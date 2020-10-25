Более 100 тыс. людей вышли на улицы Минска в последний день "народного ультиматума", - оппозиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Белорусская оппозиция заявляет о более чем 100 тыс. участников протеста в последний день "народного ультиматума" в Минске.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на оппозиционные telegram-каналы.
"Более 100 тысяч человек собралось сегодня у Стелы в Минске. Сейчас колонна протестующих движется по проспекту Машерова в сторону Богдановича", - говорится в одном из них.
Фото/видео - TUT.by
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.
Особенно массовые выступления оппозиции происходят в Минске по воскресеньям.
Основной соперник Лукашенко на выборах Светлана Тихановская через несколько дней после выборов уехала в Литву из-за давления силовиков. 13 октября Тихановская поставила ультиматум Лукашенко: он до 25 октября должен объявить о своём уходе, иначе будет начата "национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах".
Среди требований также освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах".
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В то время, когда чуть ли не по всем областям жоппоблок в топе, но надо ж бульбашей учить как жить.
NowBelarus@NowBelarus 28 мин
The colors of freedom and democracy #Belarus #StandWithBelarus
Минчане массово скупают крупы, макароны, соль и туалетную бумагу
Стелла Плача...
https://charter97.org/ru/news/2020/10/25/398213/
Dr.Swine@drunken_swine 47 мин
Беларусьі. Пагоня - гета кагда вьі ментов даганяеце, а не наадварот.
Разверні пагоню! Вораг пазаду!
А мы выходим без оружия 11 недель подряд по 200000 человек (это 10% минска) и по всей стране (даже, лять я Ушачах) против бронетехники и самого многочисленного омона и ВВ в мире.
Коктели будут, не ссыте.