Экзитпол "Савик Шустер Студии": В Ужгородский горсовет проходят 8 партий. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
В Ужгородский горсовет проходят "Слуга народа", "Батькивщина", "Рідне Закарпаття", ЕС, ОПЗЖ, "КМКС - партия венгров Закарпатья", "За майбутнє" и "Альтернатива".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.
Пятипроцентный барьер в горсовет Ужгорода преодолели "Слуга народа", "Батькивщина", "Рідне Закарпаття", ЕС, ОПЗЖ, "КМКС – партия венгров Закарпатья", "За майбутнє" и "Альтернатива".
Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.
Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).
Пожалуйста, подождите...
От відбиті.
вАрта "ляже під переможця,і тоді Садовий отримає більшість -Самопоміч-Голос -Варта...
Може навіть статись таке,що Садовий ПІСЛЯ ВИГРАШУ У ДРУГОМУ ТУРІ тупо перекупить депутатів "ЄС" ,тоді Порошенко "отримає облизня"...
Наші львіські "патрійоти " такі...
Не захочуть 4 роки бути "відсунутими від корита"...
Выдвигаться надо было от партий. Узнаваемых брендов не так много. Вот пару известных в городе персонажей и нацепили себе эту лейбу с точки зрения их реальных политических взглядов это вообще ничего не значит.
Так что ничего "отбитого" в этом нет - голосовали за конкретные фамилии, а не за партийную символику.
Вот на парламентских или президентских выборах будем делать выводы, кто "отбитый"
Или из-за погрешности допускают, что она прошла ?
Ще на Черкащині.
Стидобище.
и слуга народа на 1ом месте??
я думал, после марика, харькова, одессы и николаева меня уже ничего не удивит.
Ужгород пробил дно!!
какая на х* пария венгров????
а партии кацапов у нас нет еще??? где СБУ вообще??
А тут прям явно: партия венгров. Каких на х* ср*ных венгров в Украине??
партия венгров должна быть в Венгрии! Точка!
Где СБУ??
Давайте разрешим еще баллотироваться Единой россии, и скажем, а какая разница??