Экзитпол "Савик Шустер Студии": В Ужгородский горсовет проходят 8 партий. ИНФОГРАФИКА

В Ужгородский горсовет проходят "Слуга народа", "Батькивщина", "Рідне Закарпаття", ЕС, ОПЗЖ, "КМКС - партия венгров Закарпатья", "За майбутнє" и "Альтернатива".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.

Пятипроцентный барьер в горсовет Ужгорода преодолели "Слуга народа", "Батькивщина", "Рідне Закарпаття", ЕС, ОПЗЖ, "КМКС – партия венгров Закарпатья", "За майбутнє" и "Альтернатива".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Ужгороду: Андриив - 23,84%, Щадей - 22,73%, Ратушняк - 14,73%. ИНФОГРАФИКА

Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.

Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

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