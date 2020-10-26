В Днепре двое мужчин выбили двери избирательного участка и препятствовали деятельности комиссии, - полиция. ФОТО

Правоохранители задержали двух мужчин, которые выбили дверь в помещение участка и препятствовали деятельности избирательной комиссии в городе Днепр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Национальной полиции.

"25 октября около 9 часов вечера в полицию поступило сообщение, что на участке в Соборном районе Днепра неизвестные совершают хулиганские действия. Следственно-оперативная группа установила, что группа лиц пытается попасть в помещение избирательного участка, расположенного на территории школы. Во время конфликта двое мужчин выбили входную дверь в комнату, где члены избирательной комиссии осуществляли подсчет голосов, после чего скрылись с места событий", - говорится в сообщении.

Правоохранители разыскали и задержали мужчин - ими оказались 27-ми и 22-х летний жители города Днепр.

"Также в качестве вещественного доказательства полицейские изъяли автомобиль, на котором передвигались задержанные", - сообщили в полиции.

Открыты два уголовных производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя).

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