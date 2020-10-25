ОПЗЖ на Луганщине открыто призывает голосовать за своего кандидата, а власть бессильно "жует сопли", - Казанский. ФОТОрепортаж

В Рубежном Луганской области по всему городу открыто висят рекламные борды ОПЗЖ с призывом голосовать за 3-й номер в бюллетене.

Об этом сообщает блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Многие партии прибегают к похожим трюкам и стараются как-то напомнить о себе в день выборов, но тут уж совсем явная агитация за конкретный номер, под которым идет ОПЗЖ", - отмечает он.









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"В воюющей стране партия, открыто связанная с правительством нашего противника, делает, что хочет, плюет на всех, нагло и открыто нарушает закон о выборах, а вся вертикаль власти бессильно жует сопли", - резюмирует Казанский.