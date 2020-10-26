В Беларуси в первый день национальной забастовки задержаны уже 86 человек, - правозащитники. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
В Беларуси начались задержания участников национальной забастовки. С начала суток силовики задержали уже 86 человек (по состоянию на 11.30).
Об этом сообщает правозащитная организация "Вясна", передает Цензор.НЕТ
Больше всего задержаний зафиксировано в Минске - 65. Также задержания были в Бресте, Гомеле, Гродно, Новополоцке, Борисове и Могилеве.
Правозащитники отмечают, что с самого утра около ста человек собралось на проходной крупного химического предприятия "Гродно Азот". Их начала задерживать милиция.
Также задержания проходят возле здания "Белгазпромбанка". Демонстранты пытались перекрыть автомобильное движение.
Фото: tut.by
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показать весь комментарий26.10.2020 11:59
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Беларуси - аминь!
- А это, Сарочка, я кручу фигу нашей бандитской власти. Это мой протест - в щадящем режиме. Никакого стресса. Но я её обязательно загоню в угол. Пока моя рука крутит фигу, она не работает на власть! Видишь, Сарочка, какой я хитрый?
- А по-моему, Изя, ты просто занимаешься онанизмом. Попросту - дрочишь на свои страхи.
...сплошные сопли и вопли в этой Беларуси -- размазня бессрочная...