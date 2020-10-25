Организаторов "опроса Зеленского" отгоняют от участков. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
В Сумах волонтеров всеукраинского опроса, инициированого президентом Владимиром Зеленским, отгоняют от избирательных участков.
Об этом сообщает в Facebook депутат Сумской ОГА Семен Салатенко, передает Цензор.НЕТ.
"Отгоняем опросников от избирательного участка! Документов нет! Полиция бездействует!" - сообщил Салатенко.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.
14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.
15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.
16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?
Пожалуйста, подождите...
Stah Rozsoha@ElturS 2 ч
Це справді вже злочин - набирати дітей на цю аферу Зеленського під назвою опитування. Треба цих дітей відганяти від дільниць
И готовых к тому что их мнением грубо говоря подотрутся...и будут манипулировать им...
Ты будешь сама считать?? Нет..
Будут считать твои знакомые в каждом городе?? Нет..
Есть какие то наблюдатели в том числе и международные?? Нет..
Люди которые будут считать несут какую то уголовную ответственность за неправильный подсчет?? Нет...
Так что увы и ах....вы никогда не узнаете как ответили люди....вы узнаете только то что вам нарисуют....
я не понимаю людей готовых ответить на какие то вопросы и не имеющих ни каких...даже самых мало мальских гарантий того что их ответы будут подсчитаны правильно...
опросы должны быть легитимны, вот все.
Потому как опросы нужны...но не в таком виде в каком их сейчас предоставил осел со своим зеленым стадом....
Но я вижу что вы за опрос...абсолютно нелегитимный опрос...опрос который уже изначально делается для манипуляций...опрос результаты которого тем кому надо уже известны...нужные им результаты....и это характеризует вас как человека недалекого...
А контролировать кто будет?? Любой опрос в электронном виде ..это результат в какой базе данных.... помять значения в ячейках базы с помощью скрипта дело нескольких минут....кто базу контролирует того и результат.....
ВСЕ...на более она ни способна......
Одесская исти́рия@OdessaHistory 2 ч
Студенты Юракадемии на участке в школе №121 голосуют - в приказном порядке!
Оцените, как будущие юристы понимают условия голосования "Все должны быть в масках и дистанция между людьми 1,5 метра".
Отличные специалисты скоро пополнят ряды украинских юристов! #Одесса
А тепер - Арахамія.
Ето вам нє што-лібо гдє!
Кліпаю очима ...
Ящо студентів бюджетників примушували - теж спливе.
Чекаємо