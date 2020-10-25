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Пенсионер на участке в Никополе порвал свои бюллетени: составляется админпротокол. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Никополе Днепропетровской области на одном из участков 70-летний мужчина порвал выданные ему бюллетени для голосования.

Об этом сообщает Никопольский отдел полиции ГУ НП в Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

"25 октября в 8:16 в Никопольский отдел полиции поступило сообщение о том, что на одном из участков мужчина порвал бюллетени для голосования. Сейчас сотрудники полиции в отношении нарушителя составляют протокол по ст. 212-23 КУоАП (повреждение, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме или вынесение его за пределы помещения для голосования)", - сообщают правоохранители.

Пенсионер на участке в Никополе порвал свои бюллетени: составляется админпротокол 01

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Пенсионер на участке в Никополе порвал свои бюллетени: составляется админпротокол 02
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Топ комментарии
+52
Так он имел искренние намерения
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25.10.2020 09:51
+40
Его бюллетени, что хочет с ними, то и делает.
Может это самый правильный выбор, потому как на многих участках баллотируются одни ган*оны и голосовать не за кого...
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25.10.2020 09:52
+37
Это у него были искренние намерения.... поэтому оправдать...
а что...ослу можно а пенсионеру нельзя??
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25.10.2020 09:52
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Так он имел искренние намерения
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25.10.2020 09:51 Ответить
Шукав у списках симоненка чи януковича, ненайшов, псіхАнув і порвав Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 3452
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25.10.2020 14:17 Ответить
Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 243 Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 5131
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25.10.2020 14:50 Ответить
Это у него были искренние намерения.... поэтому оправдать...
а что...ослу можно а пенсионеру нельзя??
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25.10.2020 09:52 Ответить
Его бюллетени, что хочет с ними, то и делает.
Может это самый правильный выбор, потому как на многих участках баллотируются одни ган*оны и голосовать не за кого...
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25.10.2020 09:52 Ответить
ПС )))0 Їх все однак повинні признати .як *недійсні * !
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25.10.2020 09:54 Ответить
только нафиг вообще ходит на выборы если выборы-без выборов.. диванный протест самое оно и есть хотя бы по совести перед самым собой ты не соучаствовал в еврейском ублюдочном мероприятии.... Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 3796
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25.10.2020 10:08 Ответить
Что бы за него не проголосовали слуги урода, затем и ходил.
Порча своего личного бюллетеня не может никак наказываться.
Аваковские шавки нарушили конституцию.
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25.10.2020 10:23 Ответить
Не совсем так. Бюллетень это собственность государства(как паспорт, кстати) , она выдается гражданину временно , в установленном месте,для выявления его нематериальных волеизьявлений, волеиспусканий Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 1664
Сидел бы дома, было бы все нормально, а может кто подсчитать волну смертей от Ковид19 от этих выборов ??
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25.10.2020 11:16 Ответить
А чого він тоді туди взагалі поперся? Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 1064
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25.10.2020 10:40 Ответить
Симаненка в бюлетенях искать
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25.10.2020 11:17 Ответить
Або Інуковіча Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 2704
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25.10.2020 12:13 Ответить
Шукав, ненайшов, псіхАнув і порвав Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 9545
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25.10.2020 12:14 Ответить
*Ну і дура * ... Пенсионер на участке в Никополе порвал свои бюллетени: составляется админпротокол - Цензор.НЕТ 3215
...Потрібно було просто намалювати *
.Пенсионер на участке в Никополе порвал свои бюллетени: составляется админпротокол - Цензор.НЕТ 3251....
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25.10.2020 09:53 Ответить
засчитают голос за зелень-самосейку
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25.10.2020 10:19 Ответить
Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 2075
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25.10.2020 10:44 Ответить
То всем міром за зє, то бюлютєнь в клочья, іх ніпаймьош...
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25.10.2020 09:54 Ответить
Ну так тоді голосували "папрі колу/абинєпа рашенко/хочпасмі йомся", а тепер вже якось не до сміху...
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25.10.2020 10:02 Ответить
значит опажопы,слуг и прочих матькивщин уже наелся,а за ес голосовать рука не подымается Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 7955.бо телевизор не разрешает
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25.10.2020 10:21 Ответить
Нехай купить їм рулон туалетного папіру для відшкодування.
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25.10.2020 09:54 Ответить
