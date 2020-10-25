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Винница (702) опрос (2618) Нацполиция (15728)

Полиция задержала жителя Винницы, который толкнул проводившего президентский опрос волонтера и повредил урну. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Полиция Винницкой области начала уголовное производство по факту хулиганских действий в отношении волонтера, который в областном центре проводил инициированный президентом Владимиром Зеленским опрос.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области, передает Цензор.НЕТ.

"25 октября вблизи одного из избирательных участков на улице Андрея Первозванного мужчина толкнул волонтера и повредил ящик для проведения опроса "5 вопросов от президента". Полицейские установили и задержали правонарушителя. Им оказался 46-летний житель Винницы", - говорится в сообщении.

Полиция задержала жителя Винницы, который толкнул проводившего президентский опрос волонтера и повредил урну 01

Следствием начато досудебное расследование по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), которое предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет.

Читайте также: 5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента

Как сообщалось, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Опрос проводят волонтеры, с которыми заключаются гражданско-правовые сделки подряда.
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Топ комментарии
+66
З якого переляку вони затримали людину, яка спітнулась і щоб не впасти схопилась за те, що підвернулось під руку?
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25.10.2020 12:51
+51
мусора не люди © Аваков
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25.10.2020 12:50
+42
судячи з фото військовий або колишній військовий.
"чудові" часи за дебільного презЕдента - військового до буцигарні за пом'яту картонну коробку.
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25.10.2020 12:55
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мусора не люди © Аваков
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25.10.2020 12:50 Ответить
ограничение свободы на срок до 5 лет.

и опять ветеран....... !!!!!!!!!!!!!
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25.10.2020 12:54 Ответить
З якого переляку вони затримали людину, яка спітнулась і щоб не впасти схопилась за те, що підвернулось під руку?
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25.10.2020 12:51 Ответить
Полиция задержала жителя Винницы, который толкнул проводившего президентский опрос волонтера и повредил урну - Цензор.НЕТ 1888 я тоже возмущен... а мож чел имел искренние намерения, вон, даже зебика оправдал Верховный суд за искренние намерения, то-то шо за произвол.
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25.10.2020 12:56 Ответить
судячи з фото військовий або колишній військовий.
"чудові" часи за дебільного презЕдента - військового до буцигарні за пом'яту картонну коробку.
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25.10.2020 12:55 Ответить
Дык , вiйськовi полтора года назад потянули массу забабуина.
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25.10.2020 12:58 Ответить
Ти збрехав, кацап.
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25.10.2020 13:03 Ответить
він не кацап
не наговорюйте на своїх
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25.10.2020 13:23 Ответить
Співробітники Служби безпеки України затримали в Київській області двох учасників однієї з громадських організацій, яку фінансували народні депутати для участі в рейдерських захопленнях, мітингах та акціях протесту. Про затримання повідомляється у п'ятницю, 23 жовтня, на сайті СБУ.
"Встановлено, що об'єднання підконтрольне народному депутату та співголові однієї з діючих політичних партій, - зазначається в повідомленні. - Під виглядом спортивного об'єднання членів ГО на замовлення керівництва партії залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, вони брали участь у мітингах і протестних акціях". Крім того, згідно з наявною інформацією правоохоронців, "контроль за діяльністю і фінансування здійснював інший народний депутат від цієї партії, який володіє місцевою охоронною компанією", ідеться в повідомленні СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що учасники об'єднання також контролювали збут наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю і **********, які вилучили під час обшуків правоохоронці.
Двох активних учасників угруповання затримано за місцем проживання, наразі їм готують підозру в скоєнні злочинів, ще трьох оголошено в розшук.
У повідомленні не зазначено назви організації та імен народних депутатів. Водночас, як стало відомо агенції "Інтерфакс-Україна", а також онлайн-виданню "Українська правда", йдеться про голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), народного депутата Віктора Медведчука.
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Постійне посилання https://p.dw.com/p/3kN5E
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..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.10.2020 12:56 Ответить
вспомнил одну мудрость которую вы тоже можете оценить, ведь это то что у вас произходит, ну так думая (перевод мой):
Когда маленкого человечка сожает на высокое кресло, иму ничего не угрожает, но общество находиться под угрозой.
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25.10.2020 12:57 Ответить
Вы правы , так как сегодня наша страна под угрозой , от этого чмошного вылупка !
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25.10.2020 13:03 Ответить
Сколько сегодня доплачивают в Сколково. Сюда по посту на зеленых ставите.
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25.10.2020 13:31 Ответить
почему ты свое сидение на бутылке называешь "работа"? Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку - Цензор.НЕТ 7415
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25.10.2020 16:06 Ответить
Бесплатно он только кацапов на бутылки насаживает Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку - Цензор.НЕТ 5565
Обращайся, лишнехромосомный Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку - Цензор.НЕТ 4090
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25.10.2020 16:06 Ответить
Какое блин хулиганство?

