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бюллетени (140) местные выборы (2145) опрос (2618) рейтинг (1617)

Было непросто разобраться с бюллетенями 40% избирателей, легко с этим справились 35%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

С трудом разбирались в бюллетенях 40% украинцев, принявших участие в местных выборах 25 октября, а 35% избирателей это удалось довольно легко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные, обнародованные на сайте "Рейтинга".

"Среди голосовавших на местных выборах, 40% ответили, что им было сложно разобраться с бюллетенями: 13% - очень сложно и 27% - немного сложно. В то же время 35% избирателей сказали, что это было сделать довольно легко, и 25% - очень легко", - говорится в исследовании.

Было непросто разобраться с бюллетенями 40% избирателей, легко с этим справились 35%, - опрос Рейтинга 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинцы в основном не ходили голосовать по состоянию здоровья или потому что не проживают по месту прописки, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Среди голосовавших большинство считают, что местные выборы важны для страны (79%). В то же время среди тех, кто на выборы не ходил, так считают только половина. Также избиратели более оптимистично настроены относительно будущего чем те, кто не голосовал: 47% избирателей считают, что ситуация в их городе/селе в результате этих выборов улучшится; 38% считают, что не изменится, а среди тех, кто не голосовал, только 20% считают, что ситуация улучшится, при этом большинство (58%) - что не изменится, 13% - что ухудшится.

Среди тех, кто не ходил на выборы, относительное большинство чувствует разочарование относительно ситуации в стране - это 63%, а 32% испытывают надежду. Те, кто голосовал, неоднозначно отвечают на вопрос: 44% испытывают надежду, 51% - разочарование.

Отметим, что опрос "Рейтинга" проводили во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 9947 респондентов: в т.ч. 1200 респондентов методом опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Опросы тех, кто не голосовал на выборах, проводили на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Погрешность репрезентативности: не более 2,8% Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
ось вибори і показали як ставиться нарід, який аж підстрибуючи біг на виборчі дільниці у 19-му голосувати за клоуна.. Шкода, що цьому наріду тоді не вистачило мізків просто не йти на вибори. Запхали країну у гузно, а тепер вони, дебіли, "протестують" на вибори не йдуть. Тьху дегенерати розумові !
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26.10.2020 01:08
+3
СН и ОПЗЖ лидируют только в тех регионах, где всегда практиковались карусели и вбросы.

Так что в принципе пофиг, насколько там сложно было пролетариям заполнять бюллетени. Все заполнено за них.
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26.10.2020 01:09
+1
Лучше всех разобрались в этом шапито под названием выборы это те кто проигнорировал их, и не стали тупой массовкой в этом цирке - так как поняли что ВСЕ уже решили за них - и им оставили только два варианта - проголосовать Кольтом, или сидеть и молчать !! .. выбираем ... Было непросто разобраться с бюллетенями 40% избирателей, легко с этим справились 35%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7876
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26.10.2020 01:15
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Правила форума Совет форумчан
ось вибори і показали як ставиться нарід, який аж підстрибуючи біг на виборчі дільниці у 19-му голосувати за клоуна.. Шкода, що цьому наріду тоді не вистачило мізків просто не йти на вибори. Запхали країну у гузно, а тепер вони, дебіли, "протестують" на вибори не йдуть. Тьху дегенерати розумові !
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26.10.2020 01:08 Ответить
СН и ОПЗЖ лидируют только в тех регионах, где всегда практиковались карусели и вбросы.

Так что в принципе пофиг, насколько там сложно было пролетариям заполнять бюллетени. Все заполнено за них.
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26.10.2020 01:09 Ответить
Лучше всех разобрались в этом шапито под названием выборы это те кто проигнорировал их, и не стали тупой массовкой в этом цирке - так как поняли что ВСЕ уже решили за них - и им оставили только два варианта - проголосовать Кольтом, или сидеть и молчать !! .. выбираем ... Было непросто разобраться с бюллетенями 40% избирателей, легко с этим справились 35%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7876
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26.10.2020 01:15 Ответить
Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны.
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26.10.2020 01:17 Ответить
я современное искусство не понимаю потому, что там все сложно и такое, я сам могу нарисовать.
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26.10.2020 01:21 Ответить
Конечно решили... Только решили те, кто пошел на выборы))) Они и решили за вас как вы будете жить)))
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26.10.2020 06:26 Ответить
Нічого вони не в рішили.Вони масовка, яка легітимізує владу олігархату.
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26.10.2020 08:16 Ответить
Недействительных бюллетеней в этот раз было намного больше чем обычно) Очень много было просто незаполненных...
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26.10.2020 06:28 Ответить
Нарид тупеет и это хорошо!
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26.10.2020 08:10 Ответить
Слуги проsрали выборы, но по большому счету их не выиграл никто.
Стало ясно, что пока порохоботы и зелеботы как петухи ничего не замечая вокруг увлеченно грызлись друг с другом, все эксрыги как змеи оживились и подняли голову готовясь к прыжку.
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26.10.2020 08:24 Ответить
 
 