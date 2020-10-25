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местные выборы (2145) Харьков (6515) экзитпол (210)

Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Харькову: Кернес - 57,9%, Фельдман - 12,12%, Кучер - 11,98%. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сразу после закрытия избирательных участков Савик Шустер в прямом эфире объявил результаты собственных экзитполов из 12 городов Украины.

По данным социологов, на выборах мэра Харькова голоса распределились таким образом:

Экзитпол Савик Шустер Студии по Харькову: Кернес - 57,9%, Фельдман - 12,12%, Кучер - 11,98% 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Киеву: Кличко - 45,93%, Попов - 9,62%, Верещук - 8,53%, Кучеренко - 7,82, Притула – 7,27%

Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.

Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+47
Первый раз мертвец выиграл выборы.
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25.10.2020 20:14
+33
Кернес, который вобще незнамо в каком состоянии.

Прям вечный жид.
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25.10.2020 20:17
+33
100%

Харків"яни доказали - їх можна доїти далі.
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25.10.2020 20:18
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Извиняюсь-район Воскресенки
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25.10.2020 22:23 Ответить
Всем спокойной ночи.
Напоследок ещё раз прошу беспокоиться исключительно теми населенными пунктами в которых проживаете.
И вся тема сойдёт на нет ибо харьковчане сами знают что им делать и кого в мэры выбирать
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25.10.2020 22:25 Ответить
Как бы из-за таких как ты (не буду оскорблять) там скоро АТО не пришлось проводить.
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25.10.2020 23:31 Ответить
Кацапе! Як би ти не відділяв Харків від України - цей дохлий номер у тебе не пройде. Ватка харківська така сама, як ватка лугандонська, через вас нам Європи поки не бачити, доведеться чекати, коли ви всі повиздихаєте, чи від голоду, чи від старості.
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26.10.2020 01:17 Ответить
Оказывается харькаучане знатные некрофилы)))
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25.10.2020 23:30 Ответить
в комментариях - куча людей, вообще не владеющих темой Харькова
несут какой-то бред
у самих в городах насрано, а они в Гепу тыкают...
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25.10.2020 23:32 Ответить
чей крым?
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26.10.2020 03:01 Ответить
мой

и не твой, козломордый
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26.10.2020 07:34 Ответить
а должен быть украинский, тупица. Как можно радеть за крым и за гепу одновременно, порохоботы совсем отупели
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26.10.2020 09:30 Ответить
Харків'яни, вибачте, але ви невиліковні. Як можна було знову проголосувати за Гєпу? Може ви там вже і з ху#лом добазарились, що Харків йому здасте та буде у нас вже замість Лугандона - Харклугдон.
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25.10.2020 23:49 Ответить
А может займетесь делом,и у себя в не знаю уж каком населенном пункте хоть лампочку вкрутите на главном фонаре? Сидит такой вот спец по Харькову ни разу тут не бывавший и пишет рогульские писульки.
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26.10.2020 02:03 Ответить
кыш, вата
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26.10.2020 03:03 Ответить
Дебил номерной
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26.10.2020 06:52 Ответить
твое мнение, вата, никто не спрашивал
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26.10.2020 09:28 Ответить
ватный криминальный психопат гепа выиграл выборы не приходя в сознание.
туловище - мэр.
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26.10.2020 03:04 Ответить
Справедливости ради - список кандидатов в Харькове - как-то не очень. Абрамичев и подобные - кто их знает? Мало быть "хорошим" человеком. Одного уже презом выбрали, выбрали и депутатов от него - теперь не знают, где их искать с обращениями. Гепа - опасный продажный вор, но тут уже у народа сыграло "шоб хуже не было".
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26.10.2020 06:05 Ответить
Что-то нет вестей из Шарите...Вспомнилась книга "Голова профессора Доуэля", к чему бы?😵
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26.10.2020 06:46 Ответить
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