Человек споткнулся и чуть не упал. Схватился за "волонтера" и случаянно пнул урну.
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25.10.2020 12:59 Ответить
надо же Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку - Цензор.НЕТ 5216
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25.10.2020 13:31 Ответить
с какого переляку задержали человека ???? Это урна пожаловалась, что её "повредили" ??
собсем без мозгов ....
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25.10.2020 13:00 Ответить
Полиция задержала жителя Винницы, который толкнул проводившего президентский опрос волонтера и повредил урну - Цензор.НЕТ 8681
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25.10.2020 13:00 Ответить
Як кажуть, ми, Україна, зараз тут
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25.10.2020 13:21 Ответить
За незаконне опитування , людину затримала мусорня і клепають ч .1 ст, 296 ( *********** ) ?
За що ?
Украіна перетворюється в малоросію , завдяки Зеленому покидьку , який чітко виконує вказівки кремлівсьго упиря!
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25.10.2020 13:00 Ответить
авакяновская мусарка - самая бесполезная для плательщиковц налогов структура в Украине. Мало того, что это самый корумпированный орган, так они еще препятствуют гражданам востанавливать правопорядок
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25.10.2020 13:01 Ответить
Зеленський сьогодні показав що він вищий за Конституцію України
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25.10.2020 13:02 Ответить
Иначе говоря, ЗЕ поставил себя вне закона.

Аваков поставил полицию вне закона.

Совсем недавно проезжал памятник экипажу ППС милиции, который расстреляли в начале 2014-го в Киеве. Подумалось, что менты явно хотят повторения.
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25.10.2020 13:06 Ответить
Пенты снова и по-прежнему против народа и Украины.
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25.10.2020 13:04 Ответить
Помилився адресою. Мало бути нижче-Cezar111 Golovachenko
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25.10.2020 13:11 Ответить
У Черкасах "опитування Зеленського" проводили на дільниці члени виборчої комісії
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25.10.2020 13:04 Ответить
А вот это наиполнейший беспредел.

И, как на это реагировали наблюдатели от проукраинских партий?
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25.10.2020 13:08 Ответить
вроде полицию вызвали
председатель лепечет что "волонтеры оставили и попросились отойти ненадолго. и пропали"
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25.10.2020 13:10 Ответить
Херасе!!!

А другие неизвестные волонтеры могут таким образом оставить агитационные листовки ЕС, например?
Ну и заодно попросить раздавать их голосующим.
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25.10.2020 13:13 Ответить
Я проходила повз дільниці - не помітила опитувальників надворі.
Певно, вони всередині.
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25.10.2020 13:24 Ответить
У моєму місті "опитування" проводять безробітні і не зовсім благопристойні громадяни. Ведуть себе тихо і мирно. Ініціативи не проявляють. Очевидно-відбувають номер і чекають розрахунку. За більш як півгодини мого спостереження до урни підійшла аж одна!!! людина. Це Львівська область. Один з колишніх гірських районів. І ще хочу поділитися своїми думками. Завдяки суспільному резонансу задумана Зєлєнскім прихована агітація провалилася. Бо партійних кольорів немає. І опитують вже після виходу з дільниць. Жаль лише, що повністю не потрібне опитування забере кошти, які є потрібеіші в інших сферах, наприклад, в інфекційних лікарнях. Тішить лише те, що частину цих коштів отримають не найбагатші волонтери.
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25.10.2020 13:04 Ответить


Лёша Мамайчонок@mamajchonok 2 ч

Запорожье, опросник Зеленского возле 97-й школы, стоят с заднего прохода, не возле главного входа. Никто не подходит к ним.

Полиция задержала жителя Винницы, который толкнул проводившего президентский опрос волонтера и повредил урну - Цензор.НЕТ 7281
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25.10.2020 13:11 Ответить
Возле "заднего прохода" зелёным и стоять. Это для них законное место. Ещё надо и пёрднуть в их тупые морды.
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25.10.2020 13:22 Ответить
Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку - Цензор.НЕТ 1069 Нічого страшного! Пєдро у свій час документи у ЦВК теж подавав "з заднього проходу"...Мабуть ці діють по завєтам...
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25.10.2020 15:00 Ответить
А Щербицький у свій час що і звідки подавав?
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25.10.2020 16:01 Ответить
Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку - Цензор.НЕТ 7024 А ви як думаєте?
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25.10.2020 16:07 Ответить
Я думаю,що для вас канабіс вже легалізували. Забагато смієтесь.
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25.10.2020 16:13 Ответить
Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку - Цензор.НЕТ 2060 А що мені нудьгувати, дивлячись як "діти" попи ковбасяться ніпадецкі у "пляскі Віта"?!!!
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25.10.2020 16:22 Ответить
Задний проход - - это их место.
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25.10.2020 13:23 Ответить
А ти начепи зелену міні-спідницю і йди голосувати як справжній зебіл.
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25.10.2020 13:08 Ответить
Від дзеркала, придурку, відійди.
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25.10.2020 13:11 Ответить
Ууу які ми злющі!
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25.10.2020 13:13 Ответить


Hellis@13Hellis_13





Итак. 2 участка.
На одном возле ссыкух от *********** РОК и журналисты.
Вызвали полицию. Агитация " поддержите Зе" .
Ссыкухи упертые. Рядом два мужика типа охраны.

