Экзитпол "Савик Шустер Студии": Во Львовский горсовет проходят ЕС, "Самопомич", "Голос", ВО "Свобода" и "Варта". ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сразу после закрытия избирательных участков Савик Шустер в прямом эфире объявил результаты собственных экзитполов из 12 городов Украины.
Пятипроцентный барьер в горсовет Львова преодолели "Европейская Солидарность" (30.74%), "Самопомич" (24.12%), "Голос" (9.78%), ВО "Свобода" (7.52%), "Варта" (5.06%).
Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.
Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).
Пожалуйста, подождите...
Поздравляю Львов и его граждан с победой!
Толєрантность на марші.
А Тимошенковский блок хоть где-то вошел в тройку лидеров?
Или Восток для них слишком восточный, Запад слишком Западный, а Центр неблагодарные скоты.
журналисты спросят: "Яка побЭда?!".. а баба Йюля им ответит: "От така побЭда!"
Правда ЗЕ, когда обсирается, еще ржать начинает.
У Львові -ще на минулих виборах...
На цих всі свої ТВК просто розпродала...
Тут еще несколько упоротых бегает, но они уже даже не признаются от чего у них так болит.
якщо екзитпул відповідає дійсності,то
Все залежить від того,під кого ЛЯЖЕ новоспечена партія" Варта". .Інтернет партія колишнього мєнта...
Самопоміч + Голос +Варта -це більшість у міськраді ,І якщо мер Садовий -Дерибан Львова ВИЙДЕ НА НОВІ ВИСОТИ.
Підтримувати Порошенко,котрий виставив Сиютку від ЄС і одночасно Садового -мера...