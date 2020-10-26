В Беларуси в первый день национальной забастовки задержаны уже 86 человек, - правозащитники. ФОТОрепортаж

В Беларуси начались задержания участников национальной забастовки. С начала суток силовики задержали уже 86 человек (по состоянию на 11.30).

Об этом сообщает правозащитная организация "Вясна", передает Цензор.НЕТ

Больше всего задержаний зафиксировано в Минске - 65. Также задержания были в Бресте, Гомеле, Гродно, Новополоцке, Борисове и Могилеве.

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Правозащитники отмечают, что с самого утра около ста человек собралось на проходной крупного химического предприятия "Гродно Азот". Их начала задерживать милиция.

Также задержания проходят возле здания "Белгазпромбанка". Демонстранты пытались перекрыть автомобильное движение.















Фото: tut.by