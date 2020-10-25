РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4663 посетителя онлайн
Новости Фото Политика Украины Местные выборы-2020
5 001 12
мэр (1631) Ужгород (421) Шустер (681) экзитпол (210)

Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Ужгороду: Андриив - 23,84%, Щадей - 22,73%, Ратушняк - 14,73%. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сразу после закрытия избирательных участков Савик Шустер в прямом эфире объявил результаты собственных экзитполов из 12 городов Украины.

По данным социологов, на выборах мэра Ужгорода голоса распределились таким образом: Андриив - 23,84%, Щадей - 22,73%, Ратушняк - 14,73%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК: Явка на местных выборах составила около 37%

Экзитпол Савик Шустер Студии по Ужгороду: Андриив - 23,84%, Щадей - 22,73%, Ратушняк - 14,73% 01

Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.

Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Также читайте: Порошенко о результатах выборов: Это полное фиаско власти

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+4
Лучше уже запойный Андреев, чем закоксованный зебил. Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Ужгороду: Андриив - 23,84%, Щадей - 22,73%, Ратушняк - 14,73% - Цензор.НЕТ 3369
показать весь комментарий
25.10.2020 22:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Этот "типа экзитпол" получается никто не проводил. Цифры те же, что и в публикуемых перед выборами рейтингах.
Но есть два "но" в этих результатах, которые выдают заказной характер:
1. Чучка - в реальных опросах он набирал буквально несколько голосов, но провластные писали ему 6-7%.
2. Федака - кандидат от патриотических сил, вся семья известные в Закарпатье историки, его реальный рейтинг в районе 5%. Но провластные ему постоянно пишут 1-2%.
показать весь комментарий
25.10.2020 22:47 Ответить
Лучше уже запойный Андреев, чем закоксованный зебил. Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Ужгороду: Андриив - 23,84%, Щадей - 22,73%, Ратушняк - 14,73% - Цензор.НЕТ 3369
показать весь комментарий
25.10.2020 22:37 Ответить
Екзитпол "Савік Шустер Студії" в Ужгороді: Андріїв - 23,84%, Щадей - 22,73%, Ратушняк - 14,73% - Цензор.НЕТ 1777
показать весь комментарий
25.10.2020 22:44 Ответить
У другому турі буде жорстка заруба. Не розумію, як там слуга міг зібрати стільки голосів?
показать весь комментарий
25.10.2020 22:38 Ответить
Тю. Это же Закарпатье, там всегда была вотчина Партии Регионов.
показать весь комментарий
25.10.2020 22:44 Ответить
Порошенко даже тут пролетел
показать весь комментарий
25.10.2020 22:40 Ответить
Ну так по Ужгороду в меры города от ЕС кандидата не было.
показать весь комментарий
25.10.2020 22:47 Ответить
Игорь, у вас паранойя?
показать весь комментарий
25.10.2020 22:47 Ответить
По ходу от его партии никто не баллотировался, это удивительно.
показать весь комментарий
25.10.2020 22:48 Ответить
Они Ратушняку предлагали
показать весь комментарий
26.10.2020 08:01 Ответить
А чому =самовисування=, а не =самовисуванець= ?
показать весь комментарий
25.10.2020 22:51 Ответить
 
 