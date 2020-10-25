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горсовет (659) Николаев (2008) Шустер (681) экзитпол (210)

Экзитпол "Савик Шустер Студии": В Николаевский горсовет проходят ОПЗЖ, "Пропозиція", "Слуга народа", ЕС, партия Шария и "Наш край". ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сразу после закрытия избирательных участков Савик Шустер в прямом эфире объявил результаты собственных экзитполов из 12 городов Украины.

Пятипроцентный барьер в горсовет Николаева преодолели ОПЗЖ, "Пропозиція", "Слуга народа", ЕС, партия Шария и "Наш край".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Николаеву: Сенкевич - 40,78%, Чайка - 26,77%, Домбровская - 16,81%. ИНФОГРАФИКА

Экзитпол Савик Шустер Студии: В Николаевский горсовет проходят ОПЗЖ, Пропозиція, Слуга народа, ЕС, партия Шария и Наш край 01

Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.

Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Также смотрите: Люди не верят в коронавирус, а в больницах уже заканчиваются места, - мэр Николаева Сенкевич. ВИДЕО

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+21
Ого, сепаратнёй воняет и шмария пропустили-дно!
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25.10.2020 22:11
+21
яким чином?! заборонити дебілам ходити на вибори?
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25.10.2020 22:13
+18
Из непрокремлёвских партий - только "Европейская Солидарность"
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25.10.2020 22:12
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Ого, сепаратнёй воняет и шмария пропустили-дно!
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25.10.2020 22:11 Ответить
Південь України ,це дупа!!!)))
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25.10.2020 22:23 Ответить
И не только( Почти везде рыги, плюс шмарий ещё, прокацапское болото доминирует
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25.10.2020 22:30 Ответить
Развалинами Нашего Края и За Майбутне удовлетворен. ОПЗЖ сделало огромный реванш.
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25.10.2020 22:11 Ответить
Нет у Бени майбутнього.
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25.10.2020 22:25 Ответить
Уже нет. Беня проиграл. Зеля его раньше или позже сольет.
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25.10.2020 22:26 Ответить
Зеля даже в уголовных делах остается его младшим партнером.
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25.10.2020 22:31 Ответить
Зеля був,є і лишиться клоуном,лялькою з ганчір"я !!)))
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25.10.2020 22:41 Ответить
Зажопінці,це рішучі та агресивні адепти "Русского мира" ,це реальна загроза суверенітету України та українцям ,як націі !!! Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!!))
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25.10.2020 22:26 Ответить
у Петра Олексійовича був шанс знищити ракову пухлину опзжопників...
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25.10.2020 22:12 Ответить
яким чином?! заборонити дебілам ходити на вибори?
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25.10.2020 22:13 Ответить
Помню как кукарекали, что Порошенко не посадил Кернеса и Труханова. Сейчас вместе с Кернесом и Трухановым повылезала нечисть, имя которой легион и все эти патриоты молчат.
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25.10.2020 22:15 Ответить
Согласен полностью! Кстати реинкарнация Жопоблока и Шариевцы это уже заслуга Зеленского!
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25.10.2020 22:15 Ответить
Ни одной посадки, как и при Зеленском, а дэбилка ты, ходы на выборы, помогло?
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25.10.2020 22:19 Ответить
судити за пограбування країни та зраду,добкіних,вілкулів,медведчуків....
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25.10.2020 22:20 Ответить
Ви говорите про диктатуру а Порошенко будував демократію.
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25.10.2020 22:36 Ответить
ага,терпіти паразитів та іуд це демократія
ну якщо жити по закону-це будувати диктатуру.....чи ви думаєте що на них нічого не можна було знайти? там лише участь допи і гепи у сепарському мітингу чого варта.
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25.10.2020 22:42 Ответить
Знайти можна на будь кого , але це щось має підірвати довіру у прихильників, інакше отримаєш натовп незадоволених людей. А довіра в ті часи коли люди в південно-східні територій України чекали бандерівців які все відберуть була потрібна. Можна багато які теорії зараз строїти, але ті часи були не прості, згадайте що було після майдану і ту розруху. А допа і гепа сиділи як миші, керували харківчанами які їх досі підтримують.
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25.10.2020 23:08 Ответить
Зайва ліберастія шкодить державі !!))
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25.10.2020 22:43 Ответить
Ага, а ще він повинен був поприбирати у кожному підїзді та винести кожному українцю з хати сміття, особисто власною персоною.
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25.10.2020 23:22 Ответить
Только время может их уничтожить. Но если их приводить к власти каждые пять лет, то никуда они не денутся.
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25.10.2020 22:14 Ответить
Из непрокремлёвских партий - только "Европейская Солидарность"
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25.10.2020 22:12 Ответить
а пропозиція? раніше там за ригів 60 відсотків голосували якийсь прогресс.
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25.10.2020 22:22 Ответить
Полностью. сепарня побеждает..Так понимаю что нас скоро ждут новые народные республики.....под радостные визги хохло малоросских скотов голосующих за этих сепаров..пипец скот малороский даже за шария. Шёл 6 год анексии и войны с рашкой...
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25.10.2020 22:12 Ответить
юго-восток - голубой Экзитпол "Савик Шустер Студии": В Николаевский горсовет проходят ОПЗЖ, "Пропрозиція", "Слуга народа", ЕС, партия Шария и "Наш край" - Цензор.НЕТ 95
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25.10.2020 22:15 Ответить
николаев- опзж и шарий.
Еще одни мудилы.
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25.10.2020 22:17 Ответить
Русские школы закрыли а какой вы хотите резуотата в русскоязычном городе
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25.10.2020 22:17 Ответить
А за разговоры дома на русском эскадроны смерти лишают девственности.
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25.10.2020 22:19 Ответить
рускоязычные не значит *************
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25.10.2020 22:22 Ответить
И правильно сделали, что закрыли. Может хоть дети нормальные будут
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25.10.2020 23:03 Ответить
Владимир Лепортов,я сам из Николаева и ни разу не слышал,чтоб кто-нибудь возмущался,что закрыли русские школы Екзитпол "Савік Шустер Студії": В Миколаївську міськраду проходять ОПЗЖ, "Пропозиція", "Слуга народу", ЄС, партія Шарія та "Наш край" - Цензор.НЕТ 3146
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26.10.2020 00:56 Ответить
Привезли нам, якось, поповнення, на все військове з"єднання, на п"ять гарнізонів... Водіїв... Половина - Середня Азія і Кавказ... Ну, і почалося - "Мая твая не панимай...". Ну, ми тих, хто "панимал", на заняття, в класи, а "не панимающих" - на плац, полігон, на господарчі роботи, тренування по ремонту автомобілів... Тобто, практичні заняття, з мінімумом елементарних команд російською... Феноменальний успіх!!! Через тиждень більша половина заговорила російською... Через два тижні з трьох десятків залишилось четверо... До них прикріпили дружину офіцера, узбечку, вчительку російської мови, за освітою, і вона з ними місяць займалася... Те ж саме варто застосовувать, зараз, і до "не панимающих хахляцкій язик"...
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26.10.2020 06:23 Ответить
а еще проще: кто не понимает украинску мову-лишать гражданства (пенсий,пособий )-сразу начнут понимать и станут патриотами Украины
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26.10.2020 13:56 Ответить
"Просто" тільки кішки трахаються... І то, коту ще треба кішку "вмовить"...
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26.10.2020 14:02 Ответить
Ну вот и всё решилось.
Путин побеждает,практически, тотально.
Ждем повторого переименования улиц, красную звезду, снос "Небесной сотни" и визита Владимира Путина! Нарид, мать его так...
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25.10.2020 22:17 Ответить
не ной! раньше в Николаеве за пророссийские партии голосовали 65%
а щас около 50%-прогресс налицо!
остальные 50%-проукраинские партии: Слуга Народу,Прпозиция и ЕС
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26.10.2020 01:00 Ответить
Все, как по писаному.

