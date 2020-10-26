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избиение (9709) Харьковщина (4120) Швайка (42)

Экс-министр Швайка заявил об избиении: "Копаешь участок, травку планируешь посеять, выбегают двое с битами". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Под Харьковом двое неизвестных в масках с битами избили бывшего министра аграрной политики Игоря Швайка.

Как передает Цензор.НЕТ, Швайка сообщил, что инцидент произошел утром 26 октября у него земельном участке.

Бывшему министру разбили голову.

"Копаешь участок за забором, травку планируешь посеять, останавливается машина, выбегают двое в масках с битами... далее по тексту. Голову зашили, поехали в 4-ю [больницу]. Спасибо врачам скорой и дежурным Люботинской больницы", - написал он в фейсбуке.

Экс-министр Швайка заявил об избиении: Копаешь участок, травку планируешь посеять, выбегают двое с битами 01

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Швайка был министром в период правления правительства Арсения Яценюка.

Экс-министр Швайка заявил об избиении: Копаешь участок, травку планируешь посеять, выбегают двое с битами 02
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Топ комментарии
+9
То тебе за бабки спижж...нные в министерстве прилетело, аграрий Экс-министр Швайка заявил об избиении: "Копаешь участок, травку планируешь посеять, выбегают двое с битами" - Цензор.НЕТ 7953
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26.10.2020 11:20
+6
ну чому ж, траву цілком можна сіяти в зиму, виросте весною, для газонної трави це навіть вважається краще, ніж весною
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26.10.2020 11:27
+5
На участке должен быть помповик. Он сильно успокаивает любителей бит.
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26.10.2020 11:21
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Вообще-то у него не Бентли, а два Ролс-Ройса, Ягуар, Кёнинсег и два Бугатти. А еще личный Боинг 777.
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26.10.2020 12:01 Ответить
Он видать бабки откапывал ,заработанные непосильным трудом на посту министра... Ексміністр Швайка заявив про побиття: "Копаєш ділянку, травичку плануєш посіяти, вибігають двоє з бітами" - Цензор.НЕТ 4653
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26.10.2020 12:15 Ответить
та хз какую он там травку сеял.может благодарные клиенты отоварили?
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26.10.2020 14:13 Ответить
То тебе за бабки спижж...нные в министерстве прилетело, аграрий Экс-министр Швайка заявил об избиении: "Копаешь участок, травку планируешь посеять, выбегают двое с битами" - Цензор.НЕТ 7953
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26.10.2020 11:20 Ответить
на хакера в темном подьезде напали и начали избивать битами....
- Провайдеры! - подумал хакер.
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26.10.2020 12:28 Ответить
На участке должен быть помповик. Он сильно успокаивает любителей бит.
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26.10.2020 11:21 Ответить
дурачок что ли? какая травка? осень на дворе. или ты озимые на огороде сеял?
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26.10.2020 11:23 Ответить
ну чому ж, траву цілком можна сіяти в зиму, виросте весною, для газонної трави це навіть вважається краще, ніж весною
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26.10.2020 11:27 Ответить
Траву сіють в осені
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26.10.2020 11:30 Ответить
ну из меня аграрий так себе конечно. но когда то в начале 2000-ых подогнал мне знакомый травку газонную "canada green" кажется называлась. Сеял я ее весной. кстати, классная травка. она вывели всех сорняков на даче и главное - не росла выше 5-7 см в высоту. ее стричь не надо было!
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26.10.2020 11:34 Ответить
Насчет травки не силен (кроме пятипалой, закупок наделал по кг штук сорок, нехрен военным продавать в роту охраны).
Но против биты, телескопическая дубинка лучше чем резинострел. Ексміністр Швайка заявив про побиття: "Копаєш ділянку, травичку плануєш посіяти, вибігають двоє з бітами" - Цензор.НЕТ 7295
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26.10.2020 12:07 Ответить
справді восени, але не в кінці жовтня. Враховуючи зниження температури вночі, трава просто не зійде.
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26.10.2020 11:53 Ответить
А ти шо не помітив як в містах після пойдених дощів трава на газонах та в парках зазеленіла?
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26.10.2020 11:46 Ответить
Дивлячись на це лице, турбує якість вітчизняних біт.
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26.10.2020 11:26 Ответить
а это не он был в рядах "сволоты" когда те 4-х срочников убили гранатой под ВР?
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26.10.2020 11:36 Ответить
Саме так!
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26.10.2020 14:41 Ответить
Начались погромы?
Фротман-тягнитухес, фарион и другие еврейские провокаторы на очереди?
А когда слуг урода мочить начнут?
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26.10.2020 11:36 Ответить
Так рыл бы уже сразу вглубь на 2 метра.
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26.10.2020 11:38 Ответить
Все кто там работал во всех правительствах не грех было бы питой отхрестить по полной
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26.10.2020 11:41 Ответить
https://censor.net/ru/news/230439/svoboda_budet_borotsya_protiv_dobychi_slantsevogo_gaza

Це той Швайка ? Ексміністр Швайка заявив про побиття: "Копаєш ділянку, травичку плануєш посіяти, вибігають двоє з бітами" - Цензор.НЕТ 497
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26.10.2020 11:43 Ответить
через такого в тч міністра-харлея зараз свобода в глибокій жопі.
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26.10.2020 11:43 Ответить
Менше на чужих жінок заглядайся...
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26.10.2020 11:53 Ответить
Помню какой-то дедок у него попросил кепку ,так Швайка его чуть не загрыз ,с такими методами общения с людьми неудивительно ,что рано или поздно дадут по рогам ... Ексміністр Швайка заявив про побиття: "Копаєш ділянку, травичку плануєш посіяти, вибігають двоє з бітами" - Цензор.НЕТ 4184
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26.10.2020 12:16 Ответить
 
 