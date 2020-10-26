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Беларусь (7522) забастовка (318) Лукашенко (3501) ультиматум (59)

В Беларуси началась всеобщая забастовка: к протестам присоединяются крупные заводы и студенты, люди перекрывают дороги и становятся в цепи. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Прошедшей ночью истек срок объявленного Светланой Тихановской ультиматума властям Беларуси. Его требования - Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены — не были выполнены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское издание ТUT.by.

Вчера, в последний день "народного ультиматума", на улицы городов вышли тысячи протестующих, в Минске собралось не менее 100 тысяч человек. Не обошлось без жестких задержаний и применения спецсредств — светошумовых гранат и резиновых пуль. А 26 октября началось с протестов рабочих на крупнейших белорусских предприятиях.

В некоторых частях Минска с самого утра проходят цепи солидарности и перекрытие дорог. Такая ситуация на улицах Маяковского, Михалово и Грушевка. Участвуют врачи и обычные граждане.

В Беларуси началась всеобщая забастовка: к протестам присоединяются крупные заводы и студенты, люди перекрывают дороги и становятся в цепи 01
В Беларуси началась всеобщая забастовка: к протестам присоединяются крупные заводы и студенты, люди перекрывают дороги и становятся в цепи 02

В 7:30 люди заблокировали движение на МКАД:

На Минском тракторном заводе рабочие идут колонной по цехам, собирают людей на забастовку. Администрация распорядилась закрывать цеха перед колонной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская объявила всеобщую забастовку в Беларуси с понедельника

В Беларуси началась всеобщая забастовка: к протестам присоединяются крупные заводы и студенты, люди перекрывают дороги и становятся в цепи 03

На заводе "Гродно Азот" цехи "Аммиак 3" и "Карбамид 4" не приняли смену. Люди приходят в поддержку оставшихся возле новой проходной, но на территории завода. 

В Беларуси началась всеобщая забастовка: к протестам присоединяются крупные заводы и студенты, люди перекрывают дороги и становятся в цепи 04

В Беларуси началась всеобщая забастовка: к протестам присоединяются крупные заводы и студенты, люди перекрывают дороги и становятся в цепи 05

На Минский электротехническом заводе по состоянию на 9.40 утра основные цеха и отделы остановили работу, люди просто общаются друг с другом.

В Беларуси началась всеобщая забастовка: к протестам присоединяются крупные заводы и студенты, люди перекрывают дороги и становятся в цепи 06

На заводе "Белкоммунмаш" на забастовку вышли инженеры. Также есть информация, что многие сотрудники взяли сегодня выходной за свой счет.

В Беларуси началась всеобщая забастовка: к протестам присоединяются крупные заводы и студенты, люди перекрывают дороги и становятся в цепи 07
Фото: TUT.by

В главном корпусе БГУ в Минске началась сидячая забастовка. В ней уже участвуют около 100 человек. 

Студенты БГМУ тоже собрались в своем университете:

В Минске на станции метро "Спортивная" автомобили двигаются со скоростью пешеходов и создают большую пробку:
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Топ комментарии
+16
СМЕРТЬ кацапским оккупантам !!! У Білорусі почався загальний страйк: до протестів приєднуються великі заводи і студенти, люди перекривають дороги і стають у ланцюг - Цензор.НЕТ 6224Живе Беларусь !
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26.10.2020 10:39
+15
Это также профилактика для Москвы.
Танки с ихтамнетами на заводах работать не будут.

Белорусы молодцы!
Добьются своего
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26.10.2020 10:34
+13
Луку на палю!
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26.10.2020 10:22
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Луку на палю!
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26.10.2020 10:22 Ответить
яка там паля, через місяць максимум два лукашеску зажене всіх білорусів у стійло а потім буде вирішувати як покинути крісло президента і розташуватися за кріслом.
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26.10.2020 12:27 Ответить
Ну дай Бог.
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26.10.2020 10:26 Ответить
Ти так і про Майдан казав)
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26.10.2020 10:32 Ответить
"мы не майданутые!" (с)
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26.10.2020 13:19 Ответить
В Беларуси началась всеобщая забастовка: к протестам присоединяются крупные заводы и студенты, люди перекрывают дороги и становятся в цепи - Цензор.НЕТ 5131 В Беларуси началась всеобщая забастовка: к протестам присоединяются крупные заводы и студенты, люди перекрывают дороги и становятся в цепи - Цензор.НЕТ 2212
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26.10.2020 10:32 Ответить
Так мало хочет в таежный союз?
Опять оппозиционерам придется кричать: "Путенпамаги!"
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26.10.2020 10:35 Ответить
Это также профилактика для Москвы.
Танки с ихтамнетами на заводах работать не будут.

