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ГБР разоблачило чиновника Днепропетровской таможни, покрывавшего незаконный ввоз импортных автомобилей. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, сообщили о подозрении одном из заместителей начальника Днепропетровской таможни ГФС.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Следствием установлена ​​группа лиц, которая осуществляла импорт новых автомобилей под видом использованных с поддельными товаросопроводительными документами и не платила в бюджет таможенные платежи в полном объеме.

В то же время, один из руководителей Днепропетровской таможни ГФС, действуя в интересах физических лиц, не принял мер по доначислению неуплаченных таможенных платежей, чем нанес ущерб государственному бюджету Украины на сумму более чем 460 000 грн.

ГБР разоблачило чиновника Днепропетровской таможни, покрывавшего незаконный ввоз импортных автомобилей 01
ГБР разоблачило чиновника Днепропетровской таможни, покрывавшего незаконный ввоз импортных автомобилей 02
ГБР разоблачило чиновника Днепропетровской таможни, покрывавшего незаконный ввоз импортных автомобилей 03
ГБР разоблачило чиновника Днепропетровской таможни, покрывавшего незаконный ввоз импортных автомобилей 04
ГБР разоблачило чиновника Днепропетровской таможни, покрывавшего незаконный ввоз импортных автомобилей 05
ГБР разоблачило чиновника Днепропетровской таможни, покрывавшего незаконный ввоз импортных автомобилей 06

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Таким образом, должностному сообщено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
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460 000 грн? они это серьезно? ГБР разоблачило чиновника Днепропетровской таможни, покрывавшего незаконный ввоз импортных автомобилей - Цензор.НЕТ 7343
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26.10.2020 10:58 Ответить
как же они ***** любят свои портреты в золоченых рамах!!! мерзкие чиновники!!!!
Зе-*****, что будем с ним делать согласно вчерашнего опроса - расстрелять, повесить или дать пожизненное???))
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26.10.2020 11:02 Ответить
Тоже самое, что при По-манде: поймут и простят, и вернут через время на должности.
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26.10.2020 11:05 Ответить
хорошо живет свыня
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26.10.2020 11:05 Ответить
понять-простить-под залог-отпустить? дилема...
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26.10.2020 11:07 Ответить
При нормальных ставках пошлин и акцизов никто бы так не мутил
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26.10.2020 11:28 Ответить
 
 