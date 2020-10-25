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Экзитпол "Савик Шустер Студии": В горсовет Черновцов проходят 6 политсил. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

В горсовет Черновцов проходят "Единственная альтернатива" (22.14%), "Слуга народа" (14.74%), "Команда Михайлишина" (12.21%), "Европейская Солидарность" (10.85%), "Пропозиція" (8.82%), "Народный контроль" (5.43%).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.

Пятипроцентный барьер в горсовет Черновцов преодолели  "Единственная альтернатива" (22.14%), "Слуга народа" (14.74%), "Команда Михайлишина" (12.21%), "Европейская Солидарность" (10.85%), "Пропозиція" (8.82%), "Народный контроль" (5.43%).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Черновцам: Кличук - 29,1%, Михайлишин - 21,4%, Каспрук - 17,9%, Другановский - 13,6%. ИНФОГРАФИКА

Экзитпол Савик Шустер Студии: В горсовет Черновцов проходят 6 политсил 01

Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.

Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

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Автор: Анна Судак
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бука таки не дал Шарику пролезть в Черновцi .
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25.10.2020 23:04 Ответить
Екзитпол "Савік Шустер Студії": До міськради Чернівців проходить 6 політсил - Цензор.НЕТ 8548
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26.10.2020 05:04 Ответить
А партия "Дракула"?
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25.10.2020 23:04 Ответить
Спєціфічєскій рєгіон, але Юльку, Бєню і Смєшка нарешті прокатали.
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25.10.2020 23:16 Ответить
СН на втором месте.
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25.10.2020 23:36 Ответить
Їхні 14% сенсаційно малі. Я трохи знаю Буковину і сподівався, що там багато наберуть Коломойці (за майбутнє), Юльки, смєшки, ОПЗЖ і СН. А тут така несподіванка. До наріту щось починає доходити.
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25.10.2020 23:40 Ответить
Вони б і набрали би більше, просто у Віталія не дуже гарна репутація.
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26.10.2020 05:05 Ответить
Жах! Свобода менше 2-х, Батьківщина менше 5-ти у Чернівцях! У Запоріжжі Батькивщина непройшла! Добігалася Юля між справедливістю та Коломойським , як і Свобода між олігархами...
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25.10.2020 23:35 Ответить
Щастя, а не жах!
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26.10.2020 00:06 Ответить
"справедливістю"!!?, у вОни воно дуже збочене, якщо не вОна, то все погано, а як добре, а хз, все погано, дайте їй порулить. шкода, що в ВР ще пролізла, тільки шкода від неї, не краще шмарклявих
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26.10.2020 07:26 Ответить
екзитпол від Студії сявіка шлюхстера, це триндець.
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26.10.2020 07:27 Ответить
А що воно дае чи поміняе для міста чи Чернівчан - зайдуть "нові" - старі..., розподілять хто із яких джерел буде "столуватись" , і пішло поїхало далі...- чи хтось надіеться на інше...
Бізнесмен "Рома" - ЕА що, прийшов місто відбудовувати Екзитпол "Савік Шустер Студії": До міськради Чернівців проходить 6 політсил - Цензор.НЕТ 8503 - просто задовольнив ( ще побачим чи пройде у 2 му ... ...) свое "Єго"...
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26.10.2020 09:25 Ответить
Навіть в Чернівцях краще ніж у Франківську.
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26.10.2020 10:22 Ответить
 
 