Полиция задержала жителя Винницы, который толкнул проводившего президентский опрос волонтера и повредил урну. ФОТО

Полиция Винницкой области начала уголовное производство по факту хулиганских действий в отношении волонтера, который в областном центре проводил инициированный президентом Владимиром Зеленским опрос.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области, передает Цензор.НЕТ.

"25 октября вблизи одного из избирательных участков на улице Андрея Первозванного мужчина толкнул волонтера и повредил ящик для проведения опроса "5 вопросов от президента". Полицейские установили и задержали правонарушителя. Им оказался 46-летний житель Винницы", - говорится в сообщении.

Следствием начато досудебное расследование по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), которое предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет.

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Как сообщалось, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Опрос проводят волонтеры, с которыми заключаются гражданско-правовые сделки подряда.