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"Опрос Зеленского" - самая большая избирательная фальсификация в истории Украины, - Порошенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко считает "опрос Зеленского" самой большой избирательной фальсификацией за всю историю Украины.

Об этом Порошенко сказал после голосования на местных выборах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "ЕС".

"Мы очень твердые и мы не меняем взглядов. И так, как мы голосовали на прошлых и позапрошлых выборах, мы голосуем и на этот раз", - сказал Петр Порошенко.

"Сейчас надо голосовать и поддерживать политическую силу, которая реализует движение Украины в Европейский Союз и не даст никому свернуть с этого пути, обеспечивает реформу децентрализации, инициированную мной и реализованную нашей командой. И препятствует новой власти залезть в карманы общин", - добавил Порошенко.

Опрос Зеленского - самая большая избирательная фальсификация в истории Украины, - Порошенко 01

Порошенко отметил, что при его президентской каденции безупречно, в соответствии с международными стандартами были проведены три избирательные кампании. 

"Я надеялся, что Зеленский одумается и эту свою избирательную агитацию, которая отбрасывает нас от Европы, отменит. Сначала это называлось "референдумом", затем "опросом", затем "социологией". А потом назвали тем, чем оно есть на самом деле - незаконной предвыборной агитацией Зеленского и его "слуг". Это самая большая фальсификация в истории Украины", - считает Порошенко.

"Это может быть сравнимо только с фальсификацией при Януковиче в 2004 году. Я очень надеялся, что избирательная кампания Януковича, которая получила название "подсчитай", навсегда уйдет в небытие", - добавил лидер "ЕС".

Опрос Зеленского - самая большая избирательная фальсификация в истории Украины, - Порошенко 02

Порошенко поблагодарил избирателей, которые игнорируют незаконный опрос. "Ничего, кроме вреда Украине, это не принесет", - считает Порошенко.

Отмечается, что Марина Порошенко в комментарии журналистам также рассказала о своих первоочередных задачах в Киевсовете.

"Сегодня мы пришли, чтобы выполнить свой гражданский долг и отдали свои голоса за политическую партию, которая, по нашему убеждению, может быстро и эффективно решить все проблемные вопросы в новом составе Киевского горсовета. Мы в течение последних месяцев не только обращали внимание на проблемные вопросы, но и помогали киевлянам выстоять в тяжелой борьбе с болезнью. Потому что мы видели несостоятельность как центральной, так и городских властей решить такие вопросы", - заявила Марина Порошенко.

По ее словам, новый состав Киевсовета должен сразу пересмотреть бюджет столицы, чтобы выделить дополнительные средства на борьбу с коронавирусом, оборудование, новые кровати и привлечение дополнительного медицинского персонала.

"Также наша команда будет требовать просмотр и аудит предыдущего бюджета Киева для того, чтобы выявить проблемные места и привлечь к ответственности за бездействие виновных", - говорит Марина Порошенко.

По ее словам, последние полгода принесли Украине не только эпидемию коронавируса, но и экономический кризис.

"У нас есть программа для сохранения рабочих мест, поддержки малого и среднего бизнеса. Я уверена, что сегодняшний день - это день экзамена для власти. И уже скоро мы увидим оценку, которую украинское общество поставит власти", - добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За деньги, которые потратят на "опрос" Зеленского, можно было бы купить тысячу кислородных концентраторов, - Порошенко
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Топ комментарии
+55
"Опрос Зеленского" - самая большая избирательная фальсификация в истории Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2339

