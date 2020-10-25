Организаторов "опроса Зеленского" отгоняют от участков. ФОТО

В Сумах волонтеров всеукраинского опроса, инициированого президентом Владимиром Зеленским, отгоняют от избирательных участков.

Об этом сообщает в Facebook депутат Сумской ОГА Семен Салатенко, передает Цензор.НЕТ.

"Отгоняем опросников от избирательного участка! Документов нет! Полиция бездействует!" - сообщил Салатенко.

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?