Где была вата, там и осталась вата. Хождение в вышиванках раз в год сути не поменяло. Дело моды и генеральной линии.
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25.10.2020 22:18 Ответить
чому? відвертих ворогів України -26 відсотків а за януковоча у 2010 році голосували-60 відсотків хоч якийсь прогресс.
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25.10.2020 22:25 Ответить
В 2010-м году войны не было и на пороге не стоял голодный кацап.
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25.10.2020 22:27 Ответить
якщо б вони ще це розуміли,тут фактор Сенкевича та децентралізація спрацювали ,люди вірять що мери з власних кишень щось там роблять а за великим рахунком це досягнення Майдану.
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25.10.2020 22:29 Ответить
я кажу про Миколаїв,частини территорії не "пішла" ії окупували це божа кара дебілам які втратили розум і вибрали Україні зека-президента.
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25.10.2020 22:43 Ответить
Математически сепарня набрала свои 20-30% на юге и востоке. А что в этом удивительного? Все сепары уже рафинировались из скрытой зелени в опзж и шариевцев - оставшиеся это уже не совсем сепары. Так что не все так плохо)
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25.10.2020 22:22 Ответить
это жесть,жопоблок рулит
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25.10.2020 22:23 Ответить
В Николаеве наверное думают, что прийдёт жопоблок к власти, верфи заработают, будут для русни авианосцы строить и двигатели продавать, заживут богато.. Дураки не учатся.
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25.10.2020 22:23 Ответить
Саме риги й не давали нормальному меру працювати. І ось мудрий нарід знову зробив те ж самісіньке. Знову вибрав нормального мера і ригів, які будуть заважати йому працювати.
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25.10.2020 22:34 Ответить
Екзитпол "Савік Шустер Студії": В Миколаївську міськраду проходять ОПЗЖ, "Пропозиція", "Слуга народу", ЄС, партія Шарія та "Наш край" - Цензор.НЕТ 3144
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25.10.2020 22:33 Ответить
В цьому і є "мудрий нарід" !!!)))
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25.10.2020 22:45 Ответить
вони хочуть ковбасу по 2.20 хохло-совки як динозаври можуть лише вимерти (як виборці коммуністичної партії)
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25.10.2020 22:46 Ответить
"За шмат гнилої ковбаси...." !!!)))
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25.10.2020 22:48 Ответить
КТо такие Пропозиция сепарня или не??
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25.10.2020 22:41 Ответить
нє. В Дніпрі Філатов цю партію створив чи очолив, точно не знаю. Але знаю що наш Альбертич з нею ))
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25.10.2020 22:45 Ответить
В Україні з'явилася нова політична сила «Пропозиція». Її заснували мери шести українських міст: Борис Філатов (Дніпро), Олександр Сенкевич (Миколаїв), Олексій Каспрук (Чернівці), Сергій Сухомлин (Житомир), Андрій Райкович (Кропивницький), Андрій Дяченко (Каховка, Херсонська область).
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25.10.2020 22:48 Ответить
от дивна, як на мене, річ, "Пропозицію" створював і мер Миколаєва також, у складі інших проукраїнських мерів, а в самому місті більше 5 відсотків населення віддали свій голос тупому кремлівському блазню - шарію... Дивні справи Твої, Господи...
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27.10.2020 12:52 Ответить
блін, ущипніть мене хто небудь.. "партія" шарія набрала більше 5 відсотків. Невже там така велика концентрвція дебілів у миколаївській області?? Я у шоці, чесно!! Кацапський ягупоп, дресована макака збирає аж 5 відсотків голосів "мудрого" наріду... пляяяяяяяя !!!!
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25.10.2020 22:44 Ответить
Голосувати за шелупонь ,це вже здіпец !!!)))
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25.10.2020 22:47 Ответить
це за межами мого розуміння !!! Я правда у шоці !
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25.10.2020 22:49 Ответить
А за клоуна??)) Такий самий звиздець. У 2014-му я була у захваті від своїх співгромадян. У 2019-му в мене відкрились очі, і я, на жаль, побачила стадо закінчених придурків та неадекватів.
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25.10.2020 22:51 Ответить
Одесса, Николаев, Кривой Рог, Харьков выиграют пророссийские силы, это как раз отрезают кусок Украины как и хотели в 2014 г. выходит типа территория "Новороссии", каменем который мешает РФ стоит только Днепр, а так происходит тихая окупация.