"Опрос Зеленского" - самая большая избирательная фальсификация в истории Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7909
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25.10.2020 14:10
+53
Погоджуюсь із Президентом!
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25.10.2020 14:08
+34
"Опрос Зеленского" - самая большая избирательная фальсификация в истории Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3399
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25.10.2020 14:24
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Страница 4 из 4
Так и спрашивал бы после подсчета голосов и объявления результатов выборов.
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25.10.2020 15:37 Ответить
А когда и каким законом в Украине разрешили агитацию в день выборов?
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25.10.2020 15:31 Ответить
Парад обосранного зебилья в конце,как это мило)
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25.10.2020 15:41 Ответить
Фальсифікація - це ти ...))
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25.10.2020 15:45 Ответить
Петя, ты хоть обосрись прилюдно, следующий президент не клоун...но и не барыга !!!
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25.10.2020 15:47 Ответить
а ну бабка ванга скажи кто следующий президент?
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25.10.2020 18:17 Ответить
Нафиг оно тебе...подрастёшь, станешь мудрее, будешь более осведомлённым и прозорливым ....а пока попей пивка
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25.10.2020 20:15 Ответить
Шлёпало невнятное, грош цена твоим прогнозам.
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25.10.2020 21:12 Ответить
лично для Петци, а штраф за коррупцию это нормально, вместо пожизненного с конфискацией всего имущества или лишения жизни ?
а этот опрос, пусть и бездарный, покажет чего стоит мздоимец как порох
поэтому он и боится, манипулирует не согласованым законодательством страны
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25.10.2020 15:47 Ответить
Як він покаже, якщо майже ніхто не бере в ньому участі?
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25.10.2020 15:49 Ответить
Ну если ты не принял участие то это не значит что никто. Вон на выборах явка 25 %, тоже можно сказать никто не пришел, и депутаты мандат получат. И все-таки этот соцопрос покажет больше чем другие соцопросы когда опрашивают по 1000 чел., а то и того меньше.
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25.10.2020 19:16 Ответить
Не гальмуй. Хто буде підраховувати голоси? Є хоч якась гарантія, що взагалі будуть підраховувати, а не візьмуть заздалегідь заготовлені цифри?
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25.10.2020 19:26 Ответить
Дениска, если начнут брать штраф за тупость ты разориштся
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25.10.2020 16:19 Ответить
тупость, это не горе
горе, это продажность
за сколько продался, то и получишь
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25.10.2020 19:17 Ответить
А зачем ты продавался?)))
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27.10.2020 00:43 Ответить
Проголосував. Перш за все - за нашу прорухівську партію. Звичайно, це - ЄС.
За депутатів з числа ЄС - за наших, рухівських, яких добре знаю.

З приводу "опороса". Пройшовся по всім 5-ди ВД мікрорайону... На нашій, ЖЕКовській - опоросу нема. Так само нема опоросів в дитсадку і в філіалі міської комунальної бібліотеки. Попросту: нема нікого! А на кожній ВД ~2000 виборців (по списку). Опорос є на виході з двох дільниць приміщення(!), на ганку середньої школи (разом там - ~5000 виборців). Стоїть, видно, студент, ледь за 18 (а, може, й того нема), ні до кого не пристає, хто хоче - підходить, опоросується, ну, по підрахункам - кожен десятий, а той двадцятий з тих, хто виходить з ВД, з припіщення школи. В іншій школі, там одна дільниця, ~2500виборців, там пенсіонерка на одному з трьох виїздів (хфірток) території школи, опитує, запрошує "взяти участь". Мене запросила, я і взяв участь - проголосував в клітинках, як і обіцяв "ЗЕЛЕН ПНАХУ", заповнив всі клітинки, і навіть не віддавав бабці "бюлетня" а сам засунув їй в "скриньку".
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25.10.2020 15:47 Ответить
Ещё тёще забор обгадить не забудь... или она тоже из движа ? "Опитування Зеленського" - найбільша виборча фальсифікація в історії України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6646
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25.10.2020 15:53 Ответить
Бум знати, що Третий армагедец - касапський прихвостень. Тільки така наволоч може обізвати Україниський РУХ "движ"ом.
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25.10.2020 16:01 Ответить
Не тупи *мурка * ... З яких це пір соєве до Руху належить чи належало . "Опитування Зеленського" - найбільша виборча фальсифікація в історії України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1428

До ПРоригівських -так ...+ходило в засновниках ..!
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25.10.2020 16:13 Ответить
Дятелко, тебе Порох по прежнему в портки срет?
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25.10.2020 16:21 Ответить
та так йому насрав, що навіть мітя забув, що з 2001-го року Порох зі своєю партією "Солідарність" - природній союзник РУХу, завжди в коаліції, ще з блоку Ющенка "Наша Україна".
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25.10.2020 16:34 Ответить
..ПаРтейка твого бариги ...була в засновниках Партії обриганів! ...Чи мо він там не був ? .....Чи Пецик таким *поцріотом * не працював на Янека-зека ?
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25.10.2020 16:42 Ответить
чи не головна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. Lvbnhj - нагла цинічна брехня та маніпуляція
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25.10.2020 16:49 Ответить
Факт ? Факт ..який ******* бояться ПРизнати .

