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горсовет (659) Запорожье (2339) мэр (1631) экзитпол (210)

Экзитпол муниципального телеканала Запорожья: Действующий мэр Буряк набирает 60,6%, в горсовет проходят 4 политсилы. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

По данным экзитпола муниципального телеканала Запорожья, действующий мэр Владимир Буряк одержал победу уже в первом туре.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "ZаБор".

Опрос показывает, что Владимир Буряк набирает 60,6%, Виталий Тишечко - 14,8%, Валерий Прозапас - 11,4%.

Экзитпол муниципального телеканала Запорожья: Действующий мэр Буряк набирает 60,6%, в горсовет проходят 4 политсилы 01

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Партия Буряка занимает первое место и в горсовете, и облсовете, "Слуги народа" везде на втором месте.

Экзитпол муниципального телеканала Запорожья: Действующий мэр Буряк набирает 60,6%, в горсовет проходят 4 политсилы 02
Экзитпол муниципального телеканала Запорожья: Действующий мэр Буряк набирает 60,6%, в горсовет проходят 4 политсилы 03

"Муниципальный телеканал Z, который финансируется за счет городского бюджета и напрямую подконтролен мэрии. При этом ранее у них не было практики проведения экзитполов", - отмечает издание.

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Отметим, что по данным экзитпола Independent Researching Group, новый состав Запорожского областного совета сформируют шесть партий - "Слуга народа" (26%), Оппозиционная платформа "За жизнь" (20,7%), партия В.Буряка "Еднання" (8%), "Европейская солидарность" (8%), Оппозиционный блок (6,5%) и партия "За майбутнє" (6,9%).

Экзитпол муниципального телеканала Запорожья: Действующий мэр Буряк набирает 60,6%, в горсовет проходят 4 политсилы 04
Экзитпол муниципального телеканала Запорожья: Действующий мэр Буряк набирает 60,6%, в горсовет проходят 4 политсилы 05

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+20
Мудрий наріт Запоріжжя в лідерах 🤣🤣🤣
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25.10.2020 23:36
+19
короче всі риги в купу.
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25.10.2020 23:29
+18
Когда ты радуешься непроходу Шария, ведь больше нечему радоваться.
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25.10.2020 23:27
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Когда ты радуешься непроходу Шария, ведь больше нечему радоваться.
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25.10.2020 23:27 Ответить
Ваня , ти що такий занепокоєнний відносно Шарайобіка, хай собі потихеньку відгризає лохторат, від більш серйозних дядьків ,все якась користь від недолугої потвори !!))
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25.10.2020 23:38 Ответить
Не глупи. Представь каково жить в городе с погрызенными шарием горожанами.
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25.10.2020 23:55 Ответить
короче всі риги в купу.
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25.10.2020 23:29 Ответить
Вони вже не риги,вони вже свідомі.
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25.10.2020 23:36 Ответить
Пролетарии такие пролетарии...
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25.10.2020 23:35 Ответить
Мудрий наріт Запоріжжя в лідерах 🤣🤣🤣
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25.10.2020 23:36 Ответить
73% -овий лохторат живішє за всіх живих !!!))))
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25.10.2020 23:41 Ответить
как и во всех городах мрази все подтосовали..вилкулы клички садовые буряки..дно непросветное ватно
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26.10.2020 00:03 Ответить
Запорожці! Здайте Буряка на цукор! Хоч якась користь від нього буде.
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26.10.2020 00:19 Ответить
Ну хоть 3,14даров радикальных в облсовете не будет!
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26.10.2020 00:24 Ответить
Дышать сажей и угарным газом видимо полезно.
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26.10.2020 07:01 Ответить
Кроме Шария ещё Прозапас есть, тоже такая же ху .. . Грязная личность.
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26.10.2020 07:20 Ответить
у тебя буковки "О" в нике не хватает.
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26.10.2020 07:53 Ответить
Это все что вам надо знать с чьей руки кормится эта Independent Researching Group, рыгобанда очередная
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26.10.2020 08:57 Ответить
ОПЗЖ - 20,7......... а ЕС - 8% ..круто к президентским ОПЗЖ может стать просто лидером..))))
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26.10.2020 09:23 Ответить
ватная питарастия..как я выхожу и три бабки сидят среди нихсоседка и все твари за буряка сволочи..их только могилы исправят
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30.10.2020 12:27 Ответить
 
 