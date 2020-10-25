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мэр (1631) Черновцы (653) Шустер (681) экзитпол (210)

Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Черновцам: Кличук - 29,1%, Михайлишин - 21,4%, Каспрук - 17,9%, Другановский - 13,6%. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сразу после закрытия избирательных участков Савик Шустер в прямом эфире объявил результаты собственных экзитполов из 12 городов Украины.

По данным социологов, на выборах мэра Черновцов голоса распределились таким образом: Кличук - 29,1%, Михайлишин - 21,4%, Каспрук - 17,9%, Другановский - 13,6%.

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Экзитпол Савик Шустер Студии по Черновцам: Кличук - 29,1%, Михайлишин - 21,4%, Каспрук - 17,9%, Другановский - 13,6% 01

Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.

Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Автор: Анна Судак
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Як мене дратують ці недолугі КлІчук, МихайлІшин ...

Має бути КлИчук, МихайлИшин.
Дебіли. Коверкають мову.
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25.10.2020 22:46 Ответить
Больше тебя ничего не "дратує"?
Ну и слава Богу.
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25.10.2020 22:52 Ответить
КлІчук,МихайлІшин....Навіть прізвища з помилками.
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25.10.2020 22:54 Ответить
 
 