В Беларуси началась всеобщая забастовка: к протестам присоединяются крупные заводы и студенты, люди перекрывают дороги и становятся в цепи. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Прошедшей ночью истек срок объявленного Светланой Тихановской ультиматума властям Беларуси. Его требования - Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены — не были выполнены.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское издание ТUT.by.
Вчера, в последний день "народного ультиматума", на улицы городов вышли тысячи протестующих, в Минске собралось не менее 100 тысяч человек. Не обошлось без жестких задержаний и применения спецсредств — светошумовых гранат и резиновых пуль. А 26 октября началось с протестов рабочих на крупнейших белорусских предприятиях.
В некоторых частях Минска с самого утра проходят цепи солидарности и перекрытие дорог. Такая ситуация на улицах Маяковского, Михалово и Грушевка. Участвуют врачи и обычные граждане.
В 7:30 люди заблокировали движение на МКАД:
На Минском тракторном заводе рабочие идут колонной по цехам, собирают людей на забастовку. Администрация распорядилась закрывать цеха перед колонной.
На заводе "Гродно Азот" цехи "Аммиак 3" и "Карбамид 4" не приняли смену. Люди приходят в поддержку оставшихся возле новой проходной, но на территории завода.
На Минский электротехническом заводе по состоянию на 9.40 утра основные цеха и отделы остановили работу, люди просто общаются друг с другом.
На заводе "Белкоммунмаш" на забастовку вышли инженеры. Также есть информация, что многие сотрудники взяли сегодня выходной за свой счет.
В главном корпусе БГУ в Минске началась сидячая забастовка. В ней уже участвуют около 100 человек.
Студенты БГМУ тоже собрались в своем университете:
В Минске на станции метро "Спортивная" автомобили двигаются со скоростью пешеходов и создают большую пробку:
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Опять оппозиционерам придется кричать: "Путенпамаги!"
Танки с ихтамнетами на заводах работать не будут.
Белорусы молодцы!
Добьются своего
Белсат же демонстрирует видосы, на которых весь народ в майках и температура воздуха около 30 градусов.
А до чого тут перекриття доріг?!