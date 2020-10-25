"Опрос Зеленского" - самая большая избирательная фальсификация в истории Украины, - Порошенко. ФОТО
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Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко считает "опрос Зеленского" самой большой избирательной фальсификацией за всю историю Украины.
Об этом Порошенко сказал после голосования на местных выборах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "ЕС".
"Мы очень твердые и мы не меняем взглядов. И так, как мы голосовали на прошлых и позапрошлых выборах, мы голосуем и на этот раз", - сказал Петр Порошенко.
"Сейчас надо голосовать и поддерживать политическую силу, которая реализует движение Украины в Европейский Союз и не даст никому свернуть с этого пути, обеспечивает реформу децентрализации, инициированную мной и реализованную нашей командой. И препятствует новой власти залезть в карманы общин", - добавил Порошенко.
Порошенко отметил, что при его президентской каденции безупречно, в соответствии с международными стандартами были проведены три избирательные кампании.
"Я надеялся, что Зеленский одумается и эту свою избирательную агитацию, которая отбрасывает нас от Европы, отменит. Сначала это называлось "референдумом", затем "опросом", затем "социологией". А потом назвали тем, чем оно есть на самом деле - незаконной предвыборной агитацией Зеленского и его "слуг". Это самая большая фальсификация в истории Украины", - считает Порошенко.
"Это может быть сравнимо только с фальсификацией при Януковиче в 2004 году. Я очень надеялся, что избирательная кампания Януковича, которая получила название "подсчитай", навсегда уйдет в небытие", - добавил лидер "ЕС".
Порошенко поблагодарил избирателей, которые игнорируют незаконный опрос. "Ничего, кроме вреда Украине, это не принесет", - считает Порошенко.
Отмечается, что Марина Порошенко в комментарии журналистам также рассказала о своих первоочередных задачах в Киевсовете.
"Сегодня мы пришли, чтобы выполнить свой гражданский долг и отдали свои голоса за политическую партию, которая, по нашему убеждению, может быстро и эффективно решить все проблемные вопросы в новом составе Киевского горсовета. Мы в течение последних месяцев не только обращали внимание на проблемные вопросы, но и помогали киевлянам выстоять в тяжелой борьбе с болезнью. Потому что мы видели несостоятельность как центральной, так и городских властей решить такие вопросы", - заявила Марина Порошенко.
По ее словам, новый состав Киевсовета должен сразу пересмотреть бюджет столицы, чтобы выделить дополнительные средства на борьбу с коронавирусом, оборудование, новые кровати и привлечение дополнительного медицинского персонала.
"Также наша команда будет требовать просмотр и аудит предыдущего бюджета Киева для того, чтобы выявить проблемные места и привлечь к ответственности за бездействие виновных", - говорит Марина Порошенко.
По ее словам, последние полгода принесли Украине не только эпидемию коронавируса, но и экономический кризис.
"У нас есть программа для сохранения рабочих мест, поддержки малого и среднего бизнеса. Я уверена, что сегодняшний день - это день экзамена для власти. И уже скоро мы увидим оценку, которую украинское общество поставит власти", - добавила она.
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а этот опрос, пусть и бездарный, покажет чего стоит мздоимец как порох
поэтому он и боится, манипулирует не согласованым законодательством страны
горе, это продажность
за сколько продался, то и получишь
За депутатів з числа ЄС - за наших, рухівських, яких добре знаю.
З приводу "опороса". Пройшовся по всім 5-ди ВД мікрорайону... На нашій, ЖЕКовській - опоросу нема. Так само нема опоросів в дитсадку і в філіалі міської комунальної бібліотеки. Попросту: нема нікого! А на кожній ВД ~2000 виборців (по списку). Опорос є на виході з двох дільниць приміщення(!), на ганку середньої школи (разом там - ~5000 виборців). Стоїть, видно, студент, ледь за 18 (а, може, й того нема), ні до кого не пристає, хто хоче - підходить, опоросується, ну, по підрахункам - кожен десятий, а той двадцятий з тих, хто виходить з ВД, з припіщення школи. В іншій школі, там одна дільниця, ~2500виборців, там пенсіонерка на одному з трьох виїздів (хфірток) території школи, опитує, запрошує "взяти участь". Мене запросила, я і взяв участь - проголосував в клітинках, як і обіцяв "ЗЕЛЕН ПНАХУ", заповнив всі клітинки, і навіть не віддавав бабці "бюлетня" а сам засунув їй в "скриньку".
До ПРоригівських -так ...+ходило в засновниках ..!
.Порошенко та Медведчук. Спільники? (розслідування)
якщо в Google-перекладач на сербській мові ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то переклад як на українську, так і на російську мови буде однаковим - "ПОРОСЯТА"
тебя например как не переводи - на всех языках мира - ***** будет
ПРикинувшись ...ріотом
Выход только один -- Порох должен лично найти, раскрутить и выдвинуть кого-то от своей партии.
...сам народ на такое не способен... -- социально-исторический дефект у украинцев такой...
Этот опрос чтобы напустить людям пыль в глаза пока на востоке Украины происходит тихая оккупация.
Маруся, а шо ж вы 5 лет не требовали, не выявляли и не привлекали? Ну понятно, лепить хатки с Леркой Гонтаревой оно конечно интереснее
Друге питання. То Ви завтра розпустите Верховну Раду, бо вона не відповідає реаліям життя. Вашу силу ніхто ніде не підтримав і вона нижче плінтуса?
Третє питання? Яка буде відповідальність за порушення Конституції, бо опитувачі не просто були біля дільниці, а вони охоронялися поліцейськими.
Четверте питання? За чий кошт був банкет?
П*яте питання. Коли віддасте булаву президенту?