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Новости Фото Политика Украины Местные выборы-2020
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местные выборы (2145) опрос (2618) рейтинг (1617) явка (146)

Украинцы в основном не ходили голосовать по состоянию здоровья или потому что не проживают по месту прописки, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты опроса украинцев о причинах, по которым они не приняли участие в местных выборах 25 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные, обнародованные на сайте "Рейтинга", большинство респондентов ответили, что не пошли голосовать по состоянию здоровья.

Так, 20% опрошенных сообщили, что не голосовали из-за плохого самочувствия, 19% - из-за того, что не проживают по месту прописки, 15% были заняты в день выборов, 14% - не знали, за кого голосовать, 12% - не интересовались выборами.

При этом 10% респондентов не пошли на выборы из-за эпидемии коронавируса, 4% сообщили, что в их городе или селе нет выборов, а еще 4% отсутствовали в списках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК: Явка на местных выборах составила около 37%

Украинцы в основном не ходили голосовать по состоянию здоровья или потому что не проживают по месту прописки, - опрос Рейтинга 01

Отметим, что опрос "Рейтинга" проводили во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 9947 респондентов: в т.ч. 1200 респондентов методом опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Опросы тех, кто не голосовал на выборах, проводили на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Погрешность репрезентативности: не более 2,8% Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 56% граждан считают, что ситуация на региональном уровне после местных выборов не изменится, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Неправильно. Мы живем так, как голосуем. Тогда чего недоволен?
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26.10.2020 00:23
+6
Тогда чего варнякаешь если сдался без борьбы? Голосовать не только право, а и обязанность. Ты добровольно отдал право дебилам управлять твоей жизнью.
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26.10.2020 00:47
+5
Українці не ходили на ви бори бо обирати нікого,навіть з того лайна що пропанували. Украинцы в основном не ходили голосовать по состоянию здоровья или потому что не проживают по месту прописки, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1956
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26.10.2020 00:26
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26.10.2020 00:17 Ответить
Неправильно. Мы живем так, как голосуем. Тогда чего недоволен?
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26.10.2020 00:23 Ответить
Зря. А мог бы вбить и свой гвоздь в гроб СН.
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26.10.2020 00:43 Ответить
Ти чомусь себе забув порахувати: за твоєю ж логікою ідіотів має бути 73% + 1шт.
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26.10.2020 00:46 Ответить
Тогда чего варнякаешь если сдался без борьбы? Голосовать не только право, а и обязанность. Ты добровольно отдал право дебилам управлять твоей жизнью.
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26.10.2020 00:47 Ответить
Украинцы в основном не ходили голосовать по состоянию здоровья или потому что не проживают по месту прописки, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4610
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26.10.2020 01:13 Ответить
Українцям настопиз.....Набридло
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26.10.2020 00:19 Ответить
яснопонятно одно - зелені потвори злили країну москалям... Украинцы в основном не ходили голосовать по состоянию здоровья или потому что не проживают по месту прописки, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2696
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26.10.2020 00:24 Ответить
Хто тебе козла примушує обирати зелених? Голосуй за життя при ***** ,чи за майбутнє коломойського.
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26.10.2020 00:29 Ответить
я не спрашиваю тебя мудака и не говорю тебе за кого нужно голосовать а говорю о действующей власти в Украине в целом которая слила Украину кацапам в не зависимости за кого бы ты голосовал на этих выборах !!! Все - Украины больше нет...
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26.10.2020 00:34 Ответить
Для таких як ти ************ дебілів України ніколи і не було.Ви кацапські тварюки ніколи її не визнавали ,а вона була ,Є і БУДЕ хоч ви там повсирайтесь разом зі своїм ******. Украинцы в основном не ходили голосовать по состоянию здоровья или потому что не проживают по месту прописки, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 3894
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26.10.2020 00:40 Ответить
Виктор ЛИзунов - ты болен !? или по жизни такой болбес!? Украинцы в основном не ходили голосовать по состоянию здоровья или потому что не проживают по месту прописки, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7414
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26.10.2020 00:44 Ответить
Не розумію собачої,дякую за допис.
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26.10.2020 00:47 Ответить
Українці не ходили на ви бори бо обирати нікого,навіть з того лайна що пропанували. Украинцы в основном не ходили голосовать по состоянию здоровья или потому что не проживают по месту прописки, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1956
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26.10.2020 00:26 Ответить
Украинцы в основном не ходили голосовать по состоянию здоровья или потому что не проживают по месту прописки, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 294
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26.10.2020 01:14 Ответить
Те що обрали і обирали досі ,то краще не витрачатись на вибори.
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26.10.2020 01:54 Ответить
Не варнякайте, вы свой голос добросовестно спустили в унитаз в пользу врагов Украины. И никак иначе. Бизнес научил меня одному -- Всегда есть лучший и худший выбор.
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26.10.2020 02:07 Ответить
Итог по выборам - Обкатали схему выборов при низкой явке, выбрали в местные советы и мерами малоросов-кацапов которые подготовят области к досрочным выбором в Раду весной с заходом в нее еще большей команды предателей Украины и -- прощай Украина и привет куйло !!! ..сидим и дальше украинцы и не провоцируем охрану перед стойлом ссср 2.0... РАБЫ
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26.10.2020 00:52 Ответить
Была бы в бюллетене Партия ПОХ.., я бы пошел. А так пох...
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26.10.2020 01:09 Ответить
Украинцы не ходили на выборы, потому что не каждый разбирается в сортах говна.
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26.10.2020 01:55 Ответить
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше.

???
Але голосувати можуть лише громадяни. Причому - повносправні.
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26.10.2020 06:01 Ответить
Не голосовали потому что не верят в такие "выборы". Зачем зря время тратить.
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26.10.2020 08:22 Ответить
Є ще варіант: мені набридло легітимізувати бандитів у владі.
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26.10.2020 08:30 Ответить
У людей сработал инстинкт самосохранения. Надежду на государство за полтора года потеряли. Если что в больницу - не возьмут, а возьмут - денег на лекарства нет. Плюс все эти новшества новых правил голосования. Надо разбираться. А, разбираться людям сейчас есть над чем. Не говоря уже о "народовластных" опросах, где могут и побить. В эпоху выживания ресурсы надо беречь. Как говорится: повеселились, а теперь - похмелье. Вот только порядок после "веселья" наводить придется "майданутым". Печально.
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26.10.2020 08:48 Ответить
А переважно тому, що бидло.
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26.10.2020 09:09 Ответить
 
 