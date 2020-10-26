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Госпогранслужба (5398) радиация (313)

Супружеская пара пыталась пронести из РФ авиаприбор с завышенным радиационным фоном, - Госпогранслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В ночь на 26 октября, во время пересечения границы двумя лицами в пункте пропуска "Бачевск" на Сумщине, сработал комплекс радиационного контроля "Янтарь".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Так, по данным ведомства, ночью из России пешком возвращались супруги-украинцы. В одном из чемоданов, которые несли с собой мужчина и женщина, сотрудники пункта пропуска обнаружили авиационные часы "АЧС-1". После проверки авиаприбора радиометром-спектрометром "МКС-А03" пограничники установили, что радиационный фон часов превышает норму почти в 10 раз.

Предмет с повышенным радиационным фоном изъяли. Компетентные органы должны установить, есть ли в действиях супругов признаки преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В аэропорту Львова пограничники обнаружили загрязненный радиацией прибор, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Супружеская пара пыталась пронести из РФ авиаприбор с завышенным радиационным фоном, - Госпогранслужба 01
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Топ комментарии
+7
Годинник з фосфорними мітками на циферблаті. У мене був вольтметр з краплею фосфора на стрілці. Коли підносиш до нього лічильник Гейгера, він тріщить. Знайшли радіацію. Супружеская пара пыталась пронести из РФ авиаприбор с завышенным радиационным фоном, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9113
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26.10.2020 12:11
+5
На моем рабочем столе в офисе стоят уже 13 лет. С "радиационным фоном". Дебилы.
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26.10.2020 12:12
+5
Звичайний фосфор не радіоактивний, в АЧС-1 солі радію який якраз і є радіоактивним.
Погранци тут нідочого до речі - спрацьовують сцинтилятори якими облаштовані погранзони. А от чого немає сцинтиляторів у кацапів на кордоні мені не зрозуміло.
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26.10.2020 12:31
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Годинник з фосфорними мітками на циферблаті. У мене був вольтметр з краплею фосфора на стрілці. Коли підносиш до нього лічильник Гейгера, він тріщить. Знайшли радіацію. Супружеская пара пыталась пронести из РФ авиаприбор с завышенным радиационным фоном, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9113
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26.10.2020 12:11 Ответить
Ну так молоде покоління ж прикордонників. Вони не бачили такого ніколи. Ті хто може й бачив вже з відрощиними пузами сидять у високих кабінетах давно Супружеская пара пыталась пронести из РФ авиаприбор с завышенным радиационным фоном, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2293
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26.10.2020 12:20 Ответить
Звичайний фосфор не радіоактивний, в АЧС-1 солі радію який якраз і є радіоактивним.
Погранци тут нідочого до речі - спрацьовують сцинтилятори якими облаштовані погранзони. А от чого немає сцинтиляторів у кацапів на кордоні мені не зрозуміло.
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26.10.2020 12:31 Ответить
Фосфорні на фото лише стрілки- вони безпечні, а на шкалі цифри кольору брудного піску- саме вони радіоактивні. Як шкала світится- річ безпечна, а як таке як на фото- слід остерігатися.
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26.10.2020 18:26 Ответить
На моем рабочем столе в офисе стоят уже 13 лет. С "радиационным фоном". Дебилы.
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26.10.2020 12:12 Ответить
Радий радиоактивен, их поснимали и заменили на обычные с подсветкой еще в 80-е.
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26.10.2020 12:14 Ответить
Сами по себе такие старые предметы со светемассой постоянного действия практически безопасны! Но!
Если частичка этой массы порадет внутрь - ты можешь побывать в шкуре Литвиненко с полонием(, так что аккуратнее...
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26.10.2020 13:57 Ответить
Российский прибор МКС-А03 разве сертифицирован в Украине?
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26.10.2020 12:13 Ответить
"супруги украинцев"??))
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26.10.2020 12:15 Ответить
Звичайний воєнний годинник часів совка. Стояли такі в танках, радіостанціях та на інших автомобілях.
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26.10.2020 12:18 Ответить
хотів собі такий...або хоч танковий...пружинки на тиждень вистачає! Супружеская пара пыталась пронести из РФ авиаприбор с завышенным радиационным фоном, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3211
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26.10.2020 12:23 Ответить
Точность хода +/- 20 секунд на добу.
Нафіг він здався?

