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Киевская область (3537) местные выборы (2145) подкуп (597) Нацполиция (15728) Васильков (178)

Мужчина в Василькове привозил жителей на избирательный участок, чтобы они проголосовали за одну из кандидаток: предлагал по 200 грн, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

В Василькове Киевской области правоохранители задержали мужчину, который обещал избирателям денежное вознаграждение за голосование за одну из кандидаток.

"На автомобиле "Chevrolet" мужчина привозил местных жителей на избирательный участок, чтобы они проголосовали за одну из кандидаток в депутаты. Стоимость одного голоса составила 200 гривен. Однако, было одно условие - избиратели должны были сфотографировать свой бюллетень", - сообщается на сайте полиции области, передает Цензор.НЕТ.

35-летний нарушитель был задержан и помещен в изолятор временного содержания. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли деньги.

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Следователи Васильковского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины.

По данному факту проводится досудебное расследование. Нарушителю грозит ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Мужчина в Василькове привозил жителей на избирательный участок, чтобы они проголосовали за одну из кандидаток: предлагал по 200 грн, - полиция 01
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В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли деньги.Источник: https://censor.net/ru/p3227027 Мужчина в Василькове привозил жителей на избирательный участок, чтобы они проголосовали за одну из кандидаток: предлагал по 200 грн, - полиция - Цензор.НЕТ 9619 Мужчина в Василькове привозил жителей на избирательный участок, чтобы они проголосовали за одну из кандидаток: предлагал по 200 грн, - полиция - Цензор.НЕТ 9619
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26.10.2020 08:42 Ответить
Ну деньги это веское доказательство..... в каждом супермакете можно наловить много преступников.... а если стать перед входом в банк то еще больше....Мужчина в Василькове привозил жителей на избирательный участок, чтобы они проголосовали за одну из кандидаток: предлагал по 200 грн, - полиция - Цензор.НЕТ 4328
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26.10.2020 08:43 Ответить
а шо 200 грн , пару пачек папирос - Цыгане шумною толпою Толкали в гору паровоз за пачку русских папирос
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26.10.2020 08:45 Ответить
А что 7169 гривен в кармане это уже преступление?? А сколько можно??
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26.10.2020 08:48 Ответить
Избирателей ловить надобно и лишать права голоса на 10 лет. Дешевки.
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26.10.2020 08:51 Ответить
Дежавю 200 гривень. За цю суму їхав до Києва антимайдан з Домбасу.
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26.10.2020 09:00 Ответить
Это даже не политические проститутки за 200 грн, это дебилы с дурки наверное
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26.10.2020 09:08 Ответить
За результатами даних протоколів 86% протоколів(104 дільниці з 121) перша п'ятірка кандидатів в мери має такі результати: Мужчина в Василькове привозил жителей на избирательный участок, чтобы они проголосовали за одну из кандидаток: предлагал по 200 грн, - полиция - Цензор.НЕТ 8907 Сергій Сухомлин (Пропозиція) - 51,8%;
Віктор Євдокимов (Слуга народу) - 11,93%;
..Житомир.info | Попередні результати голосування за мера Житомира та депутатів міської ради Мужчина в Василькове привозил жителей на избирательный участок, чтобы они проголосовали за одну из кандидаток: предлагал по 200 грн, - полиция - Цензор.НЕТ 8907
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26.10.2020 09:11 Ответить
Сума якась смішна, я чув про 1000-1500.
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26.10.2020 09:34 Ответить
 
 