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ОПЗЖ на Луганщине открыто призывает голосовать за своего кандидата, а власть бессильно "жует сопли", - Казанский. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

В Рубежном Луганской области по всему городу открыто висят рекламные борды ОПЗЖ с призывом голосовать за 3-й номер в бюллетене.

Об этом сообщает блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Многие партии прибегают к похожим трюкам и стараются как-то напомнить о себе в день выборов, но тут уж совсем явная агитация за конкретный номер, под которым идет ОПЗЖ", - отмечает он.

ОПЗЖ на Луганщине открыто призывает голосовать за своего кандидата, а власть бессильно жует сопли, - Казанский 01
ОПЗЖ на Луганщине открыто призывает голосовать за своего кандидата, а власть бессильно жует сопли, - Казанский 02
ОПЗЖ на Луганщине открыто призывает голосовать за своего кандидата, а власть бессильно жует сопли, - Казанский 03
ОПЗЖ на Луганщине открыто призывает голосовать за своего кандидата, а власть бессильно жует сопли, - Казанский 04

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"В воюющей стране партия, открыто связанная с правительством нашего противника, делает, что хочет, плюет на всех, нагло и открыто нарушает закон о выборах, а вся вертикаль власти бессильно жует сопли", - резюмирует Казанский.

ОПЗЖ на Луганщине открыто призывает голосовать за своего кандидата, а власть бессильно жует сопли, - Казанский 05
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Топ комментарии
+32
ОПЗЖ на Луганщине открыто призывает голосовать за своего кандидата, а власть бессильно "жует сопли", - Казанский - Цензор.НЕТ 1680
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25.10.2020 13:40
+26
ОПЗЖ на Луганщине открыто призывает голосовать за своего кандидата, а власть бессильно "жует сопли", - Казанский - Цензор.НЕТ 6335
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25.10.2020 13:43
+15
ОПЗЖ на Луганщине открыто призывает голосовать за своего кандидата, а власть бессильно "жует сопли", - Казанский - Цензор.НЕТ 5875
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25.10.2020 13:40
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Правила форума Совет форумчан
да кто же в луганске будет голосовать за другую партию?
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25.10.2020 13:35 Ответить
ОПЗЖ на Луганщине открыто призывает голосовать за своего кандидата, а власть бессильно "жует сопли", - Казанский - Цензор.НЕТ 1680
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25.10.2020 13:40 Ответить
набір не повний.
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25.10.2020 13:53 Ответить
ВАТА все стерпит !!!
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25.10.2020 14:14 Ответить
Це ти про себе? А що тоді не своє фото в толчку показав?
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03.12.2020 06:40 Ответить
Ну а у нас на прошлых выборах висели банеры:"Ківа прийде-порядок наведе».Ну за мастурбатора наверно ни кто и не голосовал.
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25.10.2020 14:37 Ответить
Зато, если бы кто то краской облил эти борды, тут бы наши гандоны-полицейские быстро вой подняли!
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25.10.2020 13:38 Ответить
Отже срали ми на ті закони.Хоча закон сам по собі безтолковий.
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25.10.2020 14:35 Ответить
Насмешило,когда журнашлюхи с мураевского "нашканала" назвали Казанского "бандеровцем" и "экстремистом". Добро пожаловать,Денис к нормальным людям))
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25.10.2020 13:40 Ответить
ОПЗЖ на Луганщине открыто призывает голосовать за своего кандидата, а власть бессильно "жует сопли", - Казанский - Цензор.НЕТ 6335
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25.10.2020 13:43 Ответить
У мене на роботі, коли я вранці вітаюсь "доброго ранку, бандерівці" дівки обурюються.
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25.10.2020 16:17 Ответить
ОПЗЖ на Луганщине открыто призывает голосовать за своего кандидата, а власть бессильно "жует сопли", - Казанский - Цензор.НЕТ 5875
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25.10.2020 13:40 Ответить
лучі дабра.
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25.10.2020 13:53 Ответить
Ті українці, що обрали "мир" і "хліб" у 1922-му, вже через десять років їли своїх власних дітей....! . Українці, що "втомлювалися", "зневірювалися", припиняючи підтримувати український повстанський рух у сорокові-п'ятдесяті все одно були або розстріляні, або вислані на Сибір.....! . Смерть і війна приходить в наш дім не через нашу войовничість, а зовсім навпаки, через нашу толерантність, гостинність, по-справжньому мрійливу європейську вдачу, через гуманістичні принципи, якими ми, в силу християнських чеснот, наділяємо нашого одвічного ворога, вбачаючи і в ньому "таку ж людину, що і ми". Але вони розуміють, що ми інші, тому й бажають нам смерті, різними шляхами і у різний спосіб в історичній перспективі доводячи свою справу до кінця. Тому, аби вижити нам треба облишити будь-які сантименти на адресу московітів, зрозумівши одну дуже важливу річ - що б не казали, що б не робили, як не апелювали росіянці до якихось там загальнолюдських цінностей, вірити їм ніколи не можна. Будь-якими шляхами вони будуть робити все можливе, аби приспати нашу увагу, знову повірити в міф про "один народ" лише для того, аби всівшись за одним столом, щоб разом пити за "мир і дружбу", підсипати нам в келих отрути, задушити в "братських обіймах" чи всадити ніж в спину, коли ми потягнемося за найкращим шматком для нашого дорогого гостя. Часом, дійсно, дуже важко уявити всю ступінь їхньої брехні, моральної деградації, підступу та людоненависництва, але для того щоб вижити, нам варто засвоїти головний принцип в спілкуванні з ними - зброя, сила і стійке несприйняття всього, що містить бодай одну смертельну для нас молекулу "рускаго міра" - ось рецепт життя. Все інше веде до загибелі, бо для них "миру" без прикметника "рускій" не буває.!!!!!!!!!!!!!!!!!!