вы сути не понимаете почему этого делать нельзя, теперь УИК должна ломать голову что с этими бюлетенями делать! Ну написал бы на них, что он думает и бросил в урну. Никто же его силком не тянул на избирательный участок.
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25.10.2020 09:56 Ответить
Это форма протеста.
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25.10.2020 10:00 Ответить
это форма не протеста, а геморой для УИК.
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25.10.2020 10:05 Ответить
Складається акт і ніяких проблем. Навіть за нестачі 2-3 бюлетнів можна скласти акт і внести їх у "загальну кількість" при підрахунку.
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25.10.2020 10:01 Ответить
кто вам такое сказал??? будут пересчитывать до посинения, а только потом будут докладывать что с этим делать!
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25.10.2020 10:03 Ответить
А Закон почитати?
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25.10.2020 10:07 Ответить
А навіщо?)) Є такий прошарок у суспільстві, що готові сперечатись про будь-що навіть не заглиблюючись у суть питання. Скільки разів приймав участь у цьому цирку- жодного разу не було проблем із прийняттям рішень по нестачі бюлетнів. Виніс питання, члени проголосували (а добу сидіти на дільниці ніхто не хоче) і внесли їх у втрачені.
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25.10.2020 12:07 Ответить
Пусть ломает. Как по мне бюллетени однозначно испорчены. В чём проблема?
Пошёл на участок чтоб не вбросили за него.
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25.10.2020 10:01 Ответить
не пишите чушь, никто за вас этого делать не будет!
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25.10.2020 10:04 Ответить
гоморический хохот!!!!!!!
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25.10.2020 11:06 Ответить
Оно мог обратиться к председателю , чтоб выдали новые, зачем он в полицию обратился -не знаю, пусть теперь обьяснит что произошло, возможно ему внутренние голоса приказали порвать, возможно тремор напал, спазм,возможно до следующего голосования не доживет. Сосед перед смертью всю простынь изорвал, а то какой то бумажный бюлетень.
И пусть требует обеспечить ему право -таки голосовать
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25.10.2020 11:23 Ответить
А як ще ци дибілам показати що голосування без графи "нікого не підтримую" незаконне. Малювати що попало теж незаконно.
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25.10.2020 10:01 Ответить
Не беспокойтесь, там запасные найдутся в избытке.
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25.10.2020 10:06 Ответить
Никополь..пенсионер.. Ватник 100%. А почему у него ж@па порвалась?))
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25.10.2020 09:56 Ответить
Почему ватник 100%?ты судишь человека его не зная лишь потому что он из этого города?
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25.10.2020 10:20 Ответить
Это его красноречивый выбор.
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25.10.2020 09:57 Ответить
Его дело ,имеет полное право,...-"какая разница"-...,он его перечеркнёт,нарисует хрен...,или порвал,главное что не дійсний,он так хотел показать,что проти всіх ...
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25.10.2020 09:58 Ответить
Має право.
Чому ні ?
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25.10.2020 09:59 Ответить
Ні, Ксенія , не має, бо бюлетені це власність держави. Але, я думаю, 33% людей психічно хворі, всі вони виборці, їм можна. Особливо, коли в протоколі буде вказано. А можливо у діда припадок епілепсії, а тут сенсацію вже зробили ?
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25.10.2020 11:30 Ответить
у держави немає своєї власності
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25.10.2020 11:36 Ответить
Ще в паспорті громадянина чітко записано "власність держави Україна", хоча кожен вважає що то його паспорт, бо ж його там фотка прилипла Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 2857
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25.10.2020 11:43 Ответить
то у вас так написано.
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25.10.2020 11:47 Ответить
Ну може я відстав від життя і все вже приватизували, Гімн Украіни ще можна співати, не прийдуть з питанням про порушення авторських прав ?
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25.10.2020 11:50 Ответить
А у мене нічого не питали- опитувальника не було.... А у мене було що сказати.
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25.10.2020 10:02 Ответить
Екстрасенсів найняли-тобі час з'економили
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25.10.2020 11:44 Ответить
А я нікуди не поспішав.... Тільки от відповіді віслюку не сподобаються...
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25.10.2020 12:03 Ответить
Президенту можно простить нарушение закона, а этому деду нужно ответить по всей строгости закона, я думаю 15 с конфискацией хватит.
Навыбирали пидаросни зеленой ...
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25.10.2020 10:00 Ответить
Во Львове себе такого не позволят.Там могут бросить гранату.
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25.10.2020 10:01 Ответить
Сколько стоит бюлетень по факту пусть оплатит его дед и йдет домой а действие само никому вреда не принесло а админка сама посебе лягушачья бумага
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25.10.2020 10:01 Ответить
17 000-34 000 штрафа теж адмінка
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25.10.2020 11:51 Ответить
Дивно...
ст. 212-23 КУоАП -https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BF_1/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_212-23/

