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В Беларуси в первый день национальной забастовки задержаны уже 86 человек, - правозащитники. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

В Беларуси начались задержания участников национальной забастовки. С начала суток силовики задержали уже 86 человек (по состоянию на 11.30).

Об этом сообщает правозащитная организация "Вясна", передает Цензор.НЕТ

Больше всего задержаний зафиксировано в Минске - 65. Также задержания были в Бресте, Гомеле, Гродно, Новополоцке, Борисове и Могилеве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Беларуси началась всеобщая забастовка: к протестам присоединяются крупные заводы и студенты, люди перекрывают дороги и становятся в цепи. ВИДЕО+ФОТО

Правозащитники отмечают, что с самого утра около ста человек собралось на проходной крупного химического предприятия "Гродно Азот". Их начала задерживать милиция.

Также задержания проходят возле здания "Белгазпромбанка". Демонстранты пытались перекрыть автомобильное движение.

В Беларуси в первый день национальной забастовки задержаны уже 86 человек, - правозащитники 01
В Беларуси в первый день национальной забастовки задержаны уже 86 человек, - правозащитники 02
В Беларуси в первый день национальной забастовки задержаны уже 86 человек, - правозащитники 03
В Беларуси в первый день национальной забастовки задержаны уже 86 человек, - правозащитники 04
В Беларуси в первый день национальной забастовки задержаны уже 86 человек, - правозащитники 05
В Беларуси в первый день национальной забастовки задержаны уже 86 человек, - правозащитники 06
В Беларуси в первый день национальной забастовки задержаны уже 86 человек, - правозащитники 07

Фото: tut.by
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Топ комментарии
+8
Общенациональная забастовка во всей красе: "три с половиной человека у парадного крыльца". Первая фотка: позируют с флагами. Вторая фотка: получают мандюдей от ОМОНа. Третья фотка: крыльцо свободно, предприятие работает, "не заметив потерю бойца".

Беларуси - аминь!
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26.10.2020 11:38
+4
насчёт ,,аминь" вы явно погорячились!!люди целенаправленно загоняют ,.таракана"в угол что называется в ,,щадящем режиме "как для себя так и в отношении окружающих так что всё делают правильно с чувством толком и расстановкой.(понятно что эффективность ниже но и стресса соответственно меньше) У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8696 У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8623
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26.10.2020 11:56
+4
- Изя, а что это ты делаешь там у себя в кармане?
- А это, Сарочка, я кручу фигу нашей бандитской власти. Это мой протест - в щадящем режиме. Никакого стресса. Но я её обязательно загоню в угол. Пока моя рука крутит фигу, она не работает на власть! Видишь, Сарочка, какой я хитрый?
- А по-моему, Изя, ты просто занимаешься онанизмом. Попросту - дрочишь на свои страхи.
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26.10.2020 11:59
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Общенациональная забастовка во всей красе: "три с половиной человека у парадного крыльца". Первая фотка: позируют с флагами. Вторая фотка: получают мандюдей от ОМОНа. Третья фотка: крыльцо свободно, предприятие работает, "не заметив потерю бойца".

Беларуси - аминь!
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26.10.2020 11:38 Ответить
насчёт ,,аминь" вы явно погорячились!!люди целенаправленно загоняют ,.таракана"в угол что называется в ,,щадящем режиме "как для себя так и в отношении окружающих так что всё делают правильно с чувством толком и расстановкой.(понятно что эффективность ниже но и стресса соответственно меньше) У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8696 У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8623
показать весь комментарий
26.10.2020 11:56 Ответить
- Изя, а что это ты делаешь там у себя в кармане?
- А это, Сарочка, я кручу фигу нашей бандитской власти. Это мой протест - в щадящем режиме. Никакого стресса. Но я её обязательно загоню в угол. Пока моя рука крутит фигу, она не работает на власть! Видишь, Сарочка, какой я хитрый?
- А по-моему, Изя, ты просто занимаешься онанизмом. Попросту - дрочишь на свои страхи.
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26.10.2020 11:59 Ответить
Вам Valentin Nasus вже пояснив про народний визвольний білоруський онанізм у масштабах всієї країни. Більше додати нема чого.
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26.10.2020 13:49 Ответить
если ,,додать нечего??"зачем писать!!?? У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 6674 У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 172
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26.10.2020 13:53 Ответить
Посмотрим! Вариант: эти несколько человек могут быть медиа-меткой. Месседж обществу, мол предприятие такое-то присоединиось к забастовке. А остальным не обязательно стоять у проходной - не вышли и всё.
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26.10.2020 12:17 Ответить
Макар, ты сам-то веришь в ту чушь, которую написал? Пожалуйста, скажи "нет", оставь у меня хотя бы толику надежды на то, что ты не полный идиот.
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26.10.2020 12:21 Ответить
Валик! Если бы ты знал.... Хоть немного своим убогим АйКю мог бы себе представить - насколько мне ***** ты... твои надежды ... твоё ********* (уровня Маугли) хамское-сраное неумение общаться в приличных местах с малознакомыми людьми. Но у меня нет совсем никакой надежды, что ты не мудак. Но, знаешь: *****: меня это ничуть не расстраивает .
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26.10.2020 12:42 Ответить
86 человек на 9 млн.населения???Таракан уже всрався от страха,по-любому!!!
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26.10.2020 11:43 Ответить
Моя Подруга в Минске, хоть и не митинговала, а сегодня Корона у неё подтвердилась субботним тестом.

...сплошные сопли и вопли в этой Беларуси -- размазня бессрочная...
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26.10.2020 11:44 Ответить
"рука дарить цветы устала и пулям пролетать мешала....."
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26.10.2020 11:46 Ответить
оспади..ну уйди ты.....
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26.10.2020 12:01 Ответить
Лбой человек со стыда бы сгорел от того, что набрал на выборах 3% голосов и при этом его поймали на лжи ! Но лукашенко покую. Его совисть чиста, потому, что он ней не пользуется ! Я уже не говорю про массовые убийства и избиения своего народа.
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26.10.2020 12:15 Ответить
Так выглядит "общенациональная забастовка" и перекрытия дорог? Я правильно понял?! А вы точно сябры, а не иудеи?
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26.10.2020 12:55 Ответить
Белорусам осталось только одно - собраться в толпу и громко перднуть. Этим они точно испугают луку и ОМОН. Еще можно красно-белые шарики запустить для их устрашения и победы "революции".
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26.10.2020 12:59 Ответить
 
 