Куда смотрит СБУ.
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25.10.2020 22:51 Ответить
Отчасти. Дебилов, верящих в совдепию и ее реинкарнацию в виде зажепа как источник жратвы, все меньше. Основной их костяк это рафинированные убежденные подкацапники, которые ожидают не жрачки, а именно Украины-новососии. Это их скрепа. И никакой шмат сала их не поколеблет.
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25.10.2020 23:38 Ответить
Николаев голосует за русский мир.Всех на экскурсию в лугандонию и дырляндию
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25.10.2020 22:55 Ответить
Пропозиція (політична партія)
Раніше ця партія мала назву «Нова європейська Україна»

Презентація партії відбулася 19 червня 2020, там, зокрема, були присутні мери таких міст:
Дніпра - Борис Філатов,Миколаєва - Олександр Сєнкевич,Чернівців - Олексій Каспрук,Житомира - Сергій Сухомлин,Кропивницького - Андрій Райкович,Каховки - Андрій Дяченко.Після зміни назви партії у квітні 2020 року на «Пропозицію» її новим очільником став Андрій Пильченко з Дніпра.Пильченко є директором Департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради. 2015 року Андрій Пильченко очолював благодійний фонд «УКРОП», який перед проміжними виборами у 205-му окрузі в Чернігові гречкосіяв - роздавав продуктові набори. Нині фонд перейменовано на БО "БФ «Справа»[прояснити]. Пильченка зазначили в реєстрі головою партії під час її реєстрації, а згодом він став членом політради УКРОПу.
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25.10.2020 22:56 Ответить
лепрозорий...
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25.10.2020 23:00 Ответить
Напомните пожалуйста а при януковиче какой процент у сепаров был в том же Николаеве?)))
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25.10.2020 23:10 Ответить
раньше в Николаеве за пророссийские партии голосовали 65%
а щас около 50%-прогресс налицо!
остальные 50%-проукраинские партии: Слуга Народу,Пропозиция и ЕС

но особенно радует, что николаевцы отпетрушили агента ФСБ Пальчевского!
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26.10.2020 01:02 Ответить
а як вам 5 відсотків, які віддали шарію в цій області??? !!
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27.10.2020 12:54 Ответить
дуже прикро, що ще богато вати в Миколаiвi,на жаль Екзитпол "Савік Шустер Студії": В Миколаївську міськраду проходять ОПЗЖ, "Пропозиція", "Слуга народу", ЄС, партія Шарія та "Наш край" - Цензор.НЕТ 9378
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27.10.2020 19:54 Ответить
Видно, що разом з популістами тут навіки здохла "Родіна" бабулі Юлі.
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26.10.2020 10:06 Ответить
 
 