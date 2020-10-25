РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16983 посетителя онлайн
Новости Фото Политика УкраиныПроисшествия Местные выборы-2020
5 322 22
Житомир (659) Киев (24531) Нацполиция (15728)

Полиция задержала 132 жителя Житомирщины, прибывших в Киев для проплаченного голосования. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Сотрудники Святошинского РУ полиции Киева обнаружили два автобуса, на которых для голосования в столицу прибыли более 130 жителей Житомирской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Так, в полицию поступило сообщение об обнаружении двух автобусов с гражданами возле избирательных участков в Святошинском районе столицы. Во время отработки этой информации полицейские нашли два автобуса, в которых находилось 132 человека. Для установления анкетных данных и цели организованной в столицу поездки все прибывшие в столицу были опрошены.

Полиция задержала 132 жителя Житомирщины, прибывших в Киев для проплаченного голосования 01
Полиция задержала 132 жителя Житомирщины, прибывших в Киев для проплаченного голосования 02

В ходе первоочередных следственных действий правоохранители уже установили личность подозреваемого в организации этой поездки граждан из Житомирской области в город Киев.

Читайте также: Полиция задержала жителя Винницы, который толкнул проводившего президентский опрос волонтера и повредил урну. ФОТО

Собранные данные внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.

В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства этого происшествия.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
то мабуть ленка прочитала его переписку с мендель
показать весь комментарий
25.10.2020 13:18
+9
Полиция задержала 132 жителя Житомирщины, прибывших в Киев для проплаченного голосования - Цензор.НЕТ 589
показать весь комментарий
25.10.2020 13:11
+5
зекретину глаз подбили?))))))))))
Полиция задержала 132 жителя Житомирщины, прибывших в Киев для проплаченного голосования - Цензор.НЕТ 5767
показать весь комментарий
25.10.2020 13:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Полиция задержала 132 жителя Житомирщины, прибывших в Киев для проплаченного голосования - Цензор.НЕТ 589
показать весь комментарий
25.10.2020 13:11 Ответить
отут ще, Борщагівка



Hellis@13Hellis_13 2 ч

Засекли 2 машины "карусели" .
Увидев, что их фоткают, разбежались по улице.
Фото четверых издалека. Чего-то ждут.

Полиция задержала 132 жителя Житомирщины, прибывших в Киев для проплаченного голосования - Цензор.НЕТ 4876
показать весь комментарий
25.10.2020 13:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BjsYj8MhBHo .

!!!
. ... ..
показать весь комментарий
25.10.2020 13:13 Ответить
зекретину глаз подбили?))))))))))
Полиция задержала 132 жителя Житомирщины, прибывших в Киев для проплаченного голосования - Цензор.НЕТ 5767
показать весь комментарий
25.10.2020 13:14 Ответить
то мабуть ленка прочитала его переписку с мендель
показать весь комментарий
25.10.2020 13:18 Ответить
Який красивий зєльоний автобус...
показать весь комментарий
25.10.2020 13:15 Ответить
Помню при яныке и елки в витринах магазинов наряжали белыми и синими шариками, и даже в трамваях железки, которыми водители переводят стрелки, были покрашены в синий цвет. (у нас в Запорожье лично было такое), а теперь все красят зеленым. Маленькие штрихи холуйских проявлений.
показать весь комментарий
25.10.2020 16:23 Ответить
Как впихнули 132 человека в два автобуса?
За кого должны были голосить?
показать весь комментарий
25.10.2020 13:15 Ответить
Оказываетсы и в Житомире нищебродов полно.
показать весь комментарий
25.10.2020 15:21 Ответить
ЗАЖОПы шалят.
показать весь комментарий
25.10.2020 13:15 Ответить
Ирония в том, что на выборах президента такого зашквара не было. Теперь могут себе позволить.
показать весь комментарий
25.10.2020 13:16 Ответить
В отличии от других, Вова не диктатор. Теперь все зависит от местных советов, а это уже дело баранов, будут у них рога или нет.
показать весь комментарий
25.10.2020 13:20 Ответить
не понимаю, а как же прописка? у меня на работе девочки спрашиваю за кого будут голосовать, а они говорят мы не Киевские потому и не голосуем.
показать весь комментарий
25.10.2020 13:20 Ответить
Всего за год кинули страну на 5 лет назад во времена Януковича по каруселям фальсификациям
показать весь комментарий
25.10.2020 13:27 Ответить
И войдет "зе" в историю, как лицо способное сломать даже, то что при Януковиче как-то работало.( А также как пересидент, который приципиально законы не соблюдает. Дай бог, пожалуйста, нам сокращенный "срок" от приговора видеть "зе-ко манду у власти", ведь все разрушат
показать весь комментарий
25.10.2020 13:39 Ответить
Цікаво з якого району. Швидше за все що з районів які межують з Білорусією, - Овруч, Олевськ. Там дивляться білоруське телебачення і як правило голосують за ригів і жопоблок.
показать весь комментарий
25.10.2020 13:52 Ответить
Бо то вже давно має бути голосування через "Дію" , з дому . А не бікати , як мавпи по дільницях , розносячи заразу . І мішки з макулатурою не треба буде до Києва волочити . 21 століття , люди .
показать весь комментарий
25.10.2020 14:12 Ответить
тоді чекісти за нас проголосують
показать весь комментарий
25.10.2020 15:57 Ответить
Старые добрые карусели вернулись )
показать весь комментарий
25.10.2020 15:05 Ответить
Опазажопа небось старается.
показать весь комментарий
25.10.2020 16:15 Ответить
 
 