Стаття 212-23. Втратила чинність на підставі Закону N 2808-VI від 21.12.2010
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25.10.2020 10:04 Ответить
Читайте внимательнее....там есть ссылка на новую редакцию...
А лучше читайте законы на сайте верховной рады...там всегда актуальные версии..
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text
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25.10.2020 10:05 Ответить
{Кодекс доповнено статтею 212-23 згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020}
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25.10.2020 10:07 Ответить
ага, тобто зелені пройдисвіти не дозволяють розпоряджатись своїм бюлетенем як громадянин вважає за потрібне ?
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25.10.2020 10:19 Ответить
Коли діду якийсь внутрішній голос сказав так зробити, то треба розшукати і притягувати голос,
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25.10.2020 11:32 Ответить
Если бы он поступил так до выдачи бюллетня, то другое дело, а так он "с чувством глубокого удовлетворения" и с "искренними намерениями" распорядился им. Действовал по схеме, "все мы президенты". Если дело дойдёт до ВС. то будут все основания для оправдания.
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25.10.2020 10:04 Ответить
Отлично. То есть можно спокойно порвать бумажку ЗЕ-опроса и админправонарушением это не считается, так как это не избирательный и не референдумный бюллетень. А чтобы не сорить на улице бумажные клочки можно запхать в урну для этого же ЗЕ-опроса. Это ведь урна, не?
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25.10.2020 10:06 Ответить
По традиції в Україні, який **********, такі й усі керівники. Чому я повинен якесь чудо вибирати без графи "про всіх".
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25.10.2020 10:07 Ответить
Проти всіх
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25.10.2020 10:22 Ответить
Мало то шо пришел, рискуя погибнуть, так еще и проблемы получил. А если увидят вспышку через шторку - на бутылку посадят?(типо мол продал голос и сфотогр. для д-тв)
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25.10.2020 10:09 Ответить
І все ж таки так чинити не можна. Може дід так розсердився бо не побачив в бюлетнях свою рідну комуністичну партію?
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25.10.2020 10:09 Ответить
А что, лучше чтобы он проголосовал за ОПЗЖ?
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25.10.2020 10:12 Ответить
Так нас поставили перед,,добровольным,, выбором и тех кого мы нежелаем.Рвать конечно не надо было можно было их только испортить поставив везде галочки.По моему мнению ни один бюлетень не законный так как там нету графы ,,ПРОТИВ ВСЕХ,,
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25.10.2020 10:22 Ответить
На якій підставі? Він зіпсував свої бюлетені. Це його волевиявлення.
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25.10.2020 10:13 Ответить
Це його волевиявлення,адже із пораних бюлетнів він нічого не забрав,всі їх частини на місці.Так що адміністративна кара тут незаконна.
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25.10.2020 10:18 Ответить
Бред,а за то что не придешь повесят?
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25.10.2020 10:20 Ответить
Мене повісять першого, бо я цей цирк ігнорую. Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 5821
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25.10.2020 10:24 Ответить
Не прийдеш,виникає шанс скористатися порожніми бюлетнями на свій розсуд.
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25.10.2020 10:39 Ответить
Лохторат бунтує? Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 7449
Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 5034
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25.10.2020 10:21 Ответить
Якщо свої - має право!
Строки "проти всіх" нема.
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25.10.2020 10:23 Ответить
Намалюй дулю, це і буде проти всіх.
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25.10.2020 10:25 Ответить
Та хоть п**** и х**** намалюй, головну задачу вже зробив, приперся на вибори і все легіти зимував
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25.10.2020 11:36 Ответить
Діду, так це Ви вчора на форумі питали: шо будєт?! Так Вас попередили про поліцію!
не повірили ?! ))))
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25.10.2020 10:24 Ответить
а в чому,власне, порушення?? Це право кожного громадянина. Право на протест, хіба Конституцією нашої країни забороняються протести??? Ніби то не забороняються. В зеленої плісняви є чудова нагода "відчути" ставлення до неї народу. бубочка ж здається саме цього хотів. Ні?
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25.10.2020 10:30 Ответить
Мужик доведён, видит что при его жизни ничего толком не меняется кроме как новые лица и их материального положение вот и психанул
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25.10.2020 10:30 Ответить
6 вопрос
Порошенко жадный барыга ДА НЕТ
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25.10.2020 10:35 Ответить
6 запитання: віслюк оманський-наркоман== ТАК ТАК. Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 8787
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25.10.2020 10:54 Ответить
Эти выборы как впрочем и предыдущие тохожи на то еслибы перед голодным поставили пустые миски и предложили вибрать одну из них а еда находится за пределами этих мисок в виде обещания накормить.Да только после выбора миски обещаная еда оказывается протухлой.
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25.10.2020 10:43 Ответить
Пока в депутаты будут идти ради того чтобы реально обогатиться самому и своей семье подобные поступки мужика можно смело оправдывать, менять нужно в целом систему управления государства, как сверху так и на местах , а люди в том числе кандидаты и депутаты как люди и их поведение и много других характеристик зависит от дисциплины , порядка в системе управления государства , а также боязнь перейти черту и нарушить закон ,который для всех единый согласно конституции Украины
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25.10.2020 11:11 Ответить
Українці хочуть голосувати з дому через додаток "Дія" , а не бігати як мавпи по дільницях , розносячи вірус в чергах і волочити мішки з макулатурою до Києва .
ДУМАЙ-ТИ
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25.10.2020 11:33 Ответить
Я хочу голосувати кивком голови телевізору, так можна ? Ну шоб там камера стояла, система що литса определяє, Виходить диктор і каже "А чи не випить нам шампанського, да чи ні "?
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25.10.2020 11:40 Ответить
Пенсіонер рівнявся на ось цих вилупків... Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 6129
Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 1115
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25.10.2020 11:33 Ответить
Понять и простить. Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 8957
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25.10.2020 11:33 Ответить
Это его дело.
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25.10.2020 12:05 Ответить
Это его право. Хоть в парашу пусть с ними идёт. Он свободный человек, живущий в свободной стране, а если кому чё не нравится, ***** за паребрик.
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25.10.2020 12:13 Ответить
 
 