..
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25.10.2020 13:48 Ответить
А шо Порошенко? Тот же 3,.
14
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25.10.2020 13:55 Ответить
ну если власти сопли жуют, а полицаи бездействуют, так на кол сажать супостатов! начиная с агитаторов, горланов, главарей! хотя, в том районе все зажопники. нормальные были бы, уже давно наваляли б этим последышам, до посинения.
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25.10.2020 13:43 Ответить
А не ты ли г-н казанский неистово топил за єту "вертикаль власти" и сейчас работаеш у єтой вертикали фиговым листком в ТКГ?
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25.10.2020 13:47 Ответить
А это инфа дле тех кто постояно орут про преступный режым Порошенка. Реформы при "преступном" правительстве 2014-2019 годов в алфавитном порядке от а до я:
А
Армия
Ассоциация с ЕС
Антикоррупционные органы
Антипутинская коалиция ЕС+США
Автокефалия
Автоматическое возмещение НДС
Б
Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз
Благотворительность - 1,5 миллиарда гривен
Бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бытовая коррупция снижена
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
В
Внешнеполитический вектор (вступление в НАТО и ЕС)
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Выход из экономического кризиса
Возобновление экономического роста
Восстановление предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК)
Г
Гаагский трибунал рассматривает дело против страны-оккупанта
Геополитическая ориентация на цивилизованный Запад
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Д
Децентрализация
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация
Деолигархизация
Дерусификация
Дипломатические победы
Дороги
Джавелины
З
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд долларов
И
Инфраструктурные проекты по всей стране, ремонт и строительство дорог
К
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Л
Летальное оружие из США
М
Мир в подавляющем большинстве областей
Международный авторитет Украины и Президента как главного дипломата
Н
Независимость украинской церкви
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
О
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет личных денег Порошенко
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
П
Патрульная полиция
ПроЗорро
Р
Реформа ВСУ
С
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Сотрудничество с МВФ
Стабилизация ситуации на фронте
Субсидии для нуждающихся
Т
Томос
У
Укрнафта
Укртатнафта
(возвращены государству)
Х
Путин по-прежнему оно
Ф
Федерализация не прошла
Ц
Центры предоставления админуслуг
Э
Экономическая независимость от страны-оккупанта
Экономика Украины растет четыре года подряд (с 2015 года)
Электронные декларации чиновников
Я
"Я - украинец" стало звучать наконец-то гордо. Друзі, заходьте будь ласка на мій український канал(без реклами), є що подивитись, послухати патріотичну музику: https://www.youtube.com/channel/UC-LtSj31vhoQKTcsjjXASug? .
.
.3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
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А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.

view_as=subscriberпітрримайте лайкам, коментом, підпискою, дякую, удачі .\.
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25.10.2020 13:47 Ответить
Зе умеет на рояле...
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25.10.2020 15:59 Ответить
Так они-же для власти - СВОИ... будущие партнёры по "ширке"...
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25.10.2020 13:49 Ответить
Тупой ботинок из СН Качура прямо заявил, что в Лугандоне СН строит коалицию с ОПЗЖ.

