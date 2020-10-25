ОПЗЖ на Луганщине открыто призывает голосовать за своего кандидата, а власть бессильно "жует сопли", - Казанский. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
В Рубежном Луганской области по всему городу открыто висят рекламные борды ОПЗЖ с призывом голосовать за 3-й номер в бюллетене.
Об этом сообщает блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"Многие партии прибегают к похожим трюкам и стараются как-то напомнить о себе в день выборов, но тут уж совсем явная агитация за конкретный номер, под которым идет ОПЗЖ", - отмечает он.
"В воюющей стране партия, открыто связанная с правительством нашего противника, делает, что хочет, плюет на всех, нагло и открыто нарушает закон о выборах, а вся вертикаль власти бессильно жует сопли", - резюмирует Казанский.
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Я
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.3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
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У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
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. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
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А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
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Если бы СН смогла протолкнуть выборы в ДНР, то строили бы там коалицию с Роисей.
Віталій Барабаненко@baraban088 2 ч
В Дружковке выдали бюллетень в уже проставленной галочкой
не сміють забувати історію
кацапсько-українських відносин. Кожного
вбитого кацапами треба пам'ятати. Спільна
історія України та Московії, така ж
кривава як і руки Путіна. За часів
панування Московії, в Україні людей
загинуло більше ніж за всі війни разом
взяті.
Это вам не маскировка агитации под фуловый опрос.
Первое что услышала на своем участке это - Я за Шария...
потом зашла в магазин купить плавленый сырок и в очереди соседке говорю -раньше были 100грм, потом 90грм и уже 75грм - продавщица сует свои ватные мысли - Хотели же в Европу, орали на Майдане , устраивали революции - получайте и не жалуйтесь.
Откуда столько ген. смиття...
Цікаво хто і як складав цей бюлетень?
Одесская исти́рия@OdessaHistory 2 ч
Студенты Юракадемии на участке в школе №121 голосуют - в приказном порядке!
Оцените, как будущие юристы понимают условия голосования "Все должны быть в масках и дистанция между людьми 1,5 метра".
Отличные специалисты скоро пополнят ряды украинских юристов! #Одесса
Как сообщает пресс-служба СБУ, вчера была накрыта преступная группа из бывших и нынешних сотрудников МВД, торговавших оружием, наркотой, занимающаяся рекетом и проплаченными акциями.
Дык власть и ее холуи из числа журнашлюх повесили эту группу на своих партнёров из партии зажидье.
Обое рябое.
Та же Третьякова, избранная от сн всю жизнь обслуживала медведчука и суркиса.