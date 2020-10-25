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Более 100 тыс. людей вышли на улицы Минска в последний день "народного ультиматума", - оппозиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Белорусская оппозиция заявляет о более чем 100 тыс. участников протеста в последний день "народного ультиматума" в Минске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на оппозиционные telegram-каналы.

"Более 100 тысяч человек собралось сегодня у Стелы в Минске. Сейчас колонна протестующих движется по проспекту Машерова в сторону Богдановича", - говорится в одном из них.

Более 100 тыс. людей вышли на улицы Минска в последний день народного ультиматума, - оппозиция 01
Более 100 тыс. людей вышли на улицы Минска в последний день народного ультиматума, - оппозиция 02
Более 100 тыс. людей вышли на улицы Минска в последний день народного ультиматума, - оппозиция 03
Более 100 тыс. людей вышли на улицы Минска в последний день народного ультиматума, - оппозиция 04
Более 100 тыс. людей вышли на улицы Минска в последний день народного ультиматума, - оппозиция 05

Фото/видео - TUT.by

Смотрите также: На женский марш в Минске вышли до пяти тысяч человек, в поддержку Лукашенко собрались 20. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Особенно массовые выступления оппозиции происходят в Минске по воскресеньям.

Основной соперник Лукашенко на выборах Светлана Тихановская через несколько дней после выборов уехала в Литву из-за давления силовиков. 13 октября Тихановская поставила ультиматум Лукашенко: он до 25 октября должен объявить о своём уходе, иначе будет начата "национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах".

Среди требований также освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах".
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Топ комментарии
+31
Потом на работу, дальше любезничать с кацапами...
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25.10.2020 15:23
+24
Более 100 тыс. людей вышли на улицы Минска в последний день "народного ультиматума", - оппозиция - Цензор.НЕТ 4840
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25.10.2020 15:39
+17
...а потом начнется новый последний-припоследний ультиматум)...Шел 2027 год.Падал первый снег.На улицы Минска вышло 750 тыс.человек в последний день "Китайского предупреждения"...Сонный Лукашенко приоткрыл шторы,выглянул в окно,лениво зевнул..."К морозу,наверное,раз пенсионеров нет ...",-подумал Прусак и пошел бульбу хавать...
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25.10.2020 15:32
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Раз на тиждень. В інші дні всі зайняті своїми справами. Виходить так.
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25.10.2020 18:57 Ответить
не рыбку съесть ,не на ... сесть
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25.10.2020 16:03 Ответить
и косточкой не подавиться
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25.10.2020 16:05 Ответить
Другие агенства сообщают о 5 тыс
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25.10.2020 16:06 Ответить
Новости Сранска и Сысрани
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25.10.2020 16:07 Ответить
Последний день, ПЕРВОГО ультиматума
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25.10.2020 16:07 Ответить
🙄🤭😂😂😂 Пашиняна уже выбрали.
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25.10.2020 16:09 Ответить
Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція - Цензор.НЕТ 3740 Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція - Цензор.НЕТ 4226
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25.10.2020 16:09 Ответить
100 000 ))) еслибы среди них было СТО-100 СВОБОДНЫХ С РОЖДЕНИЕ УКРАИНЦОВ С МАЙДАНА !!! - сегодня эти толпу "кричалок" не смотрели с ЮМОРОМ))) ктота мне сейчас ответит ))у Беларусов новое тактика ))) ест 2 пути СВОБОДА УКРАИНСКОЕ И рабство русское.ТРЕТЕГО НЕ ДАНО !!!
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25.10.2020 16:10 Ответить
Отличная стори, особенно при учете, что у власти клоун и опзж рвется к власти.
В то время, когда чуть ли не по всем областям жоппоблок в топе, но надо ж бульбашей учить как жить.
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26.10.2020 01:14 Ответить
ага, малавата будзе...