Если бы СН смогла протолкнуть выборы в ДНР, то строили бы там коалицию с Роисей.
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25.10.2020 13:55 Ответить







Віталій Барабаненко@baraban088 2 ч

В Дружковке выдали бюллетень в уже проставленной галочкой

ОПЗЖ на Луганщині відкрито закликає голосувати за свого кандидата, а влада безсило "жує соплі", - Казанський - Цензор.НЕТ 5124
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25.10.2020 13:58 Ответить
Ваще красота. А могли даже не выдавать, а сразу кинуть в урну.
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25.10.2020 14:03 Ответить
Правильно. Але і за це їм спасибі, бо допомагають дефективним зробити "правильний" вибір.
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25.10.2020 14:48 Ответить
Українці
не сміють забувати історію
кацапсько-українських відносин. Кожного
вбитого кацапами треба пам'ятати. Спільна
історія України та Московії, така ж
кривава як і руки Путіна. За часів
панування Московії, в Україні людей
загинуло більше ніж за всі війни разом
взяті.
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25.10.2020 13:49 Ответить
от за деякий час дізнаемся який там НАШ УКРАЇНСЬКИЙ Донбас...
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25.10.2020 13:50 Ответить
Домбас завжди був таким. Всі їм щось винні, а голосують тільки "за своїх". Хоть он і бандит, но ето наш бандит.(С)
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25.10.2020 13:58 Ответить
100 пудово
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25.10.2020 19:48 Ответить
А то їхні братани.
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25.10.2020 13:50 Ответить
Вот где решительность!!!

Это вам не маскировка агитации под фуловый опрос.
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25.10.2020 13:52 Ответить
На Дамбассе не нужно этого делать, там все и так их ваторат( , но к сожалению они расползлись по всей Украине и в Киеве портят настроение с утра.
Первое что услышала на своем участке это - Я за Шария...
потом зашла в магазин купить плавленый сырок и в очереди соседке говорю -раньше были 100грм, потом 90грм и уже 75грм - продавщица сует свои ватные мысли - Хотели же в Европу, орали на Майдане , устраивали революции - получайте и не жалуйтесь.
Откуда столько ген. смиття...
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25.10.2020 13:54 Ответить
У бюлетені для голосування до міської ради Києва під № 1 стоїть партія шарія, № 2 жопоблок, № 3 Наш (бєні) край.

Цікаво хто і як складав цей бюлетень?
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25.10.2020 13:57 Ответить
власть не бессильна, она все это крышует.
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25.10.2020 13:57 Ответить
ОПЗЖ на Луганщині відкрито закликає голосувати за свого кандидата, а влада безсило "жує соплі", - Казанський - Цензор.НЕТ 2741
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25.10.2020 14:04 Ответить
Бердянськ: гівно до гівна.
ОПЗЖ на Луганщині відкрито закликає голосувати за свого кандидата, а влада безсило "жує соплі", - Казанський - Цензор.НЕТ 9098
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25.10.2020 14:09 Ответить
ну, і Кідайловка в свойом рєпєртуарє

Одесская исти́рия@OdessaHistory 2 ч

Студенты Юракадемии на участке в школе №121 голосуют - в приказном порядке!
Оцените, как будущие юристы понимают условия голосования "Все должны быть в масках и дистанция между людьми 1,5 метра".
Отличные специалисты скоро пополнят ряды украинских юристов! #Одесса

ОПЗЖ на Луганщині відкрито закликає голосувати за свого кандидата, а влада безсило "жує соплі", - Казанський - Цензор.НЕТ 7847
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25.10.2020 14:13 Ответить
Власть сопли не жует.
Как сообщает пресс-служба СБУ, вчера была накрыта преступная группа из бывших и нынешних сотрудников МВД, торговавших оружием, наркотой, занимающаяся рекетом и проплаченными акциями.
Дык власть и ее холуи из числа журнашлюх повесили эту группу на своих партнёров из партии зажидье.
Обое рябое.
Та же Третьякова, избранная от сн всю жизнь обслуживала медведчука и суркиса.
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25.10.2020 14:30 Ответить
Опзжо сопли не жуют, они делают свое черное дело, а сопли жуют патриоты, если они еще есть.
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25.10.2020 14:46 Ответить
"патриоты" кацапам продались еще в начале 2019-го когда те бегали по Киеву с плакатами: "ротердам-свинарчук-липецк" тем самым привели к власти прокацапского кандидата.
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25.10.2020 14:59 Ответить
А все тому,що влади,яка б дійсно відстоювала інтереси країни,яка воює,в нас немає. Є тільки зборище тупих профанів.
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25.10.2020 14:56 Ответить
Так опзж и зе - это одна команда по уничтожению Украины. Им не впервой творить правовой беспредел
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25.10.2020 14:56 Ответить
Пользуются моментом, пока у власти что-то непонятное
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25.10.2020 15:23 Ответить
Реклама "опзж" повним ходом іде на Ютубі.
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25.10.2020 16:13 Ответить
Это не цифра 3 а буква Зе
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25.10.2020 16:27 Ответить
Прихильники кацапського ворога України,спокійно мешкають,жеруть та серуть в країні.Демократія.
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25.10.2020 16:29 Ответить
А чивой-то Порошенко Мидвиджчука не посадил, а? Липецкая фабрика. Офшоры!
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26.10.2020 03:29 Ответить
 
 