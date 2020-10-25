Экзитпол "Савик Шустер Студии": В Николаевский горсовет проходят ОПЗЖ, "Пропозиція", "Слуга народа", ЕС, партия Шария и "Наш край". ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сразу после закрытия избирательных участков Савик Шустер в прямом эфире объявил результаты собственных экзитполов из 12 городов Украины.
Пятипроцентный барьер в горсовет Николаева преодолели ОПЗЖ, "Пропозиція", "Слуга народа", ЕС, партия Шария и "Наш край".
Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.
Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).
Пожалуйста, подождите...
ну якщо жити по закону-це будувати диктатуру.....чи ви думаєте що на них нічого не можна було знайти? там лише участь допи і гепи у сепарському мітингу чого варта.
Еще одни мудилы.
Путин побеждает,практически, тотально.
Ждем повторого переименования улиц, красную звезду, снос "Небесной сотни" и визита Владимира Путина! Нарид, мать его так...
а щас около 50%-прогресс налицо!
остальные 50%-проукраинские партии: Слуга Народу,Прпозиция и ЕС
Где была вата, там и осталась вата. Хождение в вышиванках раз в год сути не поменяло. Дело моды и генеральной линии.
Куда смотрит СБУ.
Раніше ця партія мала назву «Нова європейська Україна»
Презентація партії відбулася 19 червня 2020, там, зокрема, були присутні мери таких міст:
Дніпра - Борис Філатов,Миколаєва - Олександр Сєнкевич,Чернівців - Олексій Каспрук,Житомира - Сергій Сухомлин,Кропивницького - Андрій Райкович,Каховки - Андрій Дяченко.Після зміни назви партії у квітні 2020 року на «Пропозицію» її новим очільником став Андрій Пильченко з Дніпра.Пильченко є директором Департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради. 2015 року Андрій Пильченко очолював благодійний фонд «УКРОП», який перед проміжними виборами у 205-му окрузі в Чернігові гречкосіяв - роздавав продуктові набори. Нині фонд перейменовано на БО "БФ «Справа»[прояснити]. Пильченка зазначили в реєстрі головою партії під час її реєстрації, а згодом він став членом політради УКРОПу.
а щас около 50%-прогресс налицо!
остальные 50%-проукраинские партии: Слуга Народу,Пропозиция и ЕС
но особенно радует, что николаевцы отпетрушили агента ФСБ Пальчевского!