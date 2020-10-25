Полиция задержала 132 жителя Житомирщины, прибывших в Киев для проплаченного голосования. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
Сотрудники Святошинского РУ полиции Киева обнаружили два автобуса, на которых для голосования в столицу прибыли более 130 жителей Житомирской области.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
Так, в полицию поступило сообщение об обнаружении двух автобусов с гражданами возле избирательных участков в Святошинском районе столицы. Во время отработки этой информации полицейские нашли два автобуса, в которых находилось 132 человека. Для установления анкетных данных и цели организованной в столицу поездки все прибывшие в столицу были опрошены.
В ходе первоочередных следственных действий правоохранители уже установили личность подозреваемого в организации этой поездки граждан из Житомирской области в город Киев.
Собранные данные внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.
В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства этого происшествия.
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Hellis@13Hellis_13 2 ч
Засекли 2 машины "карусели" .
Увидев, что их фоткают, разбежались по улице.
Фото четверых издалека. Чего-то ждут.
!!!
. ... ..
За кого должны были голосить?
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