NowBelarus@NowBelarus 28 мин

The colors of freedom and democracy #Belarus #StandWithBelarus

Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція - Цензор.НЕТ 4047
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25.10.2020 16:13 Ответить
На нас нападае НАТО, я аб'яўляю ваеннае становішча, мне шкада што так адбылося. Де отой мой автамат?
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25.10.2020 16:14 Ответить
Простите Я вмешиваюс в Беларусские "протесты" .но не всем дано радитса УКРАИНСКИМ СВОБОДНОМ И ДАСТОЙНЫМ !!! СЛАВА УКРАИНЕ И АЗЕРБАЙДЖАНУ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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25.10.2020 16:15 Ответить
У них еще все впереди. Азербайджан тоже 30 лет готовился освобождать СВОЮ землю.
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25.10.2020 19:02 Ответить
Elxan Fuad Turan,я тебя очень уважаю,но не надо обижать Беларусов: в Киеве на Майдане тоже все не сразу получилось, аж пока Правый Сектор не начал петрушить "беркутовцев"
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26.10.2020 00:41 Ответить
Якщо вони розійдуться надвечір, то це усього лише масова прогулянка
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25.10.2020 16:17 Ответить
Запевай ,ПУТИН-***** - ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-Ла-ЛА-ЛА-ЛА... Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція - Цензор.НЕТ 5394
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25.10.2020 16:35 Ответить
Що Ви? Там такого можуть вигнати геть як провокатора Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція - Цензор.НЕТ 670
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25.10.2020 16:54 Ответить
А я аж заскучав. Давно не писали про білорусів. Але-ні! Все йде своїм чередом. Квіти носять, танці продовжуються.
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25.10.2020 16:45 Ответить
Дугин на полном серьезе предлагал «водить хороводы». Да-да, буквально: водить хороводы, прыгать через костер, бренчать на балалайке. В этом действии, с точки зрения философа, заключался высокий сакральный смысл - как в языческих дионисийских мистериях, отмечающих солнечные, лунные, маточные природные циклы. Призыв водить хороводы может показаться (и кажется очень многим - в том числе и большинству водящих) шутовским, но на самом деле он жреческий, шаманский.
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25.10.2020 17:22 Ответить
Бурление ватных говен.
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25.10.2020 16:54 Ответить
Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція - Цензор.НЕТ 4020
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25.10.2020 17:02 Ответить
Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція - Цензор.НЕТ 4917
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25.10.2020 17:04 Ответить
Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція - Цензор.НЕТ 199
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25.10.2020 17:05 Ответить
Это мы тоже проходили....

Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція - Цензор.НЕТ 3600
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25.10.2020 18:04 Ответить
Более 100 тысяч человек собралось сегодня у Стелы в Минске

Минчане массово скупают крупы, макароны, соль и туалетную бумагу
Стелла Плача...
https://charter97.org/ru/news/2020/10/25/398213/
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25.10.2020 17:10 Ответить
Пуйло отвел свои проблемы на беларашу))
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25.10.2020 17:27 Ответить
Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція - Цензор.НЕТ 2837
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25.10.2020 17:34 Ответить
А що у них планового вибивання вати сьогоні не було?
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25.10.2020 17:35 Ответить
Нормальна стратегія, власне "стратегія" а не "тактика". Поступово і твердіше делегітимізовує калгазника, вже ніхто, навіть +уйло не скаже що то якісь радикали за польські чи американські гроші те замутили.
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25.10.2020 17:37 Ответить
Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція - Цензор.НЕТ 2889 Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція - Цензор.НЕТ 2406
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25.10.2020 17:37 Ответить
Шо, опять уныло пошляются по улицам и на диван раша тв смотреть? Я думаю, шо когда самым упоротым настопиз-т бестолково тынятся по проспектам - Лука с помощью ОМОНА сам будет их выгонять на улицу. Белоруская фишка - брожение выходного дня по улицам национальная идея.
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25.10.2020 18:09 Ответить
А украинцев теперь на улицу и палкой не выгонишь.
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25.10.2020 18:18 Ответить
в эти минуты пошел жёсткий разгон, мусора пременяют все спец средства
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25.10.2020 18:34 Ответить
Чего и следовало ожидать. Завтра всем на работу.
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25.10.2020 19:01 Ответить
вышли .... и зашли
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25.10.2020 18:40 Ответить


Dr.Swine@drunken_swine 47 мин

Беларусьі. Пагоня - гета кагда вьі ментов даганяеце, а не наадварот.
Разверні пагоню! Вораг пазаду!
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25.10.2020 19:40 Ответить
я смотрю, уважаемы украинские комментаторы забыли, что на майдане было только 5000 человек с ноября по февраль. Остальные комментаторы из киева грели жопы на диванах и смотрел как Зеленский развлекает **** москалей.
А мы выходим без оружия 11 недель подряд по 200000 человек (это 10% минска) и по всей стране (даже, лять я Ушачах) против бронетехники и самого многочисленного омона и ВВ в мире.
Коктели будут, не ссыте.
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26.10.2020 00:28 Ответить
Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція - Цензор.НЕТ 9363 Александр Гордеев 0ce3683a,Друже, главное знай: украинцы,которые стояли на Майдане,с Беларусов не смеются
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26.10.2020 00:49 Ответить
все нормально . вы молодцы . тут росийских троллей полно они гонят дезу и потенциально пытаются настроить украинцев против беларусов . тактика такая разделяй и властвуй . пару тройку полезных идиотов покупается .
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26.10.2020 03:05 Ответить
В Белоруссии с помощью мусорных пакетов люди сооружают чучела силовиков и развешивают их на деревьях в разных местах города Брест. Некоторые из них снабжены надписями. https://uainfo.org/blognews/1603535454-v-belorusskom-breste-razveshali-trupy-silovikov-foto.html
Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція - Цензор.НЕТ 6836
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26.10.2020 00:58 Ответить
Молодцы белорусы! Все же много людей с достоинством. Поддерживаю.
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26.10.2020 07:44 Ответить
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