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Экс-министр Швайка заявил об избиении: "Копаешь участок, травку планируешь посеять, выбегают двое с битами". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Под Харьковом двое неизвестных в масках с битами избили бывшего министра аграрной политики Игоря Швайка.
Как передает Цензор.НЕТ, Швайка сообщил, что инцидент произошел утром 26 октября у него земельном участке.
Бывшему министру разбили голову.
"Копаешь участок за забором, травку планируешь посеять, останавливается машина, выбегают двое в масках с битами... далее по тексту. Голову зашили, поехали в 4-ю [больницу]. Спасибо врачам скорой и дежурным Люботинской больницы", - написал он в фейсбуке.
Швайка был министром в период правления правительства Арсения Яценюка.
Топ комментарии
+9 Серж Пир
показать весь комментарий26.10.2020 11:20
+6 Roman Maksymyuk 11332737
показать весь комментарий26.10.2020 11:27
+5 Отто Кац 9b40776d
показать весь комментарий26.10.2020 11:21
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- Провайдеры! - подумал хакер.
Но против биты, телескопическая дубинка лучше чем резинострел.
Фротман-тягнитухес, фарион и другие еврейские провокаторы на очереди?
А когда слуг урода мочить начнут?
Це той Швайка ?