.Порошенко та Медведчук. Спільники? (розслідування) "Опитування Зеленського" - найбільша виборча фальсифікація в історії України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5292
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25.10.2020 17:50 Ответить
дмитрик а свежее дерьма у тебя не нашлось? что ж вы такие тупые и неисправимые, а? у тебя наследственность плохая?
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25.10.2020 18:34 Ответить
перхоть, у тебя голос прорезался? ты обрыган вонючий тут гадил все пять лет и теперь продолжаешь. скажи, ты дебил с рождения или это тебя после лоботомии так покрутило?
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25.10.2020 19:06 Ответить
От того РУХа остались одни воспоминания...и я точно не за упоротых дятлов неустанно мечтающих о победах над паРашей и её опарышами, а силу для Победы над кацами брать негде, ибо мы кроме воровать и мзду хапать, ничего не умеем, просран весь потенциал...мне импонируют реалисты, а реальность фиговая...перспектива вообще ховайся !
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25.10.2020 17:51 Ответить
Серед мене причаївся найзапекліший поціновувач таланту найпрогресивнішого 5-го президента-реформатора України, але ж лінгвістична цікавинка має місце бути -
якщо в Google-перекладач на сербській мові ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то переклад як на українську, так і на російську мови буде однаковим - "ПОРОСЯТА"
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25.10.2020 15:59 Ответить
ти ще марсіанською спробуй перекласти.
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25.10.2020 16:02 Ответить
Тобі й сербська сподобалася. Корисні поради давай улюбленій бабці.
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25.10.2020 19:24 Ответить
а что такое "порошенки"?
тебя например как не переводи - на всех языках мира - ***** будет
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25.10.2020 16:02 Ответить
Що, порохоботе? Ретельніше вилизуй смердючу Поросячу дупу, мо «Рошенок» насипе.
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25.10.2020 19:24 Ответить
вот че вас как кацапов все на жопы тянет? ты гей?
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25.10.2020 19:28 Ответить
Вбиваю галант показывает 🐓, вот такая лингвистическая цикавынка
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25.10.2020 16:24 Ответить
Бредишь, шизоид? Галлюцинации - главный признак шизофрении.
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25.10.2020 19:26 Ответить
Лайно серед Вас причаїлося, і ЗЕлені мухи це безпомилково відчувають...
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25.10.2020 16:46 Ответить
Ретельніше вилизуй смердючу Поросячу дупу, мо «Рошенок» насипе.
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25.10.2020 19:27 Ответить
Платівку заїло, зебіле?
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25.10.2020 19:28 Ответить
"Поцілуй мого собаку в сраку"©
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25.10.2020 19:49 Ответить
Ви не втомилися цілувати Зе в те місце, яким він на піаніно грає за те, що він Україну з порноактрисою порівнює? Схоже, що ні.
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25.10.2020 20:03 Ответить
Якщо навіть невелика доза Нудотного Порош(ен)ка викликає серед мене рясне блювотиння, то це не означає прихильність до ЗЕленошмарклевого БлаЗЕня, на рахунок якого я визначився остаточно - ЗЕ-шапіто на чолі зі своїм ЗЕ-фігляром підлягають усуненню від влади. Але свого часу підлягав притягненню до, щонайменше, політичної відповідальності Порохатий Барига і добре, що це відбулося. Та за все потрібно платити. Так склалися обставини, що недолуга ЗЕ-влада і є ціною політичної відповідальності Порохатого Шоколатьє.
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25.10.2020 20:29 Ответить
"Опитування Зеленського" - найбільша виборча фальсифікація в історії України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2674 "Опитування Зеленського" - найбільша виборча фальсифікація в історії України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8126
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25.10.2020 16:05 Ответить
"Опитування Зеленського" - найбільша виборча фальсифікація в історії України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1724
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25.10.2020 16:36 Ответить
А 144 потужних реформ ?
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25.10.2020 16:36 Ответить
Я так розумію шо головний ворог Петра Порошенко,це клован?))А шо там з Ху"лом та Мертвенчуком?
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25.10.2020 16:40 Ответить
..Ти шо !? Тож куми !!! "Опитування Зеленського" - найбільша виборча фальсифікація в історії України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6174
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25.10.2020 16:43 Ответить
Так шо ? Пецик не кум Мертвячука ?..Чи мо він того *малого * що бігав у футболці *раша * не хрестив !?
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25.10.2020 17:23 Ответить
Шо будет с комиком и с тобой,когда Порох корыто возьмёт?)
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25.10.2020 17:00 Ответить
В этот раз народ загонит вас ,нарид,в стойло опять)но в этот раз уже навсегда.
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25.10.2020 17:22 Ответить
Самая большая фальсификация в истории Украины это патриотизм Порошенко.
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25.10.2020 17:22 Ответить
..Ну так
ПРикинувшись ...ріотом "Опитування Зеленського" - найбільша виборча фальсифікація в історії України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6659
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25.10.2020 17:25 Ответить
У вас в лугандоні бути зебілом - це почесно чи вважають трохи іп..нутими?
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25.10.2020 17:34 Ответить
Обидно будет, если Пороха снова выберут в Президенты... -- от того, шо Зеля хуже...
Выход только один -- Порох должен лично найти, раскрутить и выдвинуть кого-то от своей партии.
...сам народ на такое не способен... -- социально-исторический дефект у украинцев такой...
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25.10.2020 18:01 Ответить
у ваты такая судьба - быть обиженными
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25.10.2020 18:18 Ответить
Я предупредил -- все услышали...*)
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25.10.2020 18:34 Ответить
Его партия так как и он уже никому не нужна.
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25.10.2020 19:27 Ответить
Если превозмочь рвотный рефлекс на Тошнотворного Порош(ен)ка, то опрос ЗЕлёносопельного БлаЗЕня среди меня расценивается не только, как неэффективная косвенная агитация за, надеюсь, провалившееся ЗЕ-шапито, но и как жалкая попытка оценить количество электоральных лохмандеев, которые, не смотря на все зашквары, ещё ведутся на ЗЕ-фигляра.
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25.10.2020 20:03 Ответить
И кому то надо будет отвечать за эту аферу еще никто уголовный кодекс не отменял "Опитування Зеленського" - найбільша виборча фальсифікація в історії України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1261
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25.10.2020 20:10 Ответить
Основатель ПР продолжает выполнять указания ФСБ.
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25.10.2020 20:13 Ответить
Молодец, 5 рублей заработал.
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25.10.2020 22:14 Ответить
Кто бы говорил. Сам то забыл как людей развел. АТО за три дня, курс не больше 13.
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25.10.2020 21:14 Ответить
Потеряйся, зедебил!
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25.10.2020 22:13 Ответить




