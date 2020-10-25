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Экзитпол "Савик Шустер Студии": В Ужгородский горсовет проходят 8 партий. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

В Ужгородский горсовет проходят "Слуга народа", "Батькивщина", "Рідне Закарпаття", ЕС, ОПЗЖ, "КМКС - партия венгров Закарпатья", "За майбутнє" и "Альтернатива".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.

Пятипроцентный барьер в горсовет Ужгорода преодолели "Слуга народа", "Батькивщина", "Рідне Закарпаття", ЕС, ОПЗЖ, "КМКС – партия венгров Закарпатья", "За майбутнє" и "Альтернатива".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Ужгороду: Андриив - 23,84%, Щадей - 22,73%, Ратушняк - 14,73%. ИНФОГРАФИКА

Экзитпол Савик Шустер Студии: В Ужгородский горсовет проходят 8 партий 01

Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.

Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Также читайте: МИД про агитацию Сийярто в день выборов: "Официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины"

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
партия венгров и опзж в ужгороде??
и слуга народа на 1ом месте??
я думал, после марика, харькова, одессы и николаева меня уже ничего не удивит.
Ужгород пробил дно!!
какая на х* пария венгров????

а партии кацапов у нас нет еще??? где СБУ вообще??
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25.10.2020 22:54
+10
Кремлівська акція "Лишьбинепорошенко" працює !!!)))
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25.10.2020 22:56
+9
Поки служки уродів перші лише на Закарпатті ?
От відбиті.
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25.10.2020 22:53
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Поки служки уродів перші лише на Закарпатті ?
От відбиті.
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25.10.2020 22:53 Ответить
А де ПЕСики перші?
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25.10.2020 23:03 Ответить
Нажаль,поки що лише Львів!!!!)))
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25.10.2020 23:06 Ответить
Так у Львові, здається, Садовий лідер!
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25.10.2020 23:11 Ответить
Ти плутаєшь мера з міськрадою !!)))
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25.10.2020 23:13 Ответить
Вибач!😁
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25.10.2020 23:22 Ответить
Якщо Садовий стане мером у другому турі ,то перемога ЄС стане "пірровою".....


вАрта "ляже під переможця,і тоді Садовий отримає більшість -Самопоміч-Голос -Варта...


Може навіть статись таке,що Садовий ПІСЛЯ ВИГРАШУ У ДРУГОМУ ТУРІ тупо перекупить депутатів "ЄС" ,тоді Порошенко "отримає облизня"...
Наші львіські "патрійоти " такі...
Не захочуть 4 роки бути "відсунутими від корита"...
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26.10.2020 00:07 Ответить
Зелена пліснява,це хлопчиська з брудними попками ,в порівнянні з зажопінцями !!!Зажопінці,це серйозні дядьки !!))
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25.10.2020 23:04 Ответить
Это же местные выборы, а не общенациональные.
Выдвигаться надо было от партий. Узнаваемых брендов не так много. Вот пару известных в городе персонажей и нацепили себе эту лейбу с точки зрения их реальных политических взглядов это вообще ничего не значит.
Так что ничего "отбитого" в этом нет - голосовали за конкретные фамилии, а не за партийную символику.
Вот на парламентских или президентских выборах будем делать выводы, кто "отбитый"
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25.10.2020 23:06 Ответить
Я вот только не понял - вроде бы 5% барьер. Пишут, что Альтернатива (АТОшники) прошла, а по экзит-полу у них 4,86% . . .
Или из-за погрешности допускают, что она прошла ?
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25.10.2020 23:07 Ответить
В Кривом Рогу ещё
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25.10.2020 23:08 Ответить
Точно. Як же ж без =родіни= блазня ?
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25.10.2020 23:09 Ответить
Подивилася.
Ще на Черкащині.
Стидобище.
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25.10.2020 23:09 Ответить
Черкаси завжди були ватними ,місто відставників СА !!!)))
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25.10.2020 23:15 Ответить
Екзитпол "Савік Шустер Студії": В Ужгородську міськраду проходять 8 партій - Цензор.НЕТ 7390
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25.10.2020 23:21 Ответить
Так вони постійно то за Партію Регіонів то за друге лайно голосують.
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25.10.2020 23:12 Ответить
Одним словом-******* !!))
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25.10.2020 23:18 Ответить
***...ке опзж,майже кругом є.Але це все завдяки виборцям.
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25.10.2020 22:53 Ответить
Кремлівська акція "Лишьбинепорошенко" працює !!!)))
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25.10.2020 22:56 Ответить
******* венгерские пролетели со свистом ,******* зеленые еще полетают на своем кукурузнике...
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25.10.2020 22:54 Ответить
Но партия венгров прошла.
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25.10.2020 22:55 Ответить
Це і є зелені ******* !!)))
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25.10.2020 23:00 Ответить
это мизерный мизер а не результат.
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25.10.2020 23:01 Ответить
******* лишаються ********* !!!)))
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25.10.2020 22:54 Ответить
партия венгров и опзж в ужгороде??
и слуга народа на 1ом месте??
я думал, после марика, харькова, одессы и николаева меня уже ничего не удивит.
Ужгород пробил дно!!
какая на х* пария венгров????

а партии кацапов у нас нет еще??? где СБУ вообще??
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25.10.2020 22:54 Ответить
Так это Ужгород. Бывшая вотчина Балог.
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25.10.2020 22:56 Ответить
Ужгород никогда не был вотчиной Балог. Не путайте с Мукачевом
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25.10.2020 23:04 Ответить
Шуфрича тогда. Ужгород подарил нам Шуфрича.
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25.10.2020 23:05 Ответить
Та ладно, многие города "отличились" - замучаемся сейчас фамилии одиозных персонажей со всей Украины вспоминать . . .
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25.10.2020 23:09 Ответить
Є москалів-ОПЗЖ,Майбахи ,зелена пліснява,Шаріки !!!!)))
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25.10.2020 22:58 Ответить
так они хоть не так называются.
А тут прям явно: партия венгров. Каких на х* ср*ных венгров в Украине??
партия венгров должна быть в Венгрии! Точка!
Где СБУ??
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25.10.2020 23:11 Ответить
Хіба сенс змінюється від назви!!!Сенс не в назві ,а в діях !!!))
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25.10.2020 23:20 Ответить
да.

Давайте разрешим еще баллотироваться Единой россии, и скажем, а какая разница??
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25.10.2020 23:24 Ответить
В них є ще Демпартія угорців України,цілком адекватна партія !!)))
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25.10.2020 23:31 Ответить
це ви мені вже контрольний в голову?? дякую.
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25.10.2020 23:34 Ответить
нагадую.. у Закарпатті дуже сильні позиції спіда..ашеної ФСБ РПЦ (кацапського патріархату)...
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26.10.2020 00:09 Ответить
Який х#р допустив до виборів партію Угорців??? Скоро партія Циган з'явиться з такими темпами.... пздц... бракує слів.
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25.10.2020 23:41 Ответить
Отчасти, такая партия существует. Даже две в списке - 11 и 12. Они не из цыган состоят, но за счет цыган планировали выехать во власть.
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26.10.2020 00:18 Ответить
Экзитпол Кремля. Очень полезно.
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26.10.2020 06:10 Ответить
В першому коментарі за мера я виходить помилився. За клоунів і за "смерть", та ще і венгрів в самому Ужгороді? Із Ужгорода вийшла Гадюкагород.
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26.10.2020 10:18 Ответить
 
 