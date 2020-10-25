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опрос (2618) Сумы (826)

Организаторов "опроса Зеленского" отгоняют от участков. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Сумах волонтеров всеукраинского опроса, инициированого президентом Владимиром Зеленским, отгоняют от избирательных участков.

Об этом сообщает в Facebook депутат Сумской ОГА Семен Салатенко, передает Цензор.НЕТ.

"Отгоняем опросников от избирательного участка! Документов нет! Полиция бездействует!" - сообщил Салатенко.

Организаторов опроса Зеленского отгоняют от участков 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Волонтеров "опроса Зеленского" фиксируют на избирательных участках. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?
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Организаторов "опроса Зеленского" отгоняют от участков - Цензор.НЕТ 9158
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25.10.2020 13:38
+30
Організаторів "опитування Зеленського" відганяють від дільниць - Цензор.НЕТ 5481

Організаторів "опитування Зеленського" відганяють від дільниць - Цензор.НЕТ 3091
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25.10.2020 14:08
+18
Вопрос был о том, как сегодня ведут себя зебилы.

Ответ: Как всегда - гадят и тикают.
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25.10.2020 13:49
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зафутболить тот Зеленый ящик, это не испортить бюлетень, это случайно... потому вполне благородно.
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25.10.2020 14:11 Ответить
На фото точно "отганяют"?))))
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25.10.2020 13:58 Ответить
Організаторів "опитування Зеленського" відганяють від дільниць - Цензор.НЕТ 1060
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25.10.2020 13:59 Ответить
Жечь на месте!
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25.10.2020 14:04 Ответить


Stah Rozsoha@ElturS 2 ч

Це справді вже злочин - набирати дітей на цю аферу Зеленського під назвою опитування. Треба цих дітей відганяти від дільниць
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25.10.2020 14:08 Ответить
В итоге зе-мразь объявит удобные для себя и кремля пять ответов.
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25.10.2020 14:03 Ответить
вспомнила как камнями бросали в людей, что приехали с Китая. Что сложного ответить на 5 вопросов, я тут не понимаю
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25.10.2020 14:03 Ответить
цыганка тебе на улице честнее погадает, чем эти уличные девки с опросами
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25.10.2020 14:05 Ответить
Изя - мтак вас зовут? Что вы мне тыкаете? На каком основании?
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25.10.2020 14:09 Ответить
А на "Вы" кацапы=зебилы не заработали!
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25.10.2020 14:30 Ответить
Організаторів "опитування Зеленського" відганяють від дільниць - Цензор.НЕТ 5481

Організаторів "опитування Зеленського" відганяють від дільниць - Цензор.НЕТ 3091
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25.10.2020 14:08 Ответить
Вы сами ответили на свой вопрос: вы не понимаете.
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25.10.2020 14:10 Ответить
А я не понимаю людей готовых ответить на какие то вопросы и не имеющих ни каких...даже самых мало мальских гарантий того что их ответы будут подсчитаны правильно.....
И готовых к тому что их мнением грубо говоря подотрутся...и будут манипулировать им...
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25.10.2020 14:20 Ответить
А как ты узнаешь как ответили люди??
Ты будешь сама считать?? Нет..
Будут считать твои знакомые в каждом городе?? Нет..
Есть какие то наблюдатели в том числе и международные?? Нет..
Люди которые будут считать несут какую то уголовную ответственность за неправильный подсчет?? Нет...