Этот опрос чтобы напустить людям пыль в глаза пока на востоке Украины происходит тихая оккупация.
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25.10.2020 23:04 Ответить
"Также наша команда будет требовать просмотр и аудит предыдущего бюджета Киева для того, чтобы выявить проблемные места и привлечь к ответственности за бездействие виновных", - говорит Марина Порошенко.

Маруся, а шо ж вы 5 лет не требовали, не выявляли и не привлекали? Ну понятно, лепить хатки с Леркой Гонтаревой оно конечно интереснее "Опитування Зеленського" - найбільша виборча фальсифікація в історії України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4254
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26.10.2020 06:15 Ответить
А чому пане преЗеденте опитувачі із Вашими 5 питаннями розмовляли на ворожій російській мові? То Ви запитували малоросів, чи українців? Якщо українців і Ви президент України, то чому не не державні мові? Це перше питання.
Друге питання. То Ви завтра розпустите Верховну Раду, бо вона не відповідає реаліям життя. Вашу силу ніхто ніде не підтримав і вона нижче плінтуса?
Третє питання? Яка буде відповідальність за порушення Конституції, бо опитувачі не просто були біля дільниці, а вони охоронялися поліцейськими.
Четверте питання? За чий кошт був банкет?
П*яте питання. Коли віддасте булаву президенту?
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26.10.2020 09:32 Ответить
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