки мусора фсбшниками. В любом случае пусть горит в аду,падло.
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25.10.2020 06:55 Ответить
безобразие,почему они дохнут по одному а не батальонами?
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25.10.2020 06:57 Ответить
Карма настигла этого подонка. Это праздник какой-то. Желательно что бы каждого предателя постигла такая участь.
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25.10.2020 06:59 Ответить
СМИ сообщили о гибели главаря группировки "Призрак" Маркова в ДТП в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 4320 СМИ сообщили о гибели главаря группировки "Призрак" Маркова в ДТП в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 8682
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25.10.2020 07:04 Ответить
Цікаво, чим і як довго його добивали ФСБ-ешники.
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25.10.2020 07:19 Ответить
Просто на ушко тихонько сказали "Слава Україні!"
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25.10.2020 07:40 Ответить
Та серйозно, не тягне та аварія щоб були загиблі.
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25.10.2020 07:43 Ответить
Важіль КПК проткнув його наскрізь
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25.10.2020 08:56 Ответить
Певно увійшов через дупу і вийшов через рот?
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25.10.2020 09:06 Ответить
одним крысом ванючего русского мира менше стало. СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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25.10.2020 07:31 Ответить
При чем тут дтп!
Его везли закапывать, а на встречу украинская маршрутка...
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25.10.2020 07:37 Ответить
откуда у террористов террорестической шняге -телефон ксиоми....вопрос...пуссть тапком фотает
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25.10.2020 07:43 Ответить
Молодец шо ехал на скрепном УАЗе, а если бы на каком то вражеском, западном джипе, был бы жив. Так что, всё ОК.
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25.10.2020 07:48 Ответить
Цікавить одне- в яку країну та під яким ім'ям він втік.
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25.10.2020 07:48 Ответить
Дуже прикро що здох не в зашморзі по вироку суду , а взагалі псу - псяча смерть .
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25.10.2020 07:55 Ответить
цеж треба.....на весь Луганськ там якихось 15 машин, і 3 із них зіткнулися так, що здох черговий "асвабодітєль".....а дехто каже що Бога не існує....жорна Божі мелять може і повільно, але перемелять усіх.
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25.10.2020 07:56 Ответить
Це як у Штатах в 18хх якомусь році. В США тоді було всього 4 авто і два з них зіткнулися в Сент-Луісі.
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25.10.2020 08:17 Ответить
...а чи здох? Може,хитромудрий дуже,та вдарив по тапках?
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25.10.2020 10:41 Ответить
Хорошо хоть в ДТП люди серьезно не пострадали СМИ сообщили о гибели главаря группировки "Призрак" Маркова в ДТП в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 9914
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25.10.2020 08:00 Ответить
чим більше здохне тим менше прийдеться вбивати
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25.10.2020 08:05 Ответить
Вообще-то над смертью человека не нужно злорадствовать - в этом отношении у нас полное равноправие.
Но вот то, что одним врагом стало меньше, можно и отметить, т.к. меньше своих бойцов погибнет из-за него - он уже не прикажет, не укажет, не пошлет кого-то убивать наших. Маленький лучик солнца над океаном крови, грязи и дерьма, которым является война...
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25.10.2020 08:07 Ответить
Путлер зачищает свидетелей....на этот раз ни лифт,для Ватарыллы, ни кафе для любителя окорочков хинирала Сашки Захера .... СМИ сообщили о гибели главаря группировки "Призрак" Маркова в ДТП в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 199
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25.10.2020 08:15 Ответить
Жінці легковика дати Героя України за незнання правил дорожнього руху ДНР
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25.10.2020 08:21 Ответить
Браво! Хорошая работа... Всем спасибо.
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25.10.2020 08:27 Ответить
СМИ сообщили о гибели главаря группировки "Призрак" Маркова в ДТП в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 5692
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25.10.2020 08:29 Ответить
Пополнилась компашка ДОХОДЯГ до Киева с грунтовыми водами... СМИ сообщили о гибели главаря группировки "Призрак" Маркова в ДТП в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 668
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25.10.2020 08:31 Ответить
в таких дтп погибнуть сложно. помогли братки)))
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25.10.2020 08:43 Ответить


Абдалла



Пишут что американцы в ответ на понты Путина снова развернут в Европе ракеты средней и малой дальности. Оптимисты надеюся что ракеты будут стоять под Харьковым. Пессемисты говорят что они будут в Польше.
Правда весело?
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25.10.2020 08:55 Ответить
Земля бетоном.....а ще приємніше..коли бетонірують того кого ти бачив колись в 2014 році на власні очі!!!
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25.10.2020 08:58 Ответить
Не слишком ли много внимания для какого-то бандита-убийцы?
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25.10.2020 09:11 Ответить
Туфта какая то. Похожа на дизу😕
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25.10.2020 09:17 Ответить
Чим більше гине російських фашистів - тим краще . Хороша новина .
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25.10.2020 09:47 Ответить
Ну і прутень з ним!
ЗМІ повідомили про загибель ватажка угруповання "Привид" Маркова у ДТП в окупованому Луганську - Цензор.НЕТ 2242
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25.10.2020 09:49 Ответить
Название сепарского батальона кое о чём говорит .Привидение, призрак - в традиционных представлениях душа или дух умершего человека, проявляющиеся в видимой или другой форме в реальной жизни.Так что всё запрограммировано по сценарию для врага, теперь его образ будет передавать привет с того света в реальной жизни, личному составу батальона
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25.10.2020 10:55 Ответить
.
НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ КЛЯТВЕ НАРКОМАНА, СЛЕЗАМ балабола-ШУЛЛЕРА , -
И СЛОВУ РУССКОГО ОФИЦЕРА .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.10.2020 11:00 Ответить
Это уже второй лайк Вам первый был в теме "Байрактары" уничтожили шесть армянских гаубиц и два танка. ВИДЕО ЗМІ повідомили про загибель ватажка угруповання "Привид" Маркова у ДТП в окупованому Луганську - Цензор.НЕТ 6765
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25.10.2020 11:15 Ответить
ВИНОВНИК ДТП заслуживает орден за мужество и отвагу!
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25.10.2020 10:59 Ответить
пристібуватися треба, "пане" покидьку )))
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25.10.2020 11:01 Ответить
сподіваюся цьому вилупку чорти приготували окремі тортури
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25.10.2020 11:48 Ответить
Шо ж вы,биндеры,творите?ЭТАГИНАЦИТ!!!
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25.10.2020 12:17 Ответить
Мелочь, а приятно.
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25.10.2020 12:20 Ответить
Минус один.
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25.10.2020 13:21 Ответить
 
 