Набагато практичінший годинник з корекцією на довгих хвилях (наприклад DCF77) - поставив і забув.
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26.10.2020 12:36 Ответить
колись я на одному заводику працював...і там брали ці годинники.робили красиві корпуса з оргстікла вставляли туди...подобалось... Подружжя намагалося пронести з РФ авіаприлад з підвищеним радіаційним фоном, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4926
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26.10.2020 12:44 Ответить
Подобная фигня, в совковые времена, когда-то в магазине продавалась Супружеская пара пыталась пронести из РФ авиаприбор с завышенным радиационным фоном, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2142
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26.10.2020 12:31 Ответить
У меня старый немецкий компас дома лежит, на циферблате которого есть соли радия, которые тоже фонят. Приезжайте, забирайте и напишите обо мне новость.)
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26.10.2020 12:34 Ответить
А по почте можешь прислать?
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26.10.2020 15:02 Ответить
Ну, вообще-то это был сарказм. А ты хитёр.))
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26.10.2020 15:05 Ответить
Ах так. Не нужен он мне больше.
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26.10.2020 15:08 Ответить
)))
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26.10.2020 17:39 Ответить
РФ (Роssия Фашистская) - агрессивное, деградирующее и распадающееся на отдельные государства образование, природные ресурсы которого будут рационально использованы мировой цивилизацией на восстановление мира и во имя мира во всём мире.
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26.10.2020 12:36 Ответить
Навіщо взагалі це друкувати? Псевдосенсація.
З 1905 до середини 60-х років майже у всіх приладах зі шкалами, які повинні світитись в темряві, використовували фарбу з додаванням радію. Носіння наручного годинника з радіоактивною фарбою вписується в норми роботи з радіоактивними речовинами. Але потрапляння пилу чи частинок цієї фарби в організм, особливо в легені, викликає онкологічні захворювання.
Якщо маєте годинник чи прилад зі стрілками чи написами, які світяться, можете подзвонити в службу порятунку. І почуєте, що вам там скажуть. А вони з вірогідністю 99% скажуть "та викиньте ви їх".
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26.10.2020 12:38 Ответить
Зацивілізуалися усі до безкінечності. У мене таких "ядерних зарядів" аж два: один вставив у Москалика "2140" 1977 року народження поруч з "модерном"- магнітолою "СОНІ". Другий вже 30
років лежить вдома за один метр від монітора комп"ютера.
Чудовий авіаційний годинничок: По дорозі в Одесу, поглядаючи зрідка на нього, не тільки відчуваєш зручність, а ще й суміш старечого з пацанським кайфом відчуття себе за штурвалом, а не за баранкою, особливо після переходу стрілки спідометра за 120. А у мого Москалика після дружньої розмови з ним "потолок" став 130. Більше не можу, бо ліве дзеркало заднього виду захлопується від потоку повітря., то не хочеться відчуття польоту перетворити в реальність по асфальту. Резюме:
фосфор не тільки сам по собі не радіоактивний, а ще й на своє випромінювання поглинає як екран той мізер ізотопного фону, який добавляють у фосфор.
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26.10.2020 13:31 Ответить
Обычные авиационные часы, у меня таких аж две штуки, старые, но работают. На столе компас стоит, тоже стрелка светится. Кого они ловят?
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26.10.2020 15:43 Ответить
Я служил на флоте и коллекционирую морские вещи. Раньше, при СССР, на кораблях в постах и каютах на переборках были часы Чистопольского часового завода. Для свечения в темноте использовалось нанесение на циферблат и стрелки солей радия, другого состава фосфорирующей маркировки в то время не было. Часы с недельным заводом заводили и меняли потускневшие циферблаты специально закрепленные моряки. Уровень радиоактивного излучения от таких часов крайне низок и в метре от них вообще не определяется. 10 кратное превышение может быть если прибор приложить прямо к часам. Опасность в другом, со временем краска с солями радия становится рыхлой и сыпучей, она отваливается от циферблата и стрелок и попадает с комнатной пылью во внутренние слизистые органы. Так, как в солях радия большая часть излучения приходится на альфа-излучение, то и опасно оно только для слизистых поверхностей. От альфа-излучения человека защищается даже поверхность внешнего кожного покрова, а слизистые - уязвимы. Поэтому часы ЧЧЗ, АЧС (авиационные), их танковая разновидность выпускает в гермо или уплотненных вариантах. Но вешать их в квартире не рекомендую, есть народные умельцы среди часовщиков, которые снимаю старую опасную краску и наносят современный люминофор. Часы от этого не страдают и не меняют внешний вид.
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26.10.2020 18:12 Ответить
 
 