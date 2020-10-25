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Сумская область (1837) ОПОРА (247) Айвазовская Ольга (122)

На Сумщине фейковая избирательная комиссия организовала голосование в сельсовет Сосновки, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Сумской области работает незаконная участковая избирательная комиссия, которая организовала голосование в сельский совет села Сосновка. Полиция начала уголовное производство по данному факту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Национальной полиции.

Отмечается, что о деятельности незаконного избирательного участка узнали во время мониторинга в Интернете событий, связанных с предвыборной кампанией.

"Установлено, что в центре населенного пункта, в помещении дома культуры, неизвестные лица по предварительному сговору между собой открыли так называемый дополнительный избирательный участок, где раздаются напечатанные собственными силами бюллетени… Правоохранители установили, что лица, которые организовали имитацию участка, не только установили предусмотренные законодательством реквизиты, но и разослали местным жителям приглашение на голосование. Сейчас установлено, что к организации этого "избирательного участка" может быть причастен один из местных предпринимателей, однако данная информация уточняется", - говорится в сообщении.

На Сумщине фейковая избирательная комиссия организовала голосование в сельсовет Сосновки, - полиция 01

Отмечается, что дело начато по ч.1 ст.157 Уголовного кодекса Украины (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя). Устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется следствие.

На Сумщине фейковая избирательная комиссия организовала голосование в сельсовет Сосновки, - полиция 02

Ранее о работе незаконной участковой избирательной комиссии сообщила председатель гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

По ее словам, "комиссия" организовала голосование в сельский совет общины, отказывающейся входить в состав ОТГ.

"Действует она под идентичным номером, как и настоящая УИК - 590211. Бюллетени напечатали самостоятельно. Избиратели идут на тот участок и голосуют…. У фейкового участка играет музыка и людей приглашают на голосование, они идут на самопровозглашенный участок вместо настоящего, а в настоящий очень низкая явка", - сообщила Айвазовская.

По словам представителя "Опоры", нелегальный участок находится в помещении частной формы собственности.

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Топ комментарии
+11
Не понял...

Фейковой соцслужбе можно организовывать незаконную агитацию ЗЕ и СН, а фейковой комиссии голосование в сельсовет нельзя?

Как так?
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25.10.2020 15:48
+5
Какие шустрые.. и какие оборзевшие..
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25.10.2020 15:39
+3
А якби в сій час не проголосували папріколу,такого бардака не було б.
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25.10.2020 15:53
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Какие шустрые.. и какие оборзевшие..
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25.10.2020 15:39 Ответить
Незаконно об'єднувати селещні ради всупротив бажання жителів!
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25.10.2020 15:43 Ответить
Не понял...

Фейковой соцслужбе можно организовывать незаконную агитацию ЗЕ и СН, а фейковой комиссии голосование в сельсовет нельзя?

Как так?
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25.10.2020 15:48 Ответить
Що там роблять мусора?
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25.10.2020 15:49 Ответить
А якби в сій час не проголосували папріколу,такого бардака не було б.
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25.10.2020 15:53 Ответить
Це неподобство із об'єднанням селищних рад розпочав ще барига.
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25.10.2020 16:09 Ответить
неподобство началось еще 1917 году...с "фабрики рабочим","земля крестьянам".то есть с нарушения законов и пренебрежения частной собственностью...
а некоторых до сих пор борыги мозги елозят На Сумщині фейкова виборча комісія організувала голосування до сільради Соснівки, - поліція - Цензор.НЕТ 1325
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25.10.2020 16:18 Ответить
Да какая уже разница... На Сумщине фейковая избирательная комиссия организовала голосование в сельсовет Сосновки, - полиция - Цензор.НЕТ 1046
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25.10.2020 15:59 Ответить
Народовладдя як заявлял великий зеля
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25.10.2020 16:02 Ответить
Так это ж сюжет к фильму Ва-Банк!
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25.10.2020 17:13 Ответить
Сільській громаді не дають обрати собі сільську раду, а анексуюють проти волі всіх мешканців у якесь опг. Це авторитаризм, а не демократія і є порушенням виборчих прав мешканців сільської громади, політично мотивовані незаконні кримінальні переслідування.
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25.10.2020 17:19 Ответить
 
 