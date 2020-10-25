Полиция задержала жителя Винницы, который толкнул проводившего президентский опрос волонтера и повредил урну. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
Полиция Винницкой области начала уголовное производство по факту хулиганских действий в отношении волонтера, который в областном центре проводил инициированный президентом Владимиром Зеленским опрос.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области, передает Цензор.НЕТ.
"25 октября вблизи одного из избирательных участков на улице Андрея Первозванного мужчина толкнул волонтера и повредил ящик для проведения опроса "5 вопросов от президента". Полицейские установили и задержали правонарушителя. Им оказался 46-летний житель Винницы", - говорится в сообщении.
Следствием начато досудебное расследование по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), которое предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет.
Как сообщалось, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
Опрос проводят волонтеры, с которыми заключаются гражданско-правовые сделки подряда.
Пожалуйста, подождите...
и опять ветеран....... !!!!!!!!!!!!!
"чудові" часи за дебільного презЕдента - військового до буцигарні за пом'яту картонну коробку.
не наговорюйте на своїх
"Встановлено, що об'єднання підконтрольне народному депутату та співголові однієї з діючих політичних партій, - зазначається в повідомленні. - Під виглядом спортивного об'єднання членів ГО на замовлення керівництва партії залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, вони брали участь у мітингах і протестних акціях". Крім того, згідно з наявною інформацією правоохоронців, "контроль за діяльністю і фінансування здійснював інший народний депутат від цієї партії, який володіє місцевою охоронною компанією", ідеться в повідомленні СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що учасники об'єднання також контролювали збут наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю і **********, які вилучили під час обшуків правоохоронці.
Двох активних учасників угруповання затримано за місцем проживання, наразі їм готують підозру в скоєнні злочинів, ще трьох оголошено в розшук.
У повідомленні не зазначено назви організації та імен народних депутатів. Водночас, як стало відомо агенції "Інтерфакс-Україна", а також онлайн-виданню "Українська правда", йдеться про голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), народного депутата Віктора Медведчука.
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Когда маленкого человечка сожает на высокое кресло, иму ничего не угрожает, но общество находиться под угрозой.
Обращайся, лишнехромосомный
Человек споткнулся и чуть не упал. Схватился за "волонтера" и случаянно пнул урну.
собсем без мозгов ....
За що ?
Украіна перетворюється в малоросію , завдяки Зеленому покидьку , який чітко виконує вказівки кремлівсьго упиря!
Аваков поставил полицию вне закона.
Совсем недавно проезжал памятник экипажу ППС милиции, который расстреляли в начале 2014-го в Киеве. Подумалось, что менты явно хотят повторения.
И, как на это реагировали наблюдатели от проукраинских партий?
председатель лепечет что "волонтеры оставили и попросились отойти ненадолго. и пропали"
А другие неизвестные волонтеры могут таким образом оставить агитационные листовки ЕС, например?
Ну и заодно попросить раздавать их голосующим.
Певно, вони всередині.
Лёша Мамайчонок@mamajchonok 2 ч
Запорожье, опросник Зеленского возле 97-й школы, стоят с заднего прохода, не возле главного входа. Никто не подходит к ним.
Hellis@13Hellis_13
Итак. 2 участка.
На одном возле ссыкух от *********** РОК и журналисты.
Вызвали полицию. Агитация " поддержите Зе" .
Ссыкухи упертые. Рядом два мужика типа охраны.
Засекли 2 машины "карусели" .
Увидев, что их фоткают, разбежались по улице.
Фото четверых издалека. Чего-то ждут.
Київ, Борщаговка
передать *********выразить свое отношение напрямую Зеле, потому приходится просить волонтеров
Аваков, падаль, куда ты будешь бежать со своей жирной свиньёй Геращенко, когда зелёной нечисти будет конец?
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Як і судової системи, яка є ручняком в руках вєлікаго зеленого проросійського президента-клоуна
По данному факту на лицо превышение своих полномочий работниками полиции и полная бездеятельность оных по пресечению незаконной агитации во время выборов Пан Министр Вам на выход