Засекли 2 машины "карусели" .
Увидев, что их фоткают, разбежались по улице.
Фото четверых издалека. Чего-то ждут.

Київ, Борщаговка
Полиция задержала жителя Винницы, который толкнул проводившего президентский опрос волонтера и повредил урну - Цензор.НЕТ 4462
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25.10.2020 13:06 Ответить
Питання в іншому: Ви що намагаєтесь щось довести Авакову чи Зеленському, чи тим поліцаям-дегенератам? Вже давно пора позбавитись від ілюзій, що на ваше обурення хтось зважить.
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25.10.2020 13:10 Ответить
Надо арестоватьЗЕка за противоконституционный опрос. Да еще и во время выборов. Сесть должен ЗЕк
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25.10.2020 13:15 Ответить
Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку - Цензор.НЕТ 8798 Назвіть час коли будете виїзжати на арешт - інші підтянуться
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25.10.2020 15:03 Ответить
Люди не могут передать ********* выразить свое отношение напрямую Зеле, потому приходится просить волонтеров Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку - Цензор.НЕТ 4570
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25.10.2020 13:18 Ответить
Правонарушитель? А чьи права нарушены? Того,кто учиняет беззаконие??? Какое-то зелёное ноу-хау.
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25.10.2020 13:19 Ответить
По всій Україні до поліції надходять скарги про незаконне опитування.
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25.10.2020 13:20 Ответить
Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку - Цензор.НЕТ 5249 "...Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем!"
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25.10.2020 15:05 Ответить
В Мелітополі опитувачів виганяють з виборчих дільниць
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25.10.2020 13:25 Ответить
Коломыя тоже! Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку - Цензор.НЕТ 8290
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25.10.2020 13:55 Ответить
Наркоман хотел прямо на рабочее место канабис заказывать а вы не голосуете и заставляете его бегать в подворотню.
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25.10.2020 13:29 Ответить
никто даже не пытался чего нить спросить...проигнорировали зеленого.одещина Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку - Цензор.НЕТ 8175
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25.10.2020 13:31 Ответить
Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку - Цензор.НЕТ 6797 а ви б не казали що зелені - може б й не ігноріровалі...
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25.10.2020 15:09 Ответить
У Рівному Зе-скриньки охороняє ,з виду ,поліція,але більш схоже що "мусорня"!
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25.10.2020 13:49 Ответить
46 лет, а ума не нажил Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку - Цензор.НЕТ 5561
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25.10.2020 13:52 Ответить
Тварье. Жаль у меня на моем участке в Киеве не было этих опросников. А такл хотелось скандал поднять.
Аваков, падаль, куда ты будешь бежать со своей жирной свиньёй Геращенко, когда зелёной нечисти будет конец?
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25.10.2020 14:03 Ответить
Канивец,тебе то что от этих опросов?Да и остальным возмущенным?Вообще,какого черта претесь на эти участки?Все еще верите в выборы?Всех уже избрали как в Белоруссии и кацапстане.Каждое "место" в списке имеет свою цену."Люди" давно за него проплатили и уже думают,как "отбить"инвестицию...
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25.10.2020 14:50 Ответить
Через "Дія" проводьте рефеиендуми . А парламент - розігнати . Пряма демократія . І вибори теж через "Дія" . 21століття , люди .
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25.10.2020 14:15 Ответить
чьё это фото? урны, волонтёра или хулигана?
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25.10.2020 14:22 Ответить
Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку - Цензор.НЕТ 2883 Щас "діти *****" поникаються під лавками та почнуть плювати у спини "волонтерів"
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25.10.2020 14:53 Ответить
Не вiйськовий,а якесь бидло затуркане
.
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25.10.2020 16:10 Ответить
Та вже одразу довічне давайте за пошкодження скриньки з незаконним опитуванням президента, для якого ні Конституції, ні Законів не існує,
Як і судової системи, яка є ручняком в руках вєлікаго зеленого проросійського президента-клоуна
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25.10.2020 18:49 Ответить
Пан Аваков может обьяснить что эти недоразумения делают возле избирательных участков Пожалуйста конкретно по пунктам согласно Конституции Украины и Законов Украины.
По данному факту на лицо превышение своих полномочий работниками полиции и полная бездеятельность оных по пресечению незаконной агитации во время выборов Пан Министр Вам на выход Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку - Цензор.НЕТ 9279
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25.10.2020 20:18 Ответить
Скажіть будь ласка - а чіє майно він пошкодив? Якшо опитування президента - то повинно бути державним. Але держава за нього не платила. Платила одна з партій. Тобто одна з партій вела в день виборів незаконну агітацію а свідомий громодянин ій перешкоджав.
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26.10.2020 09:22 Ответить
 
 