Белорусы молодцы!
Добьются своего
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26.10.2020 10:34 Ответить
Налагоджене і комфортне життя поміняють на гівно, бо хочуть "перамен". Все добро у них "рухнє, рухне" і покотиться згари.
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27.10.2020 19:09 Ответить
Ага. А з лукою будуть жити щасливо, цілуючи йому разом зі своїми дітьми головку та мріючи поєднатися у совку з фюрером руцкага мира. Такі, як ти, Ксюша, міряють якість життя товщиною ковбаси в пельці і члена в дупі. "Налагоджене і комфортне"? В Північній Кореї також. Що ти робиш в Україні? Вали туди звідси і не смерди ватою в Україні, провокаторша.
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27.10.2020 19:43 Ответить
Мазо-шоу продовжується.
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26.10.2020 10:36 Ответить
ага, щас им выпишут...
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26.10.2020 13:19 Ответить
СМЕРТЬ кацапским оккупантам !!! У Білорусі почався загальний страйк: до протестів приєднуються великі заводи і студенти, люди перекривають дороги і стають у ланцюг - Цензор.НЕТ 6224Живе Беларусь !
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26.10.2020 10:39 Ответить
И тут Лукашенко выходит, и говорит : Ну ладно, уговорили, я ухожу ...
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26.10.2020 10:41 Ответить
ага, догонит и еще раз скажет
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26.10.2020 13:20 Ответить
Я устал, я рукожоп.
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26.10.2020 10:44 Ответить
Ну с Богом!
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26.10.2020 10:45 Ответить
"50 оттенков красно-зеленого" или "Как беларусы полгода боролись с диктатором путем масштабных забастовок из 50 человек на весь завод".
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26.10.2020 10:49 Ответить
«Свобода - это роскошь, которую не каждый может себе позволить».© Отто фон Бисмарк
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26.10.2020 10:50 Ответить
Хорошо, что фотографии сегодняшние и каждый может сделать выводы и масштабах акции.
Белсат же демонстрирует видосы, на которых весь народ в майках и температура воздуха около 30 градусов.
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26.10.2020 10:52 Ответить
Доки не знайдкться чесний генерал, що пристрелить вурдалака , нічого не буде.
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26.10.2020 10:54 Ответить
Забастовка це не вихід на роботу.
А до чого тут перекриття доріг?!
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26.10.2020 10:59 Ответить
Чтоб другие не выходили.
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26.10.2020 11:18 Ответить
А от за це вже влада має право "натерти" їх "*********** палочками".
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26.10.2020 12:55 Ответить
Из вредности.
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26.10.2020 11:34 Ответить
Щоб був хаос, безробіття, ніяких пенсій і соц. допомог. Повні вокзали бомжів, а вулиці бандитів.
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27.10.2020 19:13 Ответить
Жыве Беларусь! Вечна жыве! Спасибо, соседи-беларусы, что вы есть! Не бойтесь! Так учил нас Папа Римский Иоанн Павел Второй. Скоро , очень скоро Беларусь возвратится исконным корням своим-беларуской мове и католическому(греко-католическому ) церковному обряду. А мы тут, в Украине, должны быть вечно благоларны беларусам и азербайджанцам, что отвлекли силы Мордора-Рашы и парализовали 5 колонну от Украины. Кавказ спасает Украину уже второй раз. Первый-это Чеченские войны и второй-вот, прямо сейчас....
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26.10.2020 11:03 Ответить
Такий ПРОТЕСТ вже не зупинити!! Вперед брати білоруси!! У Білорусі почався загальний страйк: до протестів приєднуються великі заводи і студенти, люди перекривають дороги і стають у ланцюг - Цензор.НЕТ 1759
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26.10.2020 11:12 Ответить
Тамбовские волки тебе братья!
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26.10.2020 11:34 Ответить
Уже сидят, а не бастуют.
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26.10.2020 11:20 Ответить
Как бы лука их танками не давит, потому что ждут выборов друга пуйла. Хотя посмотрим
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26.10.2020 11:25 Ответить
Бєлиє ходокі все ходять та ходять. У Білорусі почався загальний страйк: до протестів приєднуються великі заводи і студенти, люди перекривають дороги і стають у ланцюг - Цензор.НЕТ 4979
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26.10.2020 11:27 Ответить
К обеду ЭТО закончится! У Білорусі почався загальний страйк: до протестів приєднуються великі заводи і студенти, люди перекривають дороги і стають у ланцюг - Цензор.НЕТ 265
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26.10.2020 11:33 Ответить
Пощастило продавцям кольорових кульок і квітів. Сьогодні на Прямому опозиціонер з Білорусі бідкався, що на забастовку вийшли лише в Мінську. Інші великі міста проігнорували. Але сказав, що на імідж Тихановської це ажніяк не вплине.
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26.10.2020 12:10 Ответить
А який у неї імідж? Дура-дурепа нічого не розуміє і не знає, окрім горшків та пелюшок. Щойно навчилася проголошувати лозунги. Ця заведе, як сусанін в болото.
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27.10.2020 19:21 Ответить
лукашеску на пределе, еще чуток и сорвет крышу напрочь и раздастся приказ открывать огонь на поражение. тут все упрется в лояльность мусоров, будут они убивать своих земляков или пошлют лукашеску к ***** подальше?
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26.10.2020 13:14 Ответить
Скоріше за все всіма протестами керує РФ ! Путін давно хотів скинути Лукашенко , але потрібен був повід , зараз він знайдений! Раділа б за білорусів , якби "опозиція" там не була настільки проросійською і не керувалась з тієї ж країни. А так особливої різниці не бачу...
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26.10.2020 15:54 Ответить
Якщо Лукашенко лишиться дієздатним, то нехай поступить так, як Ердоган і наведе лад у країні, інакше це неадекватне стадо само себе, і країну знищить.
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27.10.2020 19:26 Ответить
 
 