Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Николаеву: Сенкевич - 40,78%, Чайка - 26,77%, Домбровская - 16,81%. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сразу после закрытия избирательных участков Савик Шустер в прямом эфире объявил результаты собственных экзитполов из 12 городов Украины.
По данным социологов, на выборах мэра Николаева голоса распределились таким образом: Сенкевич - 40,78%, Чайка - 26,77%, Домбровская - 16,81%.
Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.
Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).
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Какие ... за него голосовали?
а щас около 50%-прогресс налицо!
остальные 50%-проукраинские партии: Слуга Народу,Пропозиция и ЕС
но особенно радует,что николаевцы отпетрушили агента ФСБ Пальчевского
сосна фсё
какое отношение имеешь к городу?
Хотя конечно город можно сделать ухоженым, если порошенковские ублюдки снова Сенкевича на пару лет от руководства городом не отстранят, как на прошлой каденции.
І можна говорити про те що народ " наївся "досхочу нових ліц , і тепер почався відкат знову до старих .
реально, кроме Сенкевича некого было выбирать