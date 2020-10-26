Украинцы в основном не ходили голосовать по состоянию здоровья или потому что не проживают по месту прописки, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты опроса украинцев о причинах, по которым они не приняли участие в местных выборах 25 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные, обнародованные на сайте "Рейтинга", большинство респондентов ответили, что не пошли голосовать по состоянию здоровья.

Так, 20% опрошенных сообщили, что не голосовали из-за плохого самочувствия, 19% - из-за того, что не проживают по месту прописки, 15% были заняты в день выборов, 14% - не знали, за кого голосовать, 12% - не интересовались выборами.

При этом 10% респондентов не пошли на выборы из-за эпидемии коронавируса, 4% сообщили, что в их городе или селе нет выборов, а еще 4% отсутствовали в списках.

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Отметим, что опрос "Рейтинга" проводили во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 9947 респондентов: в т.ч. 1200 респондентов методом опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Опросы тех, кто не голосовал на выборах, проводили на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Погрешность репрезентативности: не более 2,8% Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше.

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