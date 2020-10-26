Супружеская пара пыталась пронести из РФ авиаприбор с завышенным радиационным фоном, - Госпогранслужба. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В ночь на 26 октября, во время пересечения границы двумя лицами в пункте пропуска "Бачевск" на Сумщине, сработал комплекс радиационного контроля "Янтарь".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Так, по данным ведомства, ночью из России пешком возвращались супруги-украинцы. В одном из чемоданов, которые несли с собой мужчина и женщина, сотрудники пункта пропуска обнаружили авиационные часы "АЧС-1". После проверки авиаприбора радиометром-спектрометром "МКС-А03" пограничники установили, что радиационный фон часов превышает норму почти в 10 раз.
Предмет с повышенным радиационным фоном изъяли. Компетентные органы должны установить, есть ли в действиях супругов признаки преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.
Пожалуйста, подождите...
Погранци тут нідочого до речі - спрацьовують сцинтилятори якими облаштовані погранзони. А от чого немає сцинтиляторів у кацапів на кордоні мені не зрозуміло.
Если частичка этой массы порадет внутрь - ты можешь побывать в шкуре Литвиненко с полонием(, так что аккуратнее...
Нафіг він здався?
Набагато практичінший годинник з корекцією на довгих хвилях (наприклад DCF77) - поставив і забув.
З 1905 до середини 60-х років майже у всіх приладах зі шкалами, які повинні світитись в темряві, використовували фарбу з додаванням радію. Носіння наручного годинника з радіоактивною фарбою вписується в норми роботи з радіоактивними речовинами. Але потрапляння пилу чи частинок цієї фарби в організм, особливо в легені, викликає онкологічні захворювання.
Якщо маєте годинник чи прилад зі стрілками чи написами, які світяться, можете подзвонити в службу порятунку. І почуєте, що вам там скажуть. А вони з вірогідністю 99% скажуть "та викиньте ви їх".
років лежить вдома за один метр від монітора комп"ютера.
Чудовий авіаційний годинничок: По дорозі в Одесу, поглядаючи зрідка на нього, не тільки відчуваєш зручність, а ще й суміш старечого з пацанським кайфом відчуття себе за штурвалом, а не за баранкою, особливо після переходу стрілки спідометра за 120. А у мого Москалика після дружньої розмови з ним "потолок" став 130. Більше не можу, бо ліве дзеркало заднього виду захлопується від потоку повітря., то не хочеться відчуття польоту перетворити в реальність по асфальту. Резюме:
фосфор не тільки сам по собі не радіоактивний, а ще й на своє випромінювання поглинає як екран той мізер ізотопного фону, який добавляють у фосфор.