Так что увы и ах....вы никогда не узнаете как ответили люди....вы узнаете только то что вам нарисуют....
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25.10.2020 14:30 Ответить
Повторяю еще раз...
я не понимаю людей готовых ответить на какие то вопросы и не имеющих ни каких...даже самых мало мальских гарантий того что их ответы будут подсчитаны правильно...
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25.10.2020 14:33 Ответить
просто человек вам ответил метафорично.
опросы должны быть легитимны, вот все.
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25.10.2020 14:22 Ответить
Демократия мадам.... на этом сайте в спам отправляют пользователи а не админ....
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25.10.2020 14:32 Ответить
Нужны умные люди...а не тупые клоуны....
Потому как опросы нужны...но не в таком виде в каком их сейчас предоставил осел со своим зеленым стадом....
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25.10.2020 14:36 Ответить
Меня меньше всего интересует за кого вы мадам...
Но я вижу что вы за опрос...абсолютно нелегитимный опрос...опрос который уже изначально делается для манипуляций...опрос результаты которого тем кому надо уже известны...нужные им результаты....и это характеризует вас как человека недалекого...
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25.10.2020 14:44 Ответить
да ботва просто и всё
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25.10.2020 15:48 Ответить
Вы случайно не танюха лайф, местная ботва?
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25.10.2020 15:46 Ответить
Бо команда президента - барани . Проводьте прямі референдуми в електронному вигляді , в додатку "Дія" . Тоді і ніхто не заважатиме і результатам можна буде надати статус закону . Пряма демократія , навіть парламент не потрібний буде . Люди самі знають , що для них добре , а що ні . І потужний удар по корупції .
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25.10.2020 14:09 Ответить
Тебе сколько лет то?? Прямая демократия...додаток дия... насмешил...
А контролировать кто будет?? Любой опрос в электронном виде ..это результат в какой базе данных.... помять значения в ячейках базы с помощью скрипта дело нескольких минут....кто базу контролирует того и результат.....
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25.10.2020 14:17 Ответить
Базу контролирует беня через младшего ******, который эту дию внедрял Організаторів "опитування Зеленського" відганяють від дільниць - Цензор.НЕТ 9291
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25.10.2020 15:54 Ответить
А додаток дия...это вообще тупое приложение....максимум что оно может это взять информацию с той или иной базы и вывести ее на экран смартфона....
ВСЕ...на более она ни способна......
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25.10.2020 14:26 Ответить
ну, і Кідайловка в свойом рєпєртуарє



Одесская исти́рия@OdessaHistory 2 ч

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Організаторів "опитування Зеленського" відганяють від дільниць - Цензор.НЕТ 4278
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25.10.2020 14:11 Ответить
Анархия. В 90-е было больше порядка.
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25.10.2020 14:11 Ответить
В 90-х була анархія.
А тепер - Арахамія.
Ето вам нє што-лібо гдє!
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25.10.2020 15:03 Ответить
из статьи не понятно. так кто организовал выборы президент или волонтёры?Организаторов "опроса Зеленского" отгоняют от участков. ФОТОВ Сумах волонтеров всеукраинского опроса, инициированого президентом Владимиром Зеленским, отгоняют от избирательных участков Організаторів "опитування Зеленського" відганяють від дільниць - Цензор.НЕТ 4346
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25.10.2020 14:29 Ответить
Організаторів "опитування Зеленського" відганяють від дільниць - Цензор.НЕТ 2807 Організаторів "опитування Зеленського" відганяють від дільниць - Цензор.НЕТ 9158
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25.10.2020 14:37 Ответить
Я навіть не можу підібрати влучне слово, щоб охарактеризувати це !
Кліпаю очима ...
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26.10.2020 06:44 Ответить
Криминал в том, партия Зе купила по 1200 нривен голоса на выборах. Да -опрос не запрещен. Запрешена агитация за партии в день выборов/ А когда на фартуках написано 5 вопросов от президента - это явка с повинной.
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25.10.2020 14:41 Ответить
Було б дуже добре,якби їх гнали звідусіль поганою мітлою...
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25.10.2020 15:03 Ответить
Один дебильный неуч-президент задал дурацкие вопросы, а миллионы зедебилов сопли жуют!! Вам же сказали просто их игнорировать!! Нет этих дебильных вопросов!! И проходите мимо!!
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25.10.2020 16:09 Ответить
Якщо «волонерам» платили - це спливе, зеленими такими гімно спливе обов'язково
Ящо студентів бюджетників примушували - теж спливе.
Чекаємо
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25.10.2020